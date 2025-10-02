Trung Quốc khởi công đóng Type 004 - tàu sân bay hạt nhân đầu tiên

Theo trang Army Recognition ngày 29/9 dẫn lời các chuyên gia phân tích quân sự Trung Quốc xác nhận, Trung Quốc đã chính thức khởi công đóng chiếc tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc.

Ngày 25/9, tại buổi họp báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, phóng viên tờ Thời báo Hoàn Cầu đã yêu cầu người phát ngôn xác nhận thông tin từ truyền thông nước ngoài rằng tàu sân bay thứ tư Type 004 của Trung Quốc, tàu đầu tiên chạy bằng năng lượng hạt nhân, đã bắt đầu được đóng tại Xưởng đóng tàu Đại Liên; tuy nhiên người phát ngôn đã “không xác nhận cũng không phủ nhận” tin này.

Trang Army Recognition cho biết, tàu sân bay với lượng giãn nước lên tới 110.000 tấn này được thiết kế để đối đầu với siêu tàu sân bay mạnh nhất hiện nay của Mỹ – Lớp Ford (Ford-class), biểu tượng cho việc Bắc Kinh đã chính thức nổi hồi còi thách thức bá quyền trên biển toàn cầu của Washington.

Theo bài báo, chiếc tàu sân bay Type 004 đang được đóng tại xưởng đóng tàu Đại Liên, đánh dấu bước nhảy vọt công nghệ chưa từng có của hải quân Trung Quốc. Nó sẽ tích hợp mọi công nghệ chủ chốt của các tàu sân bay hiện đại, bao gồm “trái tim” là lò phản ứng hạt nhân và hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS), giúp cho tầm hoạt động của tàu cũng như hiệu suất cất cánh của phi đội máy bay nó mang đều trực tiếp sánh ngang, thậm chí nhắm tới vượt mặt tàu lớp Ford của Mỹ.

Theo ước tính sơ bộ, lượng giãn nước của Type 004 sẽ đạt từ 110.000 đến 120.000 tấn, chiều dài 330–340 mét, vượt cả tàu sân bay lớp Ford (100.000 tấn, dài 337 mét). Dự kiến số lượng máy bay mang theo hơn 90 chiếc, nhiều hơn đáng kể so với khoảng 75 chiếc trên tàu lớp Ford của Mỹ. Phi đội không quân trên hạm sẽ bao gồm tiêm kích hạng nặng J-15T, tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm J-35 thiết kế riêng cho tàu sân bay, cùng máy bay cảnh báo sớm KJ-600.

So với ba tàu sân bay Trung Quốc hiện có là Liêu Ninh, Sơn Đông và Phúc Kiến vẫn sử dụng động cơ thông thường, thì bước đột phá mang tính cách mạng của Type 004 chính là dùng năng lượng hạt nhân. Điều này trao cho nó tầm hoạt động gần như “vô hạn”, giúp biên đội tác chiến tàu sân bay có thể dễ dàng mở rộng bán kính hoạt động từ vùng ven biển Trung Quốc ra khắp Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, biến nó thành một hạm đội hải quân viễn dương thực thụ, trực tiếp ảnh hưởng các tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Bài báo phân tích, sự xuất hiện của Type 004 đồng nghĩa với việc ưu thế siêu tàu sân bay “không đối thủ” mà hải quân Mỹ duy trì suốt nhiều thập kỷ trên đại dương toàn cầu nay đã phải đối mặt với thách thức thực sự. Dù Mỹ vẫn vượt trội về kinh nghiệm vận hành, hệ thống hậu cần và công nghệ máy bay cất hạ cánh trên hạm như F-35C, nhưng tốc độ phát triển tàu sân bay của Trung Quốc đang rút ngắn khoảng cách này một cách đáng kinh ngạc.

Theo Wforum