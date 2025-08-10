Trung Quốc áp dụng công nghệ số vào quản lý shipper

Trước tình trạng shipper giao hàng thường phóng nhanh vượt ẩu, vi phạm luật giao thông, các cơ quan quản lý và công ty bán hàng online đã áp dụng công nghệ số để giải quyết hiệu quả.

Shipper không vượt đèn đỏ được thưởng tiền

Hãng bán hàng online Meituan gần đây đã triển khai "Chiến dịch khuyến khích an toàn không vượt đèn đỏ" tại Đông Quản, Thiên Tân, Thượng Hải…. Chiến dịch này, được thực hiện dưới sự chỉ đạo của cảnh sát giao thông và các sở ban ngành liên quan.

Theo đó, những tài xế tuân thủ luật giao thông và không vượt đèn đỏ khi giao hàng sẽ thưởng từ 1 đến 1,5 nhân dân tệ (NDT) cho mỗi đơn hàng, tương đương với việc có thể kiếm thêm 1.000 NDT (3,5 triệu VND) mỗi tháng.

"Sáng kiến này rất có ý nghĩa. Đồng thời tăng cường quản lý an toàn cho hành khách, các nền tảng giao đồ đang thay thế các hình phạt tiêu cực bằng những biện pháp khuyến khích tích cực hơn, nhằm hướng dẫn shipper tự giác tuân thủ luật pháp và quy định an toàn giao thông đường bộ", ông Giản Hỷ Phát (Jian Xifa), Phó Trưởng phòng Quản lý Giao thông, Đội Quản lý Giao thông, Sở Công an thành phố Đông Quản, cho biết.

Shipper mặc áo in dòng chữ "Tôi cam kết không vượt đèn đỏ". Ảnh: Singtao.



Trong thời gian diễn ra sự kiện, một số người lái đã tự nguyện đăng ký, mặc đồng phục được thiết kế riêng với dòng chữ "Tôi cam kết không vượt đèn đỏ" in ở lưng, để nhận được sự giám sát của công chúng. Tại Đông Quản, hơn 3.000 shipper đã đăng ký ngay sau sự kiện ra mắt.

Theo Công nhân Nhật báo, ngay từ tháng 5 năm nay, Meituan đã triển khai chương trình thí điểm quản lý an toàn giao thông cho tài xế tại các thành phố như Tế Nam, Tuyền Châu, Huệ Châu và Bao Đầu, trao tặng "Giải thưởng Chờ đèn" cho những tài xế duy trì thành tích không vượt đèn đỏ.

Trong suốt chương trình, thu nhập hàng tuần của tài xế đã tăng thêm hơn 400 NDT, với hơn 20.000 tài xế tại các thành phố thí điểm nhận được phần thưởng. Số vụ vượt đèn đỏ của tài xế giao hàng đã giảm 26% so với tháng trước. Hơn nữa, tại hơn 100 thành phố trên toàn quốc, Meituan đã tích hợp "điểm an toàn" vào đánh giá tài xế. Tài xế đạt được một mức điểm an toàn nhất định sẽ nhận được tiền thưởng và phúc lợi hàng tháng tương ứng.

Lễ trao thưởng cho các shipper tuân thủ tốt luật giao thông. Ảnh: Singtao.



Ngoài ra, Meituan đang thực hiện một hoạt động đặc biệt, dựa vào dự án hợp tác quản lý giữa cảnh sát và doanh nghiệp mang tên "Dự án Hải đăng" để đạt được kết nối dữ liệu với cảnh sát giao thông của 39 thành phố, xác định chính xác các hành vi vi phạm giao thông và nguy cơ tai nạn giao thông của người lái xe.

Thượng Hải triển khai mã QR an toàn giao thông cho shipper

Các shipper vì nhiều lý do khác nhau thường vi phạm luật giao thông. Tháng 4 năm nay, Sở Công an Thượng Hải bắt đầu triển khai mã QR “an toàn giao thông” ba màu dành cho tài xế giao hàng, có thể tra cứu thời gian thực trên ứng dụng “Suishenban” (chương trình dịch vụ đô thị Thượng Hải).

Những Shipper có mã QR màu xanh mới được phép hành nghề ở Thượng Hải.

﻿Ảnh: Singtao.



Mã an toàn này gồm ba màu: xanh, vàng và đỏ, liên kết trực tiếp với tư cách hành nghề của tài xế giao hàng và chuyển phát nhanh. Shipper mới vào nghề bắt buộc phải có “mã xanh” mới được hành nghề; những người bị “mã đỏ” nhiều lần và không chịu sửa sai sẽ bị đưa vào “danh sách hạn chế/cấm” hành nghề. Theo The Paper, từ khi áp dụng “mã an toàn”, đã có hơn 420 tài xế bị xử phạt.

Nếu tài xế vi phạm giao thông khiến “mã an toàn” chuyển sang đỏ, muốn đổi lại thành xanh phải xử lý xong các vi phạm hoặc vụ tai nạn liên quan. Đội quản lý giao thông cho biết, mã đổi màu chủ yếu do tồn tại vi phạm giao thông chưa được xử lý hoặc các vấn đề khác, tài xế có thể làm theo hướng dẫn trong ứng dụng “Suishenban” để khắc phục.

Đối với đại lý, trạm giao hàng và chuyển phát, điểm trung bình của tài xế trong ngày (mã xanh: 10 điểm, vàng: 7 điểm, đỏ: 3 điểm) sẽ được dùng để đánh giá xếp hạng sao trong ngày hoặc mức độ rủi ro của nền tảng.