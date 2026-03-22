Trung Quốc công bố phát hiện 9,7 triệu tấn oxit đất hiếm, củng cố vị thế độc tôn

Bắc Kinh vừa công bố phát hiện hàng loạt mỏ khoáng sản chiến lược quy mô lớn, qua đó củng cố đáng kể nguồn tài nguyên phục vụ sản xuất công nghệ cao, năng lượng sạch và quốc phòng.

Tại mỏ Mao Ngưu Bình (huyện Miện Ninh, tỉnh Tứ Xuyên), trữ lượng mới xác nhận lên tới 9,7 triệu tấn oxit đất hiếm, nâng tổng trữ lượng đã được kiểm chứng của khu mỏ này lên 10,4 triệu tấn, theo Tân Hoa Xã.

Không chỉ dừng ở đất hiếm, các cuộc khảo sát còn phát hiện thêm 27,1 triệu tấn fluorit và 37,2 triệu tấn barit. Cả hai đều được xếp vào loại mỏ “siêu lớn”, cho thấy quy mô phát hiện đặc biệt hiếm và ý nghĩa chiến lược đối với chuỗi cung ứng công nghiệp của Trung Quốc.

Fluorit và barit trở thành tâm điểm của phát hiện

Những trữ lượng mới này được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế thống trị của Trung Quốc trong nguồn cung đất hiếm toàn cầu - nhóm 17 nguyên tố thiết yếu cho nhiều công nghệ, từ điện thoại thông minh, xe điện đến các hệ thống vũ khí tiên tiến và tàu vũ trụ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điểm đáng chú ý nhất của phát hiện lại nằm ở các khoáng sản khác. Theo ông Vương Đăng Hồng, Giám đốc Viện Tài nguyên Khoáng sản thuộc Viện Khoa học Địa chất Trung Quốc, các mỏ fluorit và barit mới chính là những phát hiện “gây kinh ngạc” thực sự, theo SCMP.

Fluorit (còn gọi là fluorspar) đóng vai trò then chốt trong sản xuất chất bán dẫn và pin lithium-ion, trong khi barit là vật liệu không thể thiếu trong khoan dầu khí, giúp ổn định giếng khoan và ngăn ngừa sự cố phun trào. Ông Vương nhấn mạnh, nếu thiếu barit, hoạt động thăm dò hydrocarbon hiện đại - bao gồm cả khai thác dầu đá phiến - gần như sẽ bị đình trệ.

Ở một diễn biến khác, tỉnh Cam Túc cũng phát hiện thêm 51.455 tấn antimon tại huyện Tanchang. Đây là kim loại quan trọng, thường dùng làm chất chống cháy trong nhựa và linh kiện điện tử. Theo cơ quan tài nguyên địa phương, phát hiện này có thể giúp tăng hơn 50% trữ lượng đã được xác minh của khu vực.

Sử dụng lợi thế đất hiếm để đáp trả thuế quan của Mỹ

Nắm giữ vị thế thống trị trong sản xuất đất hiếm toàn cầu, Bắc Kinh ngày càng sử dụng quyền kiểm soát các vật liệu quan trọng này như một đòn bẩy trong căng thẳng thương mại và công nghệ với Washington. Tháng 4 năm ngoái, giới chức Trung Quốc đã áp đặt hạn chế xuất khẩu đối với 7 nguyên tố đất hiếm và nam châm vĩnh cửu, động thái diễn ra sau khi ông Donald Trump áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc.

Theo cơ chế kiểm soát mới, doanh nghiệp muốn xuất khẩu các vật liệu này phải được chính phủ phê duyệt, khiến hoạt động thương mại bị siết chặt hơn. Dù vậy, đến tháng 12, Bắc Kinh đã bắt đầu cấp các giấy phép xuất khẩu dài hạn hơn - động thái được xem là nhằm tạo sự ổn định cho một số đối tác và giảm biến động chuỗi cung ứng.

Thực tế cho thấy, xuất khẩu sang châu Âu đã dần phục hồi khi các doanh nghiệp thích nghi với quy định mới. Ngược lại, dòng hàng sang Mỹ vẫn khá trầm lắng, phản ánh những rạn nứt chưa hạ nhiệt trong quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.​

Theo IE