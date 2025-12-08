Hungary dọa kiện EU ra Tòa Công lý vì kế hoạch cấm năng lượng Nga

Hungary và Slovakia tuyên bố sẽ kiện EU ra Tòa Công lý Liên minh châu Âu nhằm đảo ngược kế hoạch RePowerEU cấm dầu khí Nga. Budapest và Bratislava cảnh báo lệnh cấm sẽ phá vỡ an ninh năng lượng và đẩy giá lên mức nguy hiểm.

Ông Peter Szijjarto cho biết Budapest và Bratislava sẽ thách thức kế hoạch năng lượng RePowerEU.

Hungary sẽ tìm cách lật ngược lệnh cấm năng lượng Nga thuộc kế hoạch RePowerEU tại Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (ECJ) ngay khi kế hoạch này được thông qua vào tuần tới, theo tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Peter Szijjarto.

Brussels đã khởi động sáng kiến này vào năm 2022, sau khi xung đột Ukraine leo thang, với mục tiêu loại bỏ hoàn toàn nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga trước cuối năm 2027.

Tuần trước, Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu đã công bố thỏa thuận sơ bộ, trong đó quy định sẽ dừng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Nga trước cuối năm 2026 và loại bỏ dần khí đốt qua đường ống trước tháng 11/2027.

Hungary và Slovakia – những nước vẫn phụ thuộc mạnh vào nguồn cung năng lượng từ Nga – đã phản đối kế hoạch này, lập luận rằng các biện pháp sẽ đe dọa an ninh năng lượng của họ.

Trong một bài đăng trên X hôm Chủ nhật, ông Szijjarto cho biết Budapest và Bratislava sẽ đệ trình “yêu cầu hủy bỏ lên Tòa án Công lý Liên minh châu Âu” ngay khi quy định được thông qua, đồng thời yêu cầu tạm đình chỉ hiệu lực của bộ quy tắc trong thời gian vụ kiện được xem xét.

Ông viết: “Chúng tôi thực hiện bước đi này vì việc cấm nhập khẩu dầu và khí đốt Nga sẽ khiến Hungary và Slovakia không thể đảm bảo nguồn cung năng lượng an toàn, đồng thời dẫn đến mức tăng giá nghiêm trọng”, và mô tả quy định này là “một hành vi gian lận pháp lý khổng lồ”.

Bộ trưởng lập luận rằng quy định này thực chất là một “biện pháp trừng phạt”, và vì vậy đòi hỏi sự đồng thuận tuyệt đối của cả 27 quốc gia thành viên. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu đã vượt qua quyền phủ quyết của Hungary và Slovakia bằng cách chuyển quyết định sang luật thương mại và năng lượng của EU – vốn chỉ cần đa số đủ điều kiện.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhiều lần cảnh báo rằng cắt nguồn cung Nga sẽ làm tăng chi phí và phá vỡ ổn định năng lượng dài hạn. Slovakia cũng giữ lập trường tương tự, khi Thủ tướng Robert Fico hôm thứ Tư tuần trước cho biết nước này “có đủ cơ sở pháp lý để xem xét việc nộp đơn kiện”.

Theo Reuters