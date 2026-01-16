Trung Quốc thiết lập hạn ngạch mua chip trí tuệ nhân tạo từ các nhà sản xuất nước ngoài

Mặc dù chính phủ Mỹ vừa bất ngờ thay đổi chính sách khi cho phép bán dòng chip H200 sang thị trường tỷ dân, nhưng Bắc Kinh vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng.

Chính phủ Trung Quốc đang khẩn trương xây dựng các quy định mới nhằm kiểm soát số lượng chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến mà doanh nghiệp trong nước có thể thu mua từ các nhà sản xuất nước ngoài như Nvidia. Theo nguồn tin từ Nikkei Asia, động thái này của Bắc Kinh nhằm thiết lập sự cân bằng giữa mục tiêu thúc đẩy ngành bán dẫn nội địa và nhu cầu cấp thiết về phần cứng hiệu năng cao của các tập đoàn công nghệ lớn.

Thay vì thực hiện một lệnh cấm hoàn toàn, giới chức trách dự kiến sẽ áp dụng cơ chế phê duyệt đơn hàng theo từng trường hợp cụ thể để đảm bảo các giao dịch không làm suy yếu nỗ lực tự chủ công nghệ quốc gia.

Các nguồn tin thân cận cho biết những đợt phê duyệt đầu tiên đối với dòng chip H200 có thể diễn ra ngay cuối tháng này. Tuy nhiên các doanh nghiệp như Alibaba hay ByteDance sẽ phải giải trình chi tiết về tính cấp thiết của việc mua hàng cũng như lý do tại sao các dòng chip nội địa không thể thay thế được nhiệm vụ đó.

Chính quyền trung ương đã tổ chức các cuộc họp định kỳ với những đại gia công nghệ để rà soát hiện trạng sử dụng chip ngoại, đặc biệt là trong các tác vụ suy luận trí tuệ nhân tạo vốn có yêu cầu kỹ thuật ít khắt khe hơn. Ngoài ra Bắc Kinh cũng đang xem xét áp đặt hạn ngạch cố định về tỷ lệ phần trăm giữa chip nước ngoài và chip nội địa trong tổng danh mục mua sắm của mỗi công ty nhằm tạo dư địa phát triển cho các nhà sản xuất trong nước.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị kéo dài, các nhà phát triển chip nội địa như Huawei và những công ty khởi nghiệp tiềm năng đang nỗ lực chiếm lĩnh thị phần khi Nvidia gặp khó khăn về rào cản xuất khẩu. Tuy nhiên những hệ thống máy chủ của Nvidia vẫn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của các tập đoàn Trung Quốc nhờ sức mạnh tính toán vượt trội phục vụ việc đào tạo các mô hình ngôn ngữ lớn.

Giám đốc điều hành Nvidia, ông Jensen Huang thừa nhận rằng dòng H200 dù vẫn đang có tính cạnh tranh cao nhưng sẽ không thể duy trì vị thế mãi mãi nếu các thế hệ chip mới hơn như Blackwell không sớm được đưa vào thị trường.

Mặc dù chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã bật đèn xanh cho việc xuất khẩu nhưng phía Trung Quốc vẫn chưa chính thức cho phép các đơn hàng H200 nhập cảnh quy mô lớn. Việc thắt chặt quản lý này buộc các doanh nghiệp công nghệ phải duy trì cam kết ủng hộ lộ trình nội địa hóa bằng cách tiếp tục mua các giải pháp thay thế từ các đối tác trong nước.

Các nhà phân tích nhận định rằng dù chính sách của Mỹ có nới lỏng thì bài toán tự cường công nghệ vẫn là ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh. Cuộc giằng co về hạn ngạch chip không chỉ là câu chuyện kinh doanh mà còn phản ánh chiến lược dài hạn của Trung Quốc trong việc xây dựng một hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo độc lập và kiên cường trước các biến động chính trị từ bên ngoài.

