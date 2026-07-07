Tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc sở hữu "lá chắn diệt ngư lôi" đầu tiên thế giới

Tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc được cho là đã trang bị hệ thống đánh chặn ngư lôi hard-kill đầu tiên trên tàu sân bay, tạo lợi thế lớn trước các mối đe dọa từ hạm đội tàu ngầm Mỹ.

Tàu sân bay mới nhất của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc – Phúc Kiến (Fujian) – được nhiều nguồn tin và giới phân tích quân sự Trung Quốc cho là tàu sân bay đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống đánh chặn ngư lôi chủ động (hard-kill anti-torpedo) đã sẵn sàng hoạt động.

Theo các ấn phẩm quốc phòng và chuyên gia quân sự Trung Quốc, các bệ phóng quan sát được trên tàu gần như chắc chắn là một phần của hệ thống phòng thủ mới này.

Khác với các biện pháp phòng vệ "mềm" (soft-kill) truyền thống như mồi nhử âm thanh hoặc thiết bị gây nhiễu nhằm đánh lừa ngư lôi đối phương, hệ thống hard-kill được thiết kế để phát hiện, theo dõi và tiêu diệt trực tiếp ngư lôi đang lao tới trước khi chúng tiếp cận tàu sân bay.

Siêu tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc. Ảnh: MW.

Giới quan sát nhận định đây là bước tiến tương tự như các hệ thống phòng vệ chủ động (APS) đang được trang bị trên xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại, nhưng được đưa lên một nền tảng hải quân cỡ lớn.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết hệ thống đánh chặn ngư lôi (ATT) mới đạt trình độ "đẳng cấp thế giới" về độ chính xác trong phát hiện mục tiêu, khả năng đánh chặn cũng như mức độ tích hợp với các hệ thống chiến đấu trên tàu.

Công nghệ này được phát triển từ mẫu thử nghiệm chống ngư lôi mà Trung Quốc lần đầu công bố vào năm 2016.

Trong khi đó, Hải quân Mỹ từng triển khai chương trình Anti-Torpedo Torpedo Defense System (ATTDS) với mục tiêu phát triển năng lực tương tự. Tuy nhiên, dự án này sau đó bị hủy bỏ do không đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất.

Mỹ hiện vẫn đang tiếp tục phát triển một thế hệ hệ thống hard-kill kế tiếp.

Nếu những thông tin về hệ thống trên tàu Phúc Kiến được xác nhận, đây sẽ là lợi thế rất lớn về khả năng sống sót của tàu sân bay Trung Quốc so với các đối thủ trên thế giới.

Ngư lôi từ lâu được xem là một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với tàu sân bay.

Ngư lôi hạng nặng Mark 48 - Vũ khí chống hạm chủ lực của tàu ngầm tấn công Hải quân Mỹ. Ảnh: MW.

Đối với Trung Quốc, việc sở hữu hệ thống đánh chặn ngư lôi càng trở nên quan trọng bởi chiến lược tác chiến của Hải quân Mỹ vẫn phụ thuộc đáng kể vào loại vũ khí này để tiêu diệt các tàu mặt nước cỡ lớn.

Theo các chuyên gia, các tàu khu trục và tàu ngầm Mỹ hiện không sở hữu những dòng tên lửa chống hạm hiện đại có tầm bắn xa tương đương các tên lửa YJ-18 hay YJ-21 của Trung Quốc.

Thay vào đó, Washington đầu tư rất mạnh vào lực lượng tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân – hạm đội lớn nhất thế giới – với vũ khí chống hạm chủ lực là ngư lôi hạng nặng Mark 48 torpedo.

Trong nhiều cuộc diễn tập mô phỏng hiện đại, các loại ngư lôi hạng nặng nhiều lần được đánh giá là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với tàu sân bay.

Vì vậy, nếu thực sự được trang bị hệ thống hard-kill có khả năng tiêu diệt ngư lôi đang lao tới, tàu sân bay Phúc Kiến cùng các tàu sân bay thế hệ tiếp theo của Trung Quốc có thể nâng cao đáng kể khả năng phòng vệ trước các cuộc tấn công dưới mặt nước, đồng thời tăng sức sống còn của toàn bộ cụm tác chiến tàu sân bay trong các kịch bản xung đột cường độ cao.

Theo MW