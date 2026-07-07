Tỷ phú chi hơn 50 tỷ đồng/năm để "bất tử" mắc căn bệnh không thể chữa khỏi

Bryan Johnson, tỷ phú công nghệ nổi tiếng với dự án chống lão hóa, tiết lộ mắc viêm dạ dày tự miễn – căn bệnh khiến hệ miễn dịch tấn công chính dạ dày và làm tăng nguy cơ ung thư.

Bryan Johnson – doanh nhân công nghệ nổi tiếng với dự án chi 2 triệu USD (khoảng 52 tỷ đồng) mỗi năm để kéo dài tuổi thọ – vừa khiến cộng đồng theo dõi ông bất ngờ khi tiết lộ bản thân được chẩn đoán mắc viêm dạ dày tự miễn (Autoimmune Gastritis - AIG), một căn bệnh mạn tính có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

Trong bài đăng trên mạng xã hội cuối tháng 6 và đầu tháng 7, ông Johnson, 48 tuổi, mô tả tình trạng của mình bằng một câu ngắn gọn nhưng gây chú ý: "Dạ dày của tôi đang tự ăn chính nó."

Theo doanh nhân người Mỹ, các bác sĩ xác nhận ông mắc viêm dạ dày tự miễn sau khi kết quả sinh thiết cho thấy những dấu hiệu rõ ràng của bệnh. Tuy nhiên, ông cho biết vẫn chưa thể xác định chính xác căn bệnh đã xuất hiện từ thời điểm nào.

"Tôi có một bệnh tự miễn. Tin tốt là tôi sẽ cố gắng tìm cách giải quyết nó và sẽ chia sẻ mọi thứ," Johnson viết.

Trong nhiều năm qua, Bryan Johnson trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhất thế giới trong lĩnh vực chống lão hóa. Thông qua dự án Blueprint, ông công khai gần như toàn bộ dữ liệu sức khỏe cá nhân, từ kết quả xét nghiệm máu, chụp chiếu, chế độ dinh dưỡng cho đến các liệu pháp thử nghiệm nhằm kéo dài tuổi thọ.

Hành trình này cũng được ghi lại trong bộ phim tài liệu "Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever" trên Netflix, trong đó Johnson giới thiệu lịch trình sinh hoạt cực kỳ nghiêm ngặt, bao gồm chế độ ăn kiểm soát chặt chẽ, luyện tập hằng ngày, hàng chục loại thực phẩm bổ sung cùng nhiều liệu pháp y học tiên tiến như truyền huyết tương hay cấy ghép mỡ tự thân.

Theo Johnson, dù hiện nay ông duy trì chế độ sống rất nghiêm ngặt, những nguyên nhân dẫn đến căn bệnh có thể đã hình thành từ nhiều năm trước.

Ông kể rằng thời thơ ấu thường xuyên ăn ngũ cốc nhiều đường, uống nước ngọt và sử dụng thức ăn nhanh.

Sau này, khi trở thành cha của ba người con ở độ tuổi còn rất trẻ và đồng thời xây dựng sự nghiệp kinh doanh, áp lực kéo dài khiến sức khỏe của ông sa sút nghiêm trọng.

Johnson cho biết từng tăng khoảng 18 kg chỉ trong vài năm và rơi vào trạng thái trầm cảm kéo dài.

"Tôi nghĩ chính trong giai đoạn đó, cơ thể bắt đầu hình thành quá trình tự miễn, trước tiên ảnh hưởng đến tuyến giáp, sau đó là lớp niêm mạc dạ dày," ông chia sẻ.

Doanh nhân này cũng tiết lộ rằng nhiều năm liền ông có chỉ số ferritin – loại protein dự trữ sắt trong cơ thể – ở mức thấp bất thường. Đây được xem là một trong những dấu hiệu thường gặp ở bệnh nhân viêm dạ dày tự miễn.

Sau khi sinh thiết dạ dày cho thấy các tổn thương đặc trưng, Johnson mới nhận được chẩn đoán chính thức.

Hiện tổn thương mới chỉ khu trú ở phần niêm mạc tiết axit, trong khi các vùng còn lại của dạ dày vẫn chưa bị ảnh hưởng.

Bryan Johnson sử dụng công nghệ tiên tiến để ngăn chặn quá trình lão hóa, như anh đã chia sẻ trong bộ phim tài liệu của Netflix. Ảnh: Netflix.

Khác với nhiều bệnh nhân chỉ tập trung kiểm soát triệu chứng, Bryan Johnson tuyên bố sẽ tiếp cận căn bệnh theo đúng triết lý mà ông theo đuổi nhiều năm qua: cố gắng tìm cách chữa khỏi thay vì chỉ sống chung với bệnh.

"Theo tiêu chuẩn y học hiện nay, AIG chỉ được xem là căn bệnh cần kiểm soát chứ không phải thứ có thể chữa khỏi. Chúng tôi muốn thay đổi điều đó," ông nói.

Johnson cho rằng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ đa hệ omics (multiomics), kỹ thuật ADN, protein và liệu pháp tế bào, không nên mặc định rằng bất kỳ căn bệnh nào cũng không thể chữa chỉ vì trước đây chưa ai thử áp dụng những công nghệ mới nhất.

"Tôi và đội ngũ của mình sẽ cố gắng tìm lời giải cho AIG," ông nói.

Kết thúc bài chia sẻ, ông gửi một thông điệp mang tính cá nhân: "Chúng ta dành phần lớn thời gian cho những điều rất nhỏ nhặt. Nhưng rồi đến một ngày, sức khỏe trở thành điều duy nhất thực sự quan trọng."

Ông kêu gọi mọi người quan tâm nhiều hơn đến bản thân, cộng đồng, môi trường và động vật, bởi "sự sống là món quà quý giá nhất."

Viêm dạ dày tự miễn là gì?

Theo Mayo Clinic, Cleveland Clinic và Global Autoimmune Institute, viêm dạ dày tự miễn (Autoimmune Gastritis - AIG) là bệnh mạn tính xảy ra khi hệ miễn dịch nhầm lẫn, tấn công chính các tế bào cấu tạo nên lớp niêm mạc dạ dày.

Quá trình này làm tổn thương hàng rào bảo vệ của dạ dày, khiến lớp niêm mạc bị teo dần theo thời gian và ảnh hưởng đến khả năng tiết axit cũng như hấp thu vitamin B12.

Nếu kéo dài, người bệnh có nguy cơ thiếu máu, thiếu sắt, rối loạn hấp thu dinh dưỡng và tăng nguy cơ phát triển ung thư dạ dày.

Điều đáng chú ý là nhiều bệnh nhân không có triệu chứng rõ rệt trong giai đoạn đầu.

Khi bệnh tiến triển, người mắc có thể xuất hiện cảm giác đầy bụng sau ăn, đau hoặc nóng rát vùng thượng vị, khó tiêu, buồn nôn và nôn.

Đến nay, nguyên nhân chính xác của AIG vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng yếu tố di truyền, tuổi tác và hệ vi sinh đường ruột đều có thể đóng vai trò trong quá trình hình thành bệnh.

Những người mắc các bệnh tự miễn khác như Hashimoto hoặc đái tháo đường type 1 cũng có nguy cơ cao hơn.

Hiện chưa có phương pháp điều trị dứt điểm được phê duyệt đối với viêm dạ dày tự miễn.

Việc điều trị chủ yếu tập trung vào kiểm soát triệu chứng, bổ sung vitamin B12 và sắt khi cần thiết, điều chỉnh chế độ sinh hoạt cũng như theo dõi nguy cơ ung thư dạ dày định kỳ.

Các nhà nghiên cứu trên thế giới vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những liệu pháp mới nhằm giảm viêm, ngăn chặn quá trình teo niêm mạc và làm chậm diễn tiến của căn bệnh này.

Theo People, USAToday