Từ 2026, toàn dân được khám sức khỏe miễn phí mỗi năm 1 lần

Nghị quyết của Bộ Chính trị nêu rõ từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ, đến 2030 được miễn viện phí cơ bản theo BHYT.

Người dân được khám sức khỏe miễn phí định kỳ, lập sổ sức khỏe điện tử

Tổng bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Nghị quyết nêu rõ sức khỏe là vốn quý, nền tảng hạnh phúc, sự tồn vong của dân tộc và phát triển bền vững; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, trách nhiệm của toàn xã hội.

Bộ Chính trị yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là mục tiêu, là động lực, là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và mọi người dân.

Bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình ứng dụng chuyển đổi số vào thăm khám và chữa bệnh. Ảnh: Đình Huy.

Người dân là trung tâm, được ưu tiên cao nhất được tiếp cận đầy đủ, công bằng, bình đẳng các dịch vụ y tế, trong đó quan tâm đặc biệt đến trẻ em, người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội và bảo đảm bình đẳng giới. Đề cao ý thức phòng bệnh, lối sống lành mạnh, xây dựng văn hóa sức khỏe trong nhân dân.

Quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng, cân đối, đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và sự hài lòng của người dân; có chính sách ưu đãi, đãi ngộ đặc biệt trong suốt quá trình từ đào tạo, tuyển dụng, sử dụng, phát huy năng lực, thế mạnh của đội ngũ cán bộ y tế.

Chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, nâng cao sức khỏe toàn diện theo vòng đời; phát huy y tế dự phòng, y tế cơ sở, y học cổ truyền; đầu tư đồng bộ nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện, nâng cao năng lực y tế dự phòng, hệ thống y tế cơ sở bảo đảm phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng; ưu tiên xây dựng, đầu tư đồng bộ về nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị cho trạm y tế cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong y tế; tiếp tục thực hiện chủ trương ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế bảo đảm chi trả cho các dịch vụ y tế ở mức cơ bản, người sử dụng chi trả cho phần vượt mức.

Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng cao thể lực, trí lực, tầm vóc và tuổi thọ khỏe mạnh. Chiều cao trung bình trẻ em và thanh thiếu niên tăng tối thiểu 1,5 cm; tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, số năm sống khỏe tối thiểu 68 năm.

Giảm gánh nặng bệnh tật, kiểm soát các yếu tố nguy cơ. Tỉ lệ tiêm chủng đạt trên 95%; người dân thường xuyên vận động tăng 10%; kiểm soát rượu, bia, thuốc lá và yếu tố môi trường.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng nêu rõ người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế.

Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.

Phát triển y tế cơ sở, y học cổ truyền

Nghị quyết cũng đề ra mục tiêu 100% trạm y tế cấp xã được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực theo chức năng, nhiệm vụ; đến năm 2027 có ít nhất từ 4-5 bác sĩ. Tăng tỷ lệ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế cấp xã lên trên 20%.

Đến năm 2026, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số, đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; phát triển các loại hình bảo hiểm sức khỏe.

Theo Nghị quyết, đến năm 2045, môi trường sống chất lượng cao; các chỉ số sức khoẻ, bao phủ dịch vụ y tế thiết yếu ngang tầm các nước phát triển.

Tuổi thọ trung bình trên 80 tuổi, số năm sống khỏe trên 71 tuổi; tầm vóc, thể lực thanh niên tương đương các nước cùng mức phát triển. Hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, bền vững, lấy phòng bệnh làm ưu tiên.

Nghị quyết của Bộ Chính trị yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Cụ thể, nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân: Khuyến khích rèn luyện, phòng bệnh, xây dựng văn hóa sức khoẻ; chọn ngày 7-4 hằng năm là "Ngày Sức khỏe toàn dân".

Kiểm soát các nguy cơ, giảm tiêu thụ sản phẩm có hại (thuốc lá, rượu, bia), chăm sóc sức khỏe tâm thần; thực hiện chương trình nâng cao sức khỏe và dinh dưỡng, trong đó chú trọng dinh dưỡng suốt vòng đời, phù hợp thể trạng và điều kiện kinh tế.

Nghị quyết 72-NQ/TW đề ra mục tiêu người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Nghị quyết yêu cầu hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực hệ thống y tế (2026-2030). Hoàn thiện thể chế: Ban hành, sửa đổi các Luật về Dân số, Phòng bệnh, An toàn thực phẩm, Thiết bị y tế, Y học cổ truyền; đảm bảo tháo gỡ khó khăn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Sắp xếp hệ thống y tế tinh gọn, hiệu quả, phù hợp mô hình chính quyền 3 cấp; liên kết hỗ trợ giữa các cấp chuyên môn; chuyển bệnh viện phù hợp giữa bộ và địa phương; duy trì bệnh viện chuyên sâu, đầu ngành để đào tạo, nghiên cứu, chỉ đạo chuyên môn, phòng chống dịch. Mỗi tỉnh, thành có ít nhất 1 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu...

Trong giai đoạn 2025-2030, mỗi năm các địa phương luân phiên, luân chuyển, điều động ít nhất 1.000 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại trạm y tế cấp xã; bổ sung bác sĩ cơ hữu tại trạm y tế cấp xã, đến năm 2030 có đủ bác sĩ theo chức năng, nhiệm vụ. Mỗi trạm y tế cấp xã được đầu tư đủ thiết bị y tế cơ bản theo quy định.

Đột phá chuyển đổi số y tế, ứng dụng AI, Big Data

Nâng cao y đức, phát triển y tế chuyên sâu đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế. Thúc đẩy liên kết giữa bệnh viện, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp nhằm phát triển y học công nghệ cao, chuyên sâu; tập trung phát triển một số trung tâm y tế chuyên sâu chất lượng cao ngang tầm khu vực, quốc tế để thu hút, phát triển du lịch chữa bệnh tại Việt Nam, giảm tình trạng người dân ra nước ngoài chữa bệnh.

Tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế về nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật, khoa học, công nghệ, đào tạo nhân lực trong lĩnh vực y tế và trao đổi, phát huy các thế mạnh, tiềm năng của y tế Việt Nam. Ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài, đội ngũ trí thức, chuyên gia có chất lượng cao trong lĩnh vực y tế từ nước ngoài vào Việt Nam đầu tư và làm việc; đưa sinh viên giỏi, cán bộ y tế đi đào tạo chuyên sâu ở các nước có thế mạnh, kinh phí được chi trả từ các chương trình học bổng.

Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trong chăm sóc sức khỏe. Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số y tế toàn diện.

Ưu tiên đầu tư để triển khai thực hiện các giải pháp đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain và dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) trong lĩnh vực y tế nhằm tăng cường tính minh bạch, hiệu quả trong việc cung cấp, sử dụng các dịch vụ y tế.

Hình thành các trung tâm nghiên cứu liên ngành và chuyên sâu trong nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, kỹ thuật cao, phòng thí nghiệm trọng điểm và các cơ sở nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y tế, nhất là công nghệ nano, công nghệ gen, y học tái tạo, y học hạt nhân...

Cùng với đó, khuyến khích khuyến khích phát triển các bệnh viện tư nhân có quy mô lớn, trình độ kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm các quốc gia phát triển. Không áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở y tế công lập, tư nhân hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận...

Nghị quyết nêu rõ Đảng ủy Quốc hội và Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện pháp luật, chương trình mục tiêu quốc gia, bố trí nguồn lực và giám sát việc thực hiện Nghị quyết về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an phối hợp với Bộ Y tế triển khai chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.