Trung Quốc muốn tạo “bầy đàn drone” hoạt động cả trên không, trên bộ và dưới biển

Sau khi đạt tiến bộ với các đàn drone cùng loại, Trung Quốc đang hướng tới một mục tiêu phức tạp hơn: kết nối nhiều phương tiện không người lái trên không, trên bộ và trên biển thành một mạng lưới tác chiến đa miền.

Nếu làm chủ công nghệ đàn drone đã đủ khó, Trung Quốc hiện đang chuyển sang một bài toán phức tạp hơn: tích hợp các nền tảng không người lái hoạt động trên không, trên bộ và trên biển, theo viện nghiên cứu hàng đầu của nước này trong lĩnh vực này.

Trong một bài viết được đăng trên tài khoản mạng xã hội của Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc (CETC) cuối tuần qua, Viện Nghiên cứu Công nghệ Thông minh cho biết công nghệ đàn drone không đơn thuần là “nhiều drone cùng bay”, mà là một hệ thống tác chiến thông minh, phân tán, trong đó các phương tiện có thể liên lạc, phối hợp, tự đưa ra quyết định ở cấp độ cục bộ và cùng nhau tạo ra năng lực tác chiến.

Viện nghiên cứu cho biết Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ trong phát triển và triển khai các hệ thống bầy đàn gồm những drone tương đồng. Tuy nhiên, mục tiêu dài hạn của nước này là xây dựng một mạng lưới tác chiến có khả năng phối hợp nhiều loại phương tiện không người lái trên toàn bộ khu vực tác chiến và trong nhiều miền hoạt động khác nhau.

“Đàn drone là lực lượng then chốt để thích ứng với chiến tranh tương lai phức tạp, thông minh, đồng thời thúc đẩy những thay đổi trong cách các cuộc chiến hiện đại được tiến hành”, các tác giả viết.

Thông tin trên là dấu hiệu mới nhất cho thấy Trung Quốc đang tiếp tục phát triển công nghệ đàn drone. Hồi tháng 1, truyền thông nhà nước nước này công bố hình ảnh một trong những hệ thống đàn drone tiên tiến nhất đang hoạt động, trong đó một binh sĩ được cho là có thể điều khiển tới 200 drone.

Viện nghiên cứu cho biết các cuộc thử nghiệm quy mô lớn trên thực địa cho thấy đàn drone có thể tự tái cấu hình mạng lưới, lấp đầy khoảng trống trong đội hình và tiếp tục nhiệm vụ trong những điều kiện khắc nghiệt. Những tình huống này bao gồm mất một số phương tiện trong chiến đấu, gián đoạn liên lạc và bị gây nhiễu điện từ mạnh.

Công việc hiện vẫn tiếp tục nhằm nâng cao khả năng sống sót của các đàn drone hỗn hợp, gồm nhiều nền tảng khác nhau, trong những nhiệm vụ tầm xa ở môi trường có mức độ tranh chấp cao.

Về năng lực nhận thức, viện nghiên cứu cho biết các đàn drone có thể kết hợp dữ liệu cảm biến từ nhiều phương tiện, giúp hệ thống phát hiện và phân tích môi trường xung quanh ở mức độ mà một drone riêng lẻ khó có thể thực hiện.

Theo bài viết, đàn drone có thể tự động sàng lọc mục tiêu, phát hiện những vật thể được ngụy trang và xác định vị trí của chúng. Chúng cũng có thể xây dựng một bức tranh tổng thể về chiến trường trong những môi trường phức tạp, cho phép thu thập thông tin có độ chính xác cao trên một khu vực rộng và ở nhiều miền tác chiến.

Tuy nhiên, bài viết thừa nhận đàn drone vẫn cần được cải thiện khả năng phát hiện và nhận dạng những vật thể nhỏ, được che giấu và có tín hiệu cảm biến yếu giữa nhiễu nền dày đặc cùng tình trạng gây nhiễu mạnh.

Về lập kế hoạch và ra quyết định, viện nghiên cứu cho biết Trung Quốc đã làm chủ đầy đủ những công nghệ then chốt để phối hợp và điều khiển các đội hình drone quy mô lớn. Các drone có thể được phóng từ nhiều loại nền tảng khác nhau, đồng thời tự thay đổi đội hình, lập tuyến đường, tránh va chạm và phân bổ nhiệm vụ một cách linh hoạt.

Dù vậy, những năng lực tiên tiến hơn, chẳng hạn khả năng để đàn drone tự tạo ra phương án chiến thuật mới khi hoạt động trên chiến trường phức tạp, xa lạ và đối đầu với một đối thủ có năng lực, vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu.

Theo bài viết, đàn drone có thể được triển khai và phóng nhanh với số lượng lớn chỉ trong vài giây. Những hệ thống này có thể hỗ trợ toàn bộ chu trình tác chiến, từ trinh sát trên nhiều miền và chế áp điện từ cho tới tấn công chính xác và đánh giá thiệt hại sau đòn đánh.

Nhưng Trung Quốc vẫn phải đối mặt với thách thức trong việc phối hợp các loại drone và hệ thống không người lái khác nhau trên không, trên bộ và trên biển, cũng như tích hợp chúng vào các chiến dịch hiệp đồng giữa nhiều quân chủng.

Viện nghiên cứu cho biết AI sử dụng trong các hệ thống bầy đàn của Trung Quốc đã có khả năng thích ứng ở một mức độ nhất định, nhưng khả năng tự học hoàn toàn theo thời gian thực và tự đổi mới chiến thuật vẫn chưa hoàn thiện.

Về hướng phát triển trong tương lai, viện nghiên cứu cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục hoàn thiện các đàn drone gồm cùng một loại phương tiện trước khi tìm kiếm những đột phá công nghệ cho phép nhiều loại drone khác nhau hoạt động trong cùng đội hình hỗn hợp.

Giai đoạn cuối cùng sẽ là tích hợp toàn bộ các hệ thống trên tất cả các miền tác chiến, tạo thành một mạng lưới không người lái có khả năng phối hợp xuyên suốt trên không, trên bộ và trên biển.

Theo SCMP