Vì sao bức ảnh đồng phục Lực lượng Không gian Mỹ mà ông Trump đăng tải gây tranh cãi?

Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý khi đăng hình ảnh thiết kế quân phục “thế hệ tiếp theo” của Space Force với tông đen chủ đạo, được mô tả lấy cảm hứng từ Starship Troopers – bộ phim mà đạo diễn Paul Verhoeven từng cố ý sử dụng hình ảnh tuyên truyền Đức Quốc xã để châm biếm chủ nghĩa phát xít.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã đăng hình ảnh thiết kế quân phục “thế hệ tiếp theo” dành cho Lực lượng Không gian Mỹ (Space Force), trong đó phần mô tả cho biết thiết kế được “lấy cảm hứng từ tính kỷ luật và công năng” của quân phục trong bộ phim khoa học viễn tưởng "Starship Troopers".

Điều gây chú ý là "Starship Troopers" không đơn thuần là một bộ phim về quân đội tương lai. Đạo diễn Paul Verhoeven từng cho biết ông cố ý sử dụng hình ảnh và phong cách tuyên truyền của Đức Quốc xã để châm biếm chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa quân phiệt cực hữu.

Thiết kế quân phục mà ông Trump đăng có tông màu đen chủ đạo, với giày đen, áo đen và phần cổ áo được mô tả là “đen midnight” (đen huyền). Hình ảnh nhanh chóng khiến bộ quân phục được liên tưởng tới các nhân vật quân sự trong Starship Troopers và những hình tượng quân sự phản diện trong văn hóa đại chúng.

Ông Trump đăng loạt hình ảnh AI gây chú ý

Bên cạnh hình ảnh quân phục Space Force, ông Trump còn đăng một hình ảnh được tạo bằng AI mang tiêu đề “Space Force”, mô tả ông đang ngồi bên trong một con tàu vũ trụ trong khi hai đám mây hình nấm hạt nhân xuất hiện phía sau trên Trái đất.

Đây là một phần trong loạt bài đăng dày đặc của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social trong cuối tuần.

Một số hình ảnh khác cũng mô tả ông trong bộ quân phục được trang trí cầu kỳ hoặc đề cập đến ý tưởng đổi tên “New Mexico” thành “New America”.

Theo hình ảnh do ông Trump đăng, bộ quân phục “thế hệ tiếp theo” được “hiện đại hóa dành cho các lính gác của lĩnh vực không gian”.

Tuy nhiên, cần phân biệt thiết kế được ông Trump đăng trên mạng xã hội với quân phục chính thức của Space Force. Lực lượng này đã phát triển và triển khai bộ service dress riêng từ năm 2025, sau khi được thành lập vào năm 2019. Space Force cho biết thiết kế chính thức nhằm xây dựng bản sắc riêng cho các “Guardians”, thay thế bộ quân phục được điều chỉnh từ quân phục Không quân Mỹ.

Bài đăng của Donald Trump cho thấy ông mặc bốt đen, áo sơ mi đen và cổ áo màu "đen huyền". Ảnh: Truth Social

Vì sao "Starship Troopers" lại gây tranh cãi?

Bộ phim "Starship Troopers" ra mắt năm 1997, do đạo diễn người Hà Lan Paul Verhoeven thực hiện, dựa trên tiểu thuyết cùng tên năm 1959 của Robert Heinlein.

Bối cảnh phim là một tương lai nơi quân đội loài người chiến đấu với những sinh vật ngoài hành tinh khổng lồ. Nhưng đằng sau câu chuyện chiến tranh viễn tưởng là một thông điệp châm biếm về chủ nghĩa phát xít, tuyên truyền và xã hội quân phiệt.

Verhoeven từng nói ông muốn làm một bộ phim về “những kẻ phát xít không nhận ra mình là phát xít”.

Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian năm 2018, đạo diễn tiết lộ ông chủ động lấy cảm hứng từ các bộ phim tuyên truyền của Leni Riefenstahl, đạo diễn nổi tiếng với những tác phẩm gắn với tuyên truyền của Đức Quốc xã. Verhoeven thậm chí đưa một nhân vật vào bộ quân phục SS để nhấn mạnh dụng ý này.

Nhân vật đó do Neil Patrick Harris thủ vai và mặc bộ quân phục đen có nhiều nét gợi liên tưởng tới đồng phục của các sĩ quan Đức Quốc xã. Một số phân tích về bộ phim sau này cũng nhấn mạnh rằng hình ảnh quân phục, các cảnh tuyên truyền và phong cách duyệt binh đều được Verhoeven sử dụng để tạo ra sự châm biếm.

Vì vậy, việc hình ảnh quân phục Space Force do ông Trump đăng được mô tả là lấy cảm hứng từ Starship Troopers lập tức thu hút sự chú ý, đặc biệt bởi chính bộ phim đã cố tình sử dụng những hình ảnh tương tự để phê phán chủ nghĩa phát xít.

Space Force đang xây dựng bản sắc riêng

Space Force được thành lập như một quân chủng riêng của Mỹ vào năm 2019 dưới thời Trump.

Trong những năm sau đó, lực lượng này từng bước xây dựng hệ thống nhận diện và trang phục riêng cho các quân nhân được gọi là “Guardians”.

Space Force đã công bố kế hoạch triển khai bộ service dress mới từ năm 2025. Đến tháng 1/2026, lực lượng này chính thức cập nhật quy định về trang phục và chính sách chuyển đổi sang thiết kế mới. Việc mua và mặc bộ quân phục này ban đầu vẫn mang tính tự nguyện, trong khi thời điểm bắt buộc mặc toàn lực lượng chưa được ấn định.

Thiết kế chính thức của Space Force được lực lượng này mô tả là sự kết hợp giữa truyền thống và phong cách hiện đại, nhằm tạo ra bản sắc trực quan riêng cho quân chủng còn tương đối mới.

Do đó, hình ảnh “next generation” mà ông Trump đăng có thể được xem là một đề xuất hoặc ý tưởng hình ảnh được ông quảng bá trên mạng xã hội, thay vì bằng chứng cho thấy Space Force đã chính thức thông qua một bộ quân phục mới hoàn toàn.

Ông Trump tiếp tục nhấn mạnh hình ảnh sức mạnh không gian

Việc đăng thiết kế quân phục diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump tiếp tục nhấn mạnh vai trò chiến lược của không gian đối với sức mạnh quân sự Mỹ.

Space Force hiện có các cơ sở tại California, Colorado và Florida. Florida cũng đang vận động để trở thành nơi đặt một Space Academy mới, theo thông tin trong bài viết gốc.

Những hình ảnh mà ông Trump đăng cuối tuần qua vì thế không chỉ mang tính thời trang quân sự. Chúng còn phản ánh cách chính quyền Mỹ đang xây dựng hình ảnh về một lực lượng quân sự mới, trong đó không gian, công nghệ cao và sức mạnh quân sự được kết hợp thành một biểu tượng chiến lược.

Tuy nhiên, việc lựa chọn Starship Troopers làm nguồn cảm hứng lại tạo ra một nghịch lý đáng chú ý: một bộ phim được đạo diễn cố ý xây dựng để châm biếm hình ảnh tuyên truyền phát xít giờ đây lại trở thành nguồn tham chiếu cho hình ảnh quân phục của một lực lượng quân sự Mỹ.

Theo SCMP