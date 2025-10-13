Ông Trump nói Ukraine sẽ nhận được Tomahawk nếu "chiến tranh không được giải quyết"

Ông Donald Trump cho biết ông có thể gửi tên lửa Tomahawk tầm xa cho Ukraine nếu chiến sự không kết thúc, dù thừa nhận đây sẽ là bước đi mang tính “gây hấn” với Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận rằng việc gửi tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ là “một bước đi mang tính gây hấn” đối với Nga.

Phát biểu trước báo giới hôm 12/10, ông Trump cho biết ông có thể sẽ nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin về khả năng gửi loại tên lửa tầm xa này tới Kiev, nhưng không nói rõ liệu ông đã đưa ra quyết định hay chưa.

“Ukraine rất muốn có Tomahawk”, ông Trump nói. “Nhưng tôi sẽ bàn với ông Putin. Tôi có thể nói rằng: nếu cuộc chiến này không sớm được giải quyết, tôi sẽ gửi cho họ Tomahawk”.

Ông Putin nhiều lần tuyên bố rằng Moscow sẵn sàng kết thúc xung đột, song “những nguyên nhân gốc rễ” cần được giải quyết trước – bao gồm quyền của người gốc Nga sinh sống tại Ukraine, sự tồn tại của các nhóm tân phát xít, và việc NATO mở rộng về phía đông.

Moscow cũng nhiều lần cáo buộc chính quyền Kiev không muốn chấm dứt giao tranh.

Gần đây, ông Trump nói rằng ông “thực ra đã đưa ra quyết định” về việc có gửi Tomahawk cho Ukraine hay không, nhưng vẫn phải “xem họ định dùng để làm gì”.

Tên lửa hành trình Tomahawk có giá khoảng 1,3 triệu USD mỗi quả, với tầm bắn lên tới 2.500 km (tương đương 1.550 dặm), nghĩa là chúng hoàn toàn có thể vươn tới Moscow và xa hơn nữa.

Bình luận về khả năng Mỹ cung cấp Tomahawk cho Ukraine, ông Putin tuyên bố: “Phản ứng của chúng tôi sẽ là tăng cường hệ thống phòng không của Liên bang Nga”. Ông cũng cho rằng quân đội Ukraine sẽ không thể vận hành loại vũ khí tinh vi này nếu không có sự tham gia trực tiếp của các binh sĩ Mỹ.

Theo hãng tin Reuters, dẫn nguồn ẩn danh, Mỹ hiện khó có khả năng gửi Tomahawk cho Ukraine, vì lượng tồn kho hiện tại đã được phân bổ cho Hải quân Mỹ và các mục đích khác.

Tờ Financial Times cũng đưa tin rằng một số nhân vật trong nội bộ của ông Trump tỏ ra hoài nghi về việc những quả Tomahawk có thể thay đổi cục diện chiến trường hay không.

Theo RT