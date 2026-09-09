Iran thu giữ tàu ngầm không người lái "hiện đại nhất" của Mỹ

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắt giữ một drone dưới nước Dive-LD của Mỹ và công bố video về phương tiện này. Washington xác nhận phương tiện bị Iran thu giữ nhưng cho rằng đây là mẫu cũ, gặp trục trặc và không mang thiết bị nhạy cảm.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết phương tiện dưới nước này bị bắt giữ trong một chiến dịch “tình báo phức tạp”.

IRGC tuyên bố đã thu giữ thứ mà lực lượng này mô tả là “một trong những tàu ngầm không người lái, thông minh và hiện đại nhất” đang được quân đội Mỹ sử dụng. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ việc, cho rằng đây chỉ là một mẫu drone cũ và không mang theo thiết bị nhạy cảm.

Hôm thứ Ba, IRGC công bố video mà họ nói là hình ảnh chiếc drone dưới nước tiên tiến của Mỹ. Theo phía Iran, phương tiện này có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ lập bản đồ đáy biển, thu thập thông tin tình báo và giám sát đến kiểm tra đường ống cũng như hỗ trợ tác chiến chống tàu ngầm.

Đoạn video cho thấy một phương tiện hình trụ bằng kim loại màu xám, có hình dáng giống ngư lôi, dài khoảng 5,8 m và rộng 1,2 m, với trọng lượng khoảng 2,7 tấn.

Theo tuyên bố của IRGC, phương tiện dưới nước này có thể hoạt động liên tục tới 10 ngày dưới mặt nước và đạt độ sâu tối đa 6.000 m.

Quân đội Iran xác định đây là drone Dive-LD, do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Mỹ Anduril Industries phát triển và được đưa vào sử dụng từ tháng 4/2025.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vụ việc, cho rằng Iran đã thu giữ một drone đời cũ gặp trục trặc và phương tiện này không mang theo bất kỳ thiết bị nhạy cảm nào.

Người phát ngôn CENTCOM, Đại úy Hải quân Mỹ Tim Hawkins, cho biết phương tiện dưới nước này đang thực hiện nhiệm vụ giám sát vùng biển trong khu vực và “không thu thập dữ liệu nhạy cảm cũng như không mang bất kỳ thiết bị sonar hoặc radar mật nào”.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang.

Tối thứ Ba, Iran phóng tên lửa đạn đạo về phía các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông. Tehran tuyên bố đây là hành động trả đũa cuộc tấn công trước đó của Mỹ nhằm vào các tàu chở dầu Iran gần đảo Kharg.

IRGC cũng đưa ra điều mà lực lượng này gọi là “cảnh báo khẩn cấp” vào cuối ngày thứ Ba, yêu cầu các thủy thủ đoàn trên những tàu chở dầu đang neo đậu tại khu vực cảng và khu neo tàu của Bahrain và Kuwait lập tức rời khỏi tàu, trước nguy cơ các cuộc tấn công được cảnh báo sẽ xảy ra.

Theo RT