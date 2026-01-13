Ông Nguyễn Ngọc Huynh giữ chức Cục phó Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Huynh, Trưởng phòng Cấp phép, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân làm Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

Sáng 13/1/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Ngọc Huynh, Trưởng phòng Cấp phép thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân được bổ nhiệm Phó cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

Với việc bổ nhiệm này, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có 5 lãnh đạo, gồm Cục trưởng là ông Nguyễn Hoàng Linh và 4 phó cục trưởng là bà Trần Bích Ngọc, ông Phạm Văn Toàn, ông Trần Quang Tuấn và ông Nguyễn Ngọc Huynh.

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng tham mưu, quản lý và thực thi các nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân; nghiên cứu, phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử; quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Cục.

Đặc biệt, Cục thực hiện quản lý nhà nước về an toàn, an ninh nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, phóng xạ môi trường và ảnh hưởng của bức xạ tới môi trường, ứng phó khẩn cấp và xử lý sự cố bức xạ hạt nhân, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp, chiếu xạ dân chúng và chiếu xạ y tế,…

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ trao quyết định cho 5 cán bộ khác.

Ông Nguyễn Hữu Cẩn được bổ nhiệm lại Phó viện trưởng Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia, đồng thời được giao quyền Viện trưởng.

Ông Trần Duy Hải được bổ nhiệm lại chức Phó cục trưởng Viễn thông.

Ông Phạm Quốc Hoàn được bổ nhiệm lại chức Phó giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia.

Ông Lưu Đình Quyết và ông Vũ Kết Đoàn được bổ nhiệm lại chức Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng thường trực Vũ Hải Quân chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm. Ông cũng chia sẻ với các đơn vị một số gợi ý về công tác nhân sự, trong đó có việc đánh giá lại tình hình nhân sự, thu nhập của người lao động và đề xuất, gợi mở giải pháp cải thiện.

Theo ông Vũ Hải Quân, khi ba vấn đề đó được triển khai đồng bộ, các đơn vị trong Bộ mới có thể phát triển bền vững.