Doanh nghiệp ô tô Trung Quốc chạm “lằn ranh sống còn”

Thị trường nội địa Trung Quốc suy yếu, buộc phải dựa nhiều hơn vào xuất khẩu. Ngành ô tô là một ví dụ: tháng 8, xuất khẩu xe tăng 77,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh số trong nước giảm 23,7%, tháng thứ 11 giảm liên tiếp.

Theo Reuters, Báo cáo dữ liệu thị trường ô tô tháng 8 do Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (China Passenger Car Association, CPCA) công bố ngày 8/9/2026 cho thấy: Trung Quốc đã xuất khẩu 894.000 ô tô trong tháng 8. Mặc dù tốc độ tăng đã chậm lại so với mức 88,2% của tháng trước, nhưng mức tăng gần 80% vẫn cho thấy đà xuất khẩu mạnh mẽ chưa từng có.

Xuất khẩu ô tô tháng 8 tăng 77,5%, bán trong nước giảm 23,7%

Trái ngược với xuất khẩu, doanh số ô tô tại thị trường nội địa Trung Quốc trong tháng 8 chỉ còn khoảng 1,55 triệu xe, giảm 23,7%, mạnh hơn mức 21,1% của tháng 7.

Đáng chú ý, xe điện và xe plug-in hybrid chiếm khoảng 64,7% tổng doanh số ô tô nội địa, nhưng doanh số nhóm xe này cũng giảm 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm nhiều hơn đáng kể so với mức giảm 3,9% của tháng trước.

Trong khi đó, xuất khẩu xe điện và xe plug-in hybrid lại tăng tới 154,7%, cao hơn mức 147,8% của tháng 7.

Sự đối lập ngày càng rõ giữa thị trường trong nước và nước ngoài đang buộc các hãng xe Trung Quốc phải đẩy nhanh chiến lược quốc tế hóa.

BYD và Geely thậm chí liên tiếp lập các kỷ lục mới về xuất khẩu xe. Ông Thôi Đông Thụ, Tổng Thư ký CPCA cho rằng xuất khẩu ô tô Trung Quốc trong năm nay có thể đạt 12 triệu xe. Đến năm 2030, con số này có thể tăng lên tới 18-20 triệu xe mỗi năm.

Seres – hãng hợp tác với Huawei phát triển dòng xe AITO (Wenjie) – đang phải trả giá vì bước chân ra thị trường quốc tế chậm - doanh số ô tô của Seres trong tháng 8 đã giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Caixin.

“Không xuất khẩu được, sẽ bị đào thải”

Xu hướng “không vươn ra nước ngoài thì sẽ bị loại khỏi cuộc chơi” đang ngày càng rõ trong ngành ô tô Trung Quốc. Một trong những doanh nghiệp chủ động thúc đẩy chiến lược quốc tế hóa là Xiaomi. Hãng đã ký thỏa thuận với một nhà phân phối ô tô tại Đức và dự kiến bắt đầu xuất khẩu xe sang châu Âu từ năm 2027.

Ngược lại, Seres – hãng hợp tác với Huawei phát triển dòng xe AITO (Wenjie) – đang phải trả giá vì bước chân ra thị trường quốc tế tương đối chậm. Do mở rộng ra nước ngoài muộn hơn các đối thủ, doanh số ô tô của Seres trong tháng trước đã giảm mạnh 44% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bức tranh của ngành ô tô đang phần nào phản ánh tình trạng chung của nền kinh tế Trung Quốc: sức mua trong nước yếu, trong khi xuất khẩu ngày càng trở thành động lực quan trọng để duy trì tăng trưởng.

Xuất khẩu Trung Quốc tiếp tục tăng hai con số

Số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố cho thấy xuất khẩu của nước này trong tháng 8 tăng 25% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 23,9% của tháng 7 và vượt dự báo 23,8% của giới kinh tế. Thặng dư thương mại tháng 8 đạt tới 119,1 tỷ USD, tăng đáng kể so với mức 112,5 tỷ USD của tháng trước.

Tính chung 8 tháng đầu năm, thặng dư thương mại của Trung Quốc đã lên tới khoảng 805,5 tỷ USD. Với đà hiện tại, con số cả năm có thể vượt mức kỷ lục khoảng 1,2 nghìn tỷ USD được thiết lập năm 2025.

Nhà kinh tế Song Lin (Tống Lâm) của Tập đoàn quốc tế Hà Lan ING nhận định xuất khẩu mạnh sẽ giúp Trung Quốc tiếp tục mở rộng thặng dư thương mại và thậm chí lập kỷ lục mới trong năm nay. Tuy nhiên, điều này cũng có thể làm gia tăng sức ép từ các đối tác thương mại, buộc Trung Quốc phải đối mặt với yêu cầu tái cân bằng quan hệ thương mại.

Theo ông Tống Lâm, tình trạng mất cân bằng thương mại nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những vấn đề quan trọng tại cuộc gặp Donald Trump - Tập Cận Bình sắp tới cũng như Hội nghị Thượng đỉnh G20 cuối năm nay.

Theo LTN, Creaders