Bị AI Search “cướp” traffic, báo chí điện tử làm gì để sinh tồn?

Trong làn sóng công nghệ bùng nổ, AI từng được kỳ vọng là “phao cứu sinh” giúp báo chí tăng tốc sản xuất nội dung. Nhưng khi tích hợp trực tiếp vào tìm kiếm và “cướp” người đọc, AI lại đẩy các tòa soạn vào bài toán sinh tồn chưa từng có.

Các công cụ tìm kiếm AI đang cướp nguồn traffic truyền thống của các tờ báo điện tử. Ảnh: WSJ.

AI là “con dao 2 lưỡi”

Từ một công cụ hỗ trợ đơn giản, AI đã nhanh chóng trở thành trợ thủ quen thuộc của các nhà báo, biên tập viên trên toàn cầu. Công nghệ này giúp tăng mạnh năng suất sản xuất nội dung, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức lớn đối với nghề báo.

Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters (Đại học Oxford), hơn 56% nhà báo sử dụng AI hằng tuần, thậm chí hằng ngày. Công nghệ này đặc biệt hiệu quả trong các công việc mang tính cơ học như gỡ băng phỏng vấn, làm phụ đề, dịch thuật, kiểm tra chính tả hay tóm tắt tài liệu.

Ở góc độ tác nghiệp, AI giúp giảm đáng kể khối lượng công việc lặp lại, cho phép nhà báo tập trung hơn vào điều tra và phân tích.

Tuy nhiên, rủi ro đi kèm cũng rất lớn. Khảo sát của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Âu (EBU) cho thấy gần 50% câu trả lời của AI liên quan đến thời sự có sai sót hoặc bóp méo dữ liệu. Do hoạt động dựa trên xác suất ngôn ngữ, AI có thể tạo ra các đoạn văn trôi chảy nhưng chứa thông tin sai lệch, đặt ra nguy cơ làm suy giảm lòng tin của độc giả nếu thiếu kiểm chứng.

Báo điện tử CNET áp dụng AI thất bại do quá tin tưởng vào thuật toán thay vì con người. Ảnh: CNET.

Trường hợp của CNET là một bài học điển hình. Tòa soạn này từng triển khai công cụ tự động viết bài nhằm giảm chi phí, nhưng nhiều nội dung sau đó bị phát hiện sai kiến thức cơ bản. Hệ quả là bị độc giả phản ứng, Google hạ thứ hạng, kéo theo lượng truy cập và doanh thu.

Tương tự, Gizmodo cũng gặp vấn đề khi cho phép sử dụng AI rộng rãi nhưng thiếu kiểm soát chặt, dẫn đến nhiều bài viết sai lệch.

Ở chiều ngược lại, New York Times lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn. Tờ báo chỉ sử dụng AI cho mục đích hỗ trợ, đồng thời giữ nguyên nguyên tắc con người kiểm duyệt cuối cùng trước khi xuất bản. Đây cũng là một trong những đơn vị tiên phong bảo vệ bản quyền nội dung trong kỷ nguyên AI.

Các nhà báo chuyên nghiệp phát hiện sai sót, sự bóp méo dữ liệu hoặc "bịa đặt thông tin" (hội chứng hallucination) trong gần 50% các câu trả lời của AI liên quan đến các sự kiện thời sự. Khảo sát của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Châu Âu.

AI Search – “kẻ cướp traffic” của báo chí

Nếu AI trong tòa soạn vẫn có thể kiểm soát, thì AI Search đang là thách thức lớn với mô hình kinh doanh báo chí điện tử.

Trước đây, báo chí và công cụ tìm kiếm tồn tại trong mối quan hệ cộng sinh: báo sản xuất nội dung, còn Google đưa người đọc đến bài viết. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các công cụ tìm kiếm tích hợp AI như Google SGE hay Perplexity đang thay đổi mô hình này.

AI Search có thể tổng hợp nội dung từ nhiều nguồn và trả lời trực tiếp, khiến người dùng không cần nhấp vào bài báo gốc. Mô hình “zero-click search” khiến các tòa soạn mất dần lượng truy cập – nguồn sống quan trọng.

Theo dự báo của Viện Reuters, lưu lượng truy cập từ công cụ tìm kiếm có thể giảm từ 30% đến hơn 40% trong những năm tới. Điều này tạo ra vòng luẩn quẩn: báo chí dùng AI để tăng sản lượng nội dung, nhưng chính nội dung đó lại bị AI khai thác, khiến lượng độc giả truy cập trực tiếp tiếp tục suy giảm.

Hệ thống AI search trả kết quả tìm kiếm về mà không cần click chuột, bị coi là kẻ cướp traffic của các tờ báo điện tử. Ảnh: Getty.

Báo chí điện tử phải làm gì để sống sót?

Trước nguy cơ bị “vô hình hóa” trên Internet, các tòa soạn không thể chỉ ngồi chờ hoặc chặn hoàn toàn các công cụ AI, bởi điều đó đồng nghĩa với việc nội dung cũng biến mất khỏi hệ sinh thái tìm kiếm.

Giải pháp đầu tiên là giảm phụ thuộc vào mô hình chạy đua traffic đại trà.

Theo các chuyên gia truyền thông tại Đại học Oxford, những dạng nội dung như thời tiết, giá vàng, tỷ giá, thông số kỹ thuật hay các bản tin tổng hợp ngắn đang dần trở thành lãnh địa của AI. Báo chí khó có thể cạnh tranh với máy móc về tốc độ xử lý những loại thông tin này.

Thay vào đó, các tòa soạn cần tập trung vào những nội dung mà AI chưa thể thay thế như phóng sự điều tra, các bài phân tích chuyên sâu, các cuộc phỏng vấn độc quyền hoặc những tác phẩm mang đậm dấu ấn trải nghiệm và góc nhìn của tác giả.

Số liệu dự báo cho thấy lưu lượng truy cập chuyển hướng từ các công cụ tìm kiếm về các trang báo có nguy cơ sụt giảm từ 30% đến hơn 40%.

Giải pháp thứ hai là đẩy mạnh mô hình thu phí và bảo vệ bản quyền nội dung.

Khi lưu lượng truy cập từ công cụ tìm kiếm suy giảm, báo chí cần xây dựng mối quan hệ trực tiếp với độc giả thông qua thương hiệu và nội dung chất lượng. Mô hình thu phí đang được Wall Street Journal, New York Times cùng nhiều cơ quan báo chí quốc tế áp dụng thành công.

Song song với đó, nhiều tập đoàn truyền thông lớn đã bắt đầu ký kết các thỏa thuận thương mại với các công ty AI. Một số doanh nghiệp truyền thông như Axel Springer hay Dotdash Meredith đã đạt được các hợp đồng trị giá hàng chục triệu USD, cho phép AI sử dụng nội dung đổi lấy quyền lợi tài chính và cơ chế ghi nguồn rõ ràng.

Cuối cùng, các tòa soạn cần chủ động kiểm soát kênh phân phối thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thuật toán của bên thứ ba.

Các bản tin email (newsletter), ứng dụng di động riêng, cộng đồng thành viên và các nền tảng tương tác trực tiếp với độc giả đang trở thành công cụ quan trọng để xây dựng lượng truy cập trung thành.

Trong kỷ nguyên AI Search, lợi thế không còn nằm ở việc ai xuất bản nhiều nội dung hơn, mà thuộc về những cơ quan báo chí sở hữu nội dung độc quyền, thương hiệu đủ mạnh và khả năng kết nối trực tiếp với độc giả. AI có thể thay đổi cách con người tiếp cận thông tin, nhưng giá trị của báo chí chuyên nghiệp vẫn nằm ở điều mà máy móc chưa thể thay thế: khả năng điều tra, kiểm chứng và kể những câu chuyện thật.