Trung tâm dưỡng sinh dùng nước tương giả “độc tố”, lừa người cao tuổi chi gần 40 tỷ đồng

Một trung tâm dưỡng sinh ở Bắc Kinh bị phát hiện dùng nước tương pha vào dung dịch làm sạch đường ruột để đánh lừa người cao tuổi rằng cơ thể chứa đầy độc tố, chiếm đoạt hơn 10 triệu NDT từ hơn 100 nạn nhân.

Một trung tâm chăm sóc sức khỏe tại Trung Quốc đã lừa hơn 100 người cao tuổi, chiếm đoạt tổng cộng hơn 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,5 triệu USD, tương đương gần 40 tỷ đồng), bằng chiêu trò cho nước tương vào dung dịch làm sạch đường ruột để khiến khách hàng tin rằng cơ thể họ chứa đầy độc tố.

Cảnh sát Bắc Kinh đã bắt giữ hơn 30 người liên quan với cáo buộc lừa đảo.

Vụ việc bị phanh phui sau khi gia đình của một phụ nữ ngoài 60 tuổi phát hiện bà đã chi tới 700.000 nhân dân tệ (khoảng 104.000 USD) cho các liệu trình tại trung tâm này.

Nạn nhân họ Lý đã mua hàng loạt gói điều trị đắt đỏ, với mức giá lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ cho mỗi lần thực hiện.

Khi bà Lý cạn tiền và muốn dừng điều trị, nhân viên trung tâm thậm chí còn khuyên bà mang chiếc vòng tay vàng đi cầm cố. Họ nói: “Nếu bệnh không chữa được thì bà giữ tiền để làm gì?”

Ban đầu, bà Lý chỉ tới trung tâm để mua một phiếu massage chân khuyến mãi trị giá 38 nhân dân tệ (khoảng 6 USD).

Tại đây, các nhân viên tỏ ra vô cùng nhiệt tình và quan tâm tới bà.

Họ còn ghi nhớ ngày sinh nhật của khách hàng, tạo cảm giác rằng mình quan tâm tới người cao tuổi còn hơn cả con cái trong gia đình.

Theo cảnh sát Bắc Kinh, những đối tượng này chủ yếu nhắm vào người cao tuổi có điều kiện kinh tế, sống một mình hoặc cảm thấy cô đơn dù vẫn có con cái.

Nhân viên thường xuất hiện tại các trung tâm sinh hoạt người cao tuổi hoặc những nơi người già tụ tập để quảng bá các buổi “tư vấn sức khỏe miễn phí” với các “chuyên gia” tự xưng.

Những “chuyên gia” giả mạo sau đó sẽ thông báo rằng các cụ đang mắc bệnh nghiêm trọng và cần theo đuổi các liệu trình điều trị đặc biệt trong thời gian dài.

Để tăng độ tin cậy, họ còn thực hiện các liệu pháp làm sạch đường ruột. Trong quá trình này, nước tương đậm màu được bí mật pha vào dung dịch thụt rửa, khiến người cao tuổi lầm tưởng rằng cơ thể mình đang đào thải một lượng lớn độc tố.

Cảnh sát cho biết doanh thu của trung tâm đã vượt quá 30 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,5 triệu USD), con số được đánh giá là bất thường đối với một cơ sở chăm sóc sức khỏe thông thường.

Một nạn nhân thậm chí đã chi hơn 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 295.000 USD) cho các dịch vụ tại đây.

Nhà chức trách xác định đây là một đường dây lừa đảo quy mô lớn với hơn 20 cơ sở núp bóng trung tâm chăm sóc sức khỏe hoạt động tại nhiều quận của Bắc Kinh.

Các cơ sở này sử dụng những “chuyên gia” giả để hù dọa người cao tuổi, đồng thời lợi dụng sự cô đơn và nhu cầu được quan tâm của họ nhằm trục lợi.

Tính đến cuối năm 2025, Trung Quốc có khoảng 323 triệu người từ 60 tuổi trở lên, tương đương 23% dân số cả nước.

Trong số đó, khoảng 60% được cho là thuộc nhóm “tổ ấm trống vắng”, tức không có con hoặc có con nhưng sống riêng.

“Có rất nhiều trung tâm sức khỏe kiểu này đang dùng quà tặng miễn phí để dụ dỗ người già. Ngành này cần được giám sát chặt chẽ và khẩn cấp hơn,” một cư dân mạng bình luận.

Theo SCMP