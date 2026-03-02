Thiếu hụt bom xuyên hầm GBU-57, Mỹ khó tấn công các căn cứ tên lửa ngầm trọng yếu của Iran

Sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran, Washington được xác nhận đã tiến hành các đòn tấn công vào một căn cứ tên lửa tại Khosrowshah, đồng thời đánh vào các mục tiêu ở vùng núi Sahand, Urmia, Bandar Abbas và Qom – những khu vực được cho là đặt các cơ sở liên quan đến tên lửa đạn đạo.

Trong nhiều thập niên, năng lực răn đe tên lửa đạn đạo của Iran là yếu tố then chốt kiềm chế các lựa chọn tấn công của Mỹ và khối phương Tây. Tehran từng phóng tên lửa nhằm vào các cơ sở quân sự Mỹ và Israel cũng như các mục tiêu chiến lược khác trên khắp Trung Đông.

Trong các đợt tấn công trước đó nhằm vào Iran vào tháng 6/2025, Mỹ không triển khai không quân cho một chiến dịch kéo dài nhằm vào các địa điểm tên lửa mà chỉ tiến hành đòn đánh hạn chế vào các cơ sở hạt nhân. Tuy nhiên, việc phá hủy kho tên lửa được xem là điều kiện then chốt nếu Washington muốn thực hiện một chiến dịch quy mô lớn hơn với các mục tiêu sâu rộng hơn.

Cơ sở lưu trữ tên lửa ngầm của Iran. Ảnh: MW.

Các chiến dịch nhằm xóa sổ kho tên lửa đạn đạo của Iran phải đối mặt với nhiều thách thức. Phần lớn tên lửa Iran sử dụng nhiên liệu rắn và được triển khai từ các bệ phóng di động dạng xe mang – dựng – phóng (TEL), cho phép tái triển khai nhanh và duy trì chu kỳ khai hỏa ngắn. Với sự hỗ trợ của Triều Tiên, Iran còn xây dựng các cơ sở lưu trữ tên lửa rất sâu dưới lòng đất, thường nằm dưới các dãy núi, khiến các đòn tấn công bằng tên lửa hành trình và phần lớn vũ khí phóng từ trên không khó có thể gây tổn hại nghiêm trọng.

Đầu những năm 2000, Mỹ phát triển bom xuyên phá GBU-57 chuyên dụng để vô hiệu hóa các mục tiêu như vậy. Loại bom này được thiết kế dành riêng cho phi đội duy nhất gồm các oanh tạc cơ tàng hình B-2, cho phép nhiều máy bay thực hiện các đợt tấn công “xếp lớp” nhằm tăng khả năng xuyên phá.

Máy bay ném bom chiến lược tầm xa liên lục địa B-2 Spirit của Không quân Mỹ. Ảnh: MW.

Tuy nhiên, giới phân tích từ lâu đã chỉ ra rằng quy mô rất nhỏ của hạm đội B-2 – chỉ gồm 19 chiếc – hạn chế đáng kể hiệu quả sử dụng. Không quân Mỹ được cho là đã duy trì mức sẵn sàng hoạt động cao bất thường của lực lượng này vào giữa tháng 2 để chuẩn bị cho khả năng tấn công Iran. Nhưng một rào cản lớn khác đối với việc sử dụng B-2 để đánh vào các căn cứ tên lửa ngầm sâu là tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng bom GBU-57.

Nguyên nhân trực tiếp nhất của tình trạng khan hiếm là việc sử dụng 14 quả GBU-57 trong Chiến dịch Midnight Hammer vào tháng 6/2025 để tấn công các cơ sở hạt nhân tại Fordow và Natanz, khiến kho dự trữ sụt giảm mạnh. Đòn đánh này bộc lộ rủi ro của việc chỉ sở hữu số lượng rất hạn chế loại vũ khí đắt đỏ này. Các ước tính cho thấy số bom còn lại chỉ dao động từ 6 đến 15 quả. Khả năng Mỹ đã sử dụng loại bom này để đánh các mục tiêu được kiên cố tại Yemen vào tháng 10/2024 – thời điểm việc triển khai B-2 được xác nhận – càng làm gia tăng sự bất định về số lượng còn tồn.

Bom GBU-57. Ảnh: MW.

Với giá mỗi quả ước tính vượt 370 triệu USD, GBU-57 chưa bao giờ được sản xuất với số lượng lớn và được coi là loại đạn dược “giá trị cao, mật độ thấp”. Một vấn đề nghiêm trọng được nêu bật sau các đòn không kích Iran vào tháng 6/2025 là chính phủ Mỹ phụ thuộc vào một nhà thầu duy nhất – Boeing – đơn vị sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với hệ thống dẫn đường phần đuôi then chốt của bom. Tình trạng “khóa nhà cung cấp” này khiến Washington không thể dễ dàng tìm nguồn linh kiện từ các nhà sản xuất khác để tăng tốc sản xuất hoặc giải quyết tình trạng lỗi thời linh kiện.

Để đáp ứng nhu cầu bổ sung khẩn cấp sau các cuộc không kích, Không quân Mỹ buộc phải trao hợp đồng độc quyền cho Boeing, đồng thời phải đảo ngược thiết kế một thành phần từ hệ thống tên lửa đạn đạo ATACMS. Những vấn đề chuỗi cung ứng này phản ánh những thách thức rộng lớn hơn ngày càng tác động nặng nề tới ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ kể từ sau Chiến tranh Lạnh, khi quy mô ngành bị thu hẹp.

Tên lửa đạn đạo chiến lược Sejil của Iran. Ảnh: MW.

Dù một hợp đồng trị giá hơn 100 triệu USD đã được trao cho Boeing vào đầu năm 2026 để sản xuất các bộ đuôi dẫn đường mới và linh kiện liên quan, các quả GBU-57 bổ sung chỉ bắt đầu được bàn giao từ năm 2028. Nếu không có nguồn bổ sung trong ngắn hạn, hạm đội B-2 sẽ bị hạn chế đáng kể trong khả năng tấn công các mục tiêu được kiên cố tại Iran, bao gồm các căn cứ tên lửa ngầm,trong khi kho vũ khí phi hạt nhân của Mỹ và đồng minh hiện không có loại nào có sức công phá tương đương.

Một phiên bản kế nhiệm GBU-57 đang được phát triển và được cho là sẽ nhỏ hơn để có thể mang theo trên oanh tạc cơ thế hệ mới B-21, vốn được thiết kế nhẹ hơn B-2 nhằm giảm chi phí và cho phép mua sắm quy mô lớn. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ cách mà Mỹ sẽ xử lý thách thức từ các căn cứ tên lửa ngầm cực kỳ kiên cố của Iran trong giai đoạn tới.

Theo MW