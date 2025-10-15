Ukraine bất ngờ ra lệnh sơ tán hàng loạt khỏi khu vực Kupiansk bị tàn phá

Chính quyền Ukraine ra lệnh sơ tán hơn 400 gia đình và 600 trẻ em khỏi 40 ngôi làng gần Kupiansk do quân Nga chiếm ưu thế chiến lược trên toàn tuyến.

Chính quyền địa phương Ukraine hôm 14/10 đã ra lệnh sơ tán các gia đình khỏi hàng chục ngôi làng gần thành phố Kupiansk ở đông bắc nước này – nơi gần như đã bị phá hủy hoàn toàn – do “tình hình an ninh ngày càng xấu đi”, trong bối cảnh khu vực này đang hứng chịu các đợt tấn công dữ dội từ Nga.

Oleh Syniehubov, Thống đốc vùng Kharkov ở đông bắc Ukraine, viết trên Telegram rằng tổng cộng 409 gia đình với 601 trẻ em đã được yêu cầu rời khỏi 27 khu dân cư.

Một quan chức khác trong khu vực sau đó nói với đài truyền hình công Suspilne rằng danh sách các khu vực cần sơ tán đã được mở rộng lên tới 40 địa điểm.

Trong nhiều tháng qua, lực lượng Nga liên tục tấn công và tiến sâu về thành phố Kupiansk, được coi là một mục tiêu chiến lược trong chiến dịch đẩy quân sang phía tây của Nga tại miền Trung và miền Đông Ukraine trong cuộc chiến đã kéo dài hơn 3 năm rưỡi.

Kupiansk từng bị Nga chiếm giữ trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột hồi tháng 2/2022, nhưng sau đó Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát thành phố này vào cuối năm đó.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng của ông đang phòng thủ những khu vực tiền tuyến then chốt, trong đó có Kupiansk. Trong những ngày gần đây, ông cũng đề cập đến một chiến dịch phản công của Ukraine gần thị trấn Dobropillia ở phía nam.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin tuần trước nói với các sĩ quan cấp cao rằng lực lượng Nga đang nắm giữ “lợi thế chiến lược” trên toàn bộ các khu vực tiền tuyến.

Theo ước tính của Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksander Syrskyi, đường chiến tuyến hiện kéo dài hơn 1.200 km (775 dặm).

Theo Reuters