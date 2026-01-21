Pháo hoa nghệ thuật rực sáng bầu trời thủ đô

Pháo hoa nghệ thuật rực sáng bầu trời thủ đô
Tối 21/1, TP Hà Nội tổ chức tổng duyệt bắn pháo hoa chào mừng Đại hội Đảng XIV thành công.
Bệnh viện Trung ương Huế vừa làm nên kỳ tích ngành y khi vừa phẫu thuật cắt hai thận đa nang gần 10 kg và ghép thận trong một ca mổ.
Để kích cầu trước Tết Nguyên đán, nhiều mẫu xe gia đình được giảm giá sâu, bao gồm ưu đãi từ hãng và hỗ trợ của đại lý.
Trung vệ Lý Đức đã lên tiếng xin lỗi khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu với U23 Trung Quốc ở bán kết giải U23 châu Á.
Tại phút thi đấu thứ 30 với U23 Trung Quốc, va chạm sau một pha cản phá, Nguyễn Hiểu Minh đã tỏ ra rất đau. Ngay sau đó, Nguyễn Hiểu Minh đã phải rời sân bằng cáng và không thể tiếp tục thi đấu.
Ông Nguyễn Xuân Thái, con trai ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thuỵ) được đề cử vào Hội đồng quản trị Chứng khoán LPBank.
Hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Xanh SM vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, thống nhất triển khai các chương trình hợp tác chiến lược trong năm 2026 với Bamboo Airways.
Hình ảnh từ clip cho thấy, vào lúc 15h28 phút ngày 20/1, hai đối tượng bịt kín mặt, đội mũ bảo hiểm, đã xông vào phòng giao dịch Vietcombank Trà Bá, Gia Lai. Tại đây, chúng dùng vật giống súng uy hiếp nhân viên và cướp đi số tiền lớn.
Hanoi Metro, công ty vận hành 2 tuyến metro Hà Nội báo lãi hơn 22 tỷ đồng trong năm 2025, đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp công ty báo lãi.
U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2 sau 120 phút thi đấu kịch tính, qua đó giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026. Lê Phát, Đình Bắc và Minh Phúc là những người ghi bàn cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik.
Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Tân Hợp (phường Trường Vinh, Nghệ An) ngày 16/1 khiến lửa bùng phát dữ dội từ căn hộ tầng 2, lan nhanh lên tầng trên. Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ tài sản trong căn hộ, không gây thiệt hại về người.
Chiếc Mercedes-Benz E 300 (W212, sản xuất 2009) mang biển số 80A-7879 – một chiếc xe công vụ từng thuộc tài sản công của TP Đà Nẵng – đang tiếp tục được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm chỉ còn 282 triệu đồng.
Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, chuyên gia CBRE Việt Nam, thay vì chỉ nhìn giá như giai đoạn 2018-2019, nhà đầu tư nay chọn bất động sản với tầm nhìn 2-3 năm, chú trọng công năng, vận hành, tiện ích và khả năng sử dụng thực.
Cục CSGT cho biết vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 14/1 tại Km334+300 cao tốc Pháp Vân – Nghi Sơn khiến 4 người tử vong, 6 người bị thương xuất phát từ nhiều lỗi vi phạm cùng lúc.
HLV Kim Sang-sik chỉ đạo các học trò chơi tỉnh táo, tuân thủ đấu pháp và giữ cái đầu lạnh trong bầu không khí áp lực trên sân của đội chủ nhà.
Trong video được VFF đăng tải, các cầu thủ U23 Jordan không giấu được niềm vui khi chứng kiến U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Ả Rập Xê Út, qua đó gián tiếp giúp U23 Jordan đủ điều kiện đi tiếp.
Bàn thắng từ siêu phẩm của cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Đình Bắc đã giúp cho U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Saudi Arabia. Thắng lợi này đã đưa đoàn quân ông Kim Sang Sik vào tứ kết U23 châu Á 2026 với vị trí nhất bảng A.
Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cho rằng Việt Nam phải tự phát triển AI của riêng mình, nếu không, những ý tưởng lớn của người trẻ sẽ buộc phải ra nước ngoài cùng hệ sinh thái ngoại.
Chủ tịch UBND xã Trà Linh, TP Đà Nẵng, xác nhận trên địa bàn xuất hiện băng giá tại một số khu vực vùng cao vào rạng sáng 11/1.
Trong chuyến công tác miền Trung với chiếc Ford Mustang Mach E, anh Lê Thượng Tiến gặp nhiều khó khăn với việc sạc cho ô tô điện tại trạm sạc của EV One.
Do buồn ngủ và đạp nhầm chân ga, nữ tài xế đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên cầu vượt Vọng khiến 1 người tử vong