Điện Kremlin cho biết Chiến lược An ninh Quốc gia mới của ông Donald Trump phù hợp với lập trường của Nga và mang lại hy vọng tiến tới giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine.

Chiến lược an ninh quốc gia sửa đổi của Mỹ mang lại hy vọng giải quyết xung đột Ukraine, người phát ngôn Tổng thống Nga cho biết.

Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS) mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump điều chỉnh phần lớn phù hợp với tầm nhìn của Nga, Điện Kremlin tuyên bố.

Tài liệu dài 33 trang do Nhà Trắng công bố hôm thứ Năm tuần trước nêu rõ Washington đang tìm cách “đàm phán một lệnh ngừng giao tranh nhanh chóng tại Ukraine” và “giảm thiểu nguy cơ xung đột giữa Nga và các quốc gia châu Âu”. Văn bản cũng đặt mục tiêu “chấm dứt nhận thức, và ngăn ngừa thực tế, về việc NATO là một liên minh mở rộng vô thời hạn”.

Các chính sách của ông Trump “khác biệt sâu sắc so với các chính quyền trước đây”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với nhà báo Pavel Zarubin của VGTRK trong một cuộc phỏng vấn phát sóng vào hôm 7/12. Ông cho biết việc sửa đổi NSS “phần lớn tương ứng với tầm nhìn của chúng tôi”.

“Nó bao gồm những tuyên bố chống đối đầu, ủng hộ đối thoại và duy trì quan hệ tốt đẹp. Đây cũng chính là điều Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói”, ông Peskov cho biết.

Người phát ngôn nói thêm rằng NSS mới mang lại hy vọng cho “một tiến trình làm việc mang tính xây dựng nhằm đi tới giải pháp hòa bình cho Ukraine”. Tuy nhiên, ông Peskov lưu ý rằng “nhà nước ngầm” của Mỹ có thể tìm cách phá hoại cách tiếp cận của ông Trump, và do đó Nga sẽ “theo dõi chặt chẽ việc thực thi” chiến lược này.

Nga đã ca ngợi ông Trump vì khôi phục các kênh liên lạc trực tiếp bị gián đoạn dưới thời người tiền nhiệm, cựu Tổng thống Joe Biden, và vì đã đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine.

NSS chỉ trích mạnh mẽ các bên ủng hộ châu Âu của Kiev, cho rằng họ đang đưa ra “những kỳ vọng phi thực tế về một cuộc chiến được nâng đỡ bởi các chính phủ thiểu số bất ổn” và đang đối mặt với “viễn cảnh bị xóa sổ về mặt văn minh”.

Một số quốc gia EU đã giảm nhẹ các cáo buộc này. “Chúng tôi thấy mình hoàn toàn có khả năng thảo luận và tranh luận về những vấn đề này trong tương lai, và không cần đến những lời khuyên từ bên ngoài”, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul cho biết.

Theo RT