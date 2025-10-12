Nga thử nghiệm mặt đất thành công “động cơ Sa hoàng” RD-171MV mạnh nhất thế giới

Nga hoàn tất thử nghiệm mặt đất động cơ RD-171MV mạnh nhất thế giới cho tên lửa Soyuz-5, chuẩn bị phóng thử vào tháng 12 và thay thế dòng Proton, Zenit.

Tên lửa đẩy Soyuz-5 dự kiến sẽ được phóng lần đầu tiên vào tháng 12 tới, theo thông báo mới nhất từ Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos.

Roscosmos cho biết cuộc thử nghiệm mặt đất của tầng đẩy thứ nhất của Soyuz-5 đã kết thúc thành công tại một bãi thử ở khu vực Moscow.

Soyuz-5 là tên lửa hai tầng, thuộc dòng hạng trung, có khả năng mang tải trọng lên tới 17 tấn. Dự án được kỳ vọng sẽ thay thế cho các tên lửa Proton và Zenit hiện nay. Roscosmos từng công bố kế hoạch thử nghiệm bay đầu tiên của Soyuz-5 tại sân bay vũ trụ Baikonur (Kazakhstan) vào tháng 12 năm nay, và nếu mọi việc suôn sẻ, sẽ bắt đầu sử dụng chính thức từ năm 2028.

Trong hôm 11/10, Roscosmos đã công bố video ghi lại vệt lửa của tầng đẩy thứ nhất, đánh dấu giai đoạn hoàn tất các thử nghiệm mặt đất.

Trong quá trình thử nghiệm, các kỹ sư đã kiểm tra khả năng tương tác giữa tầng đẩy thứ nhất và động cơ RD-171MV mới, Roscosmos cho biết. Động cơ này có lực đẩy 800 tấn và hoạt động ổn định trong 160 giây theo đúng kế hoạch.

Trước đó, Roscosmos từng tiết lộ rằng các nhà thiết kế gọi RD-171MV là “Động cơ Sa hoàng” (Tsar-engine) – bởi đây là động cơ mạnh nhất thế giới, có công suất tương đương cả một nhà máy điện lớn.

Theo Roscosmos, kết quả của các thử nghiệm mặt đất “cho phép bắt đầu giai đoạn thử nghiệm bay và thiết kế của tên lửa đẩy Soyuz-5.”

Tên lửa này được thiết kế để phóng các tàu vũ trụ không người lái lên quỹ đạo Trái Đất gần, trong khuôn khổ dự án hợp tác Baiterek giữa Nga và Kazakhstan.

Tháng trước, Giám đốc Roscosmos Dmitry Bakanov công bố kế hoạch xây dựng và phóng khoảng 1.000 vệ tinh và 300 tên lửa đẩy trong vòng 10 năm tới, như một phần của chiến lược quốc gia nhằm thúc đẩy ngành vũ trụ Nga. Theo đó, số lượng vụ phóng hàng năm sẽ tăng gấp đôi, đạt tới 30 vụ mỗi năm – một bước nhảy lớn trong nỗ lực khôi phục vị thế cường quốc vũ trụ của Moscow.

Theo RT