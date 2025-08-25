Trung Quốc ra mắt xe chiến đấu phòng không FK-3000: “Ác mộng” mới cho UAV

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã bắt đầu triển khai một loại xe chiến đấu phòng không mới mang tên FK-3000, được thiết kế để đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tầm ngắn. Hệ thống này lần đầu tiên xuất hiện trong buổi tổng duyệt cho cuộc duyệt binh quân sự lớn của Trung Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 3/9.

Việc PLA đưa FK-3000 vào biên chế được xem là một trong những cách mà quân đội Trung Quốc rút ra bài học từ cuộc chiến Nga – Ukraine, nơi UAV đóng vai trò then chốt trong cả trinh sát lẫn tấn công.

FK-3000 có nhiều nét tương đồng với hệ thống Pantsir của Nga – vốn đã chứng tỏ hiệu quả cao trong nhiệm vụ chống UAV tại Syria, Libya và Ukraine. Tuy nhiên, hệ thống của Trung Quốc có vẻ chuyên biệt hơn trong việc đánh chặn UAV, đồng thời được phát triển bởi nền công nghiệp quốc phòng hiện đại hơn, nên được kỳ vọng sẽ vượt trội về hiệu năng.

Xe chiến đấu phòng không Pantsir của Nga. Ảnh: MW.

Xe chiến đấu FK-3000 được thiết kế trên khung gầm ba trục dẫn động bốn bánh, cabin bọc thép, trang bị hai bệ phóng tên lửa (mỗi bệ chứa 12 quả tên lửa tầm ngắn) cùng một pháo tự động cỡ nòng 30 mm. Hệ thống điều khiển hỏa lực cho phép tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc.

Điểm đặc biệt là sự kết hợp giữa tên lửa và pháo giúp FK-3000 có thể tạo lưới phòng thủ hai tầng: sử dụng tên lửa để hạ UAV giá trị cao, còn pháo 30 mm để bắn hạ các loại UAV giá rẻ như quadcopter mà không lãng phí tên lửa đắt tiền. Hệ thống có tầm tiêu diệt tối đa 1.200 mét và có thể tích hợp nhiều loại tên lửa khác nhau.

FK-3000 được kỳ vọng sẽ triển khai để bảo vệ các đơn vị tiền tuyến cũng như che chắn cho những cơ sở quân sự trọng yếu và hạ tầng chiến lược. Song song với FK-3000, Trung Quốc còn đưa vào vận hành một loạt vũ khí laser, trong đó có hệ thống OW5-A50 ra mắt giữa tháng 7. Các chuyên gia nhận định, khi công nghệ laser tiếp tục phát triển, vai trò của pháo và tên lửa trong tác chiến chống UAV sẽ dần suy giảm.

Cảnh phóng máy bay không người lái và tấn công máy bay Tu-95 của Nga trong chiến dịch của Ukraine ngày 1/6. Ảnh: MW.

Tác dụng to lớn của UAV tại chiến trường Ukraine được dự đoán sẽ khiến FK-3000 và các hệ thống tương tự nhận được sự quan tâm quốc tế đáng kể.

Hôm 1/6, quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tập kích UAV quy mô lớn, phá hủy nhiều máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-22M3 tại các căn cứ không quân Nga – một tổn thất mà Moscow có thể phải mất nhiều năm để khôi phục.

Ngoài ra, Ukraine còn nhiều lần dùng UAV để phá hủy máy bay Su-34, MiG-31 khi còn trên mặt đất, cũng như đánh trúng radar, hệ thống phòng không và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Trong bối cảnh đó, Trung Quốc đã hỗ trợ Nga chống UAV bằng cách xuất khẩu hệ thống laser Silent Hunter 3000 – minh chứng rõ ràng cho việc Bắc Kinh không ngừng mở rộng ảnh hưởng quân sự thông qua các công nghệ phòng thủ tiên tiến.