Nga lên án "vụ ám sát chính trị" của Mỹ và Israel nhằm vào lãnh đạo Iran

Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, cùng một số thành viên gia đình đã thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố các vụ ám sát chính trị do Mỹ và Israel nhằm vào Iran “không có chỗ đứng trong một thế giới văn minh”, khi bình luận về cái chết của lãnh tụ tối cao nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, trong các đợt không kích Mỹ - Israel.

Tehran xác nhận vào rạng sáng 1/3 rằng nhà lãnh đạo 86 tuổi đã thiệt mạng trong một trong các cuộc tấn công. Con gái, con rể và cháu gái của ông cũng được cho là đã thiệt mạng trong vụ không kích. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết khu phức hợp của ông Khamenei bị đánh trúng trong một “cuộc tấn công bất ngờ đầy uy lực”, đồng thời tuyên bố “hàng nghìn mục tiêu” thuộc giới lãnh đạo Iran sẽ bị tiêu diệt trong những ngày tới.

Moscow đón nhận tin tức về cái chết của ông Khamenei với “sự phẫn nộ và đau buồn sâu sắc”, Bộ Ngoại giao Nga nêu trong tuyên bố hôm Chủ nhật.

“Liên bang Nga kiên quyết và nhất quán lên án thực tiễn ám sát chính trị và ‘săn lùng’ các nhà lãnh đạo của các quốc gia có chủ quyền – điều đi ngược lại những nguyên tắc nền tảng của quan hệ liên quốc gia văn minh và vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế”, tuyên bố cho biết.

Moscow cũng cảnh báo rằng các hành động thù địch tiếp diễn đang khiến thương vong dân sự gia tăng và gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng dân sự.

Tuyên bố nhấn mạnh cuộc xung đột còn đe dọa hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ sự gián đoạn nào tại tuyến đường thủy then chốt này có thể dẫn đến mất cân bằng lớn trên thị trường năng lượng toàn cầu.

“Chúng tôi kêu gọi khẩn cấp hạ nhiệt căng thẳng, chấm dứt thù địch và quay trở lại tiến trình chính trị - ngoại giao nhằm giải quyết các vấn đề hiện hữu trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Văn phòng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố cái chết của ông Khamenei sẽ không bị bỏ qua, cam kết đáp trả “những kẻ gây ra và chỉ huy tội ác lớn này” bằng “toàn bộ sức mạnh”.

Chiến dịch ném bom được Washington và phía Israel mô tả là một đòn phủ đầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thay đổi chế độ là một trong những mục tiêu của chiến dịch.

Moscow khẳng định Iran bị tấn công vì nước này “từ chối khuất phục trước mệnh lệnh của vũ lực và sức ép bá quyền”.

Theo RT