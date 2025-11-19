Axios: Mỹ tổ chức các cuộc đàm phán bí mật với Nga để chấm dứt chiến sự Ukraine

Axios tiết lộ Nhà Trắng và Moscow đang âm thầm bàn thảo kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine. Ông Steve Witkoff và ông Kirill Dmitriev đã gặp nhiều lần, hướng tới văn bản chung trước cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin.

Nhà Trắng và Moscow đã bí mật hợp tác xây dựng một đề xuất nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga chống Ukraine, Axios đưa tin ngày 18/11, dẫn lời các quan chức Mỹ và Nga.

Theo một quan chức Mỹ giấu tên, Đặc phái viên của Mỹ Steve Witkoff và Đặc phái viên của Nga Kirill Dmitriev đã thảo luận sâu rộng về kế hoạch hòa bình 28 điểm.

Ông Dmitriev mô tả thỏa thuận hòa bình bí mật này với thái độ lạc quan, nói rằng khác với trước đây, “chúng tôi cảm thấy lập trường của Nga đang thực sự được lắng nghe”.

Nga nhiều lần đưa ra những yêu cầu tối đa trong các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp trước đây, bao gồm việc Ukraine từ bỏ mong muốn gia nhập NATO, giải trừ quân sự và nhượng lại những vùng lãnh thổ hiện vẫn do Kiev kiểm soát.

Theo Axios, thỏa thuận hòa bình bí mật được cho là tập trung vào hòa bình tại Ukraine, an ninh châu Âu, các bảo đảm an ninh, và quan hệ tương lai giữa Mỹ với Kiev và Moscow.

Ông Dmitriev cho biết ông đã gặp ông Witkoff và các thành viên cấp cao của chính quyền Nhà Trắng tại Miami từ ngày 24 đến 26/10.

“Đây thực chất là một khuôn khổ rộng lớn hơn, kiểu như: ‘Làm thế nào để chúng ta thực sự mang lại an ninh lâu dài cho châu Âu, không chỉ riêng Ukraine?’”, ông Dmitriev nói.

Hai bên hy vọng sẽ xây dựng một văn bản hoàn chỉnh trước cuộc gặp tiếp theo giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitriev tiết lộ, đồng thời khẳng định rằng một hội nghị thượng đỉnh tại Budapest vẫn chưa được tính đến.

Cuộc gặp được đề xuất này đã bị ông Trump hủy bỏ hôm 25/10, với lý do ông cho rằng nó sẽ không mang lại hiệu quả trong bối cảnh Nhà Trắng đang tiếp tục nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình.

Trong khi đó, cuộc gặp dự kiến của ông Witkoff với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 19/11 đã bị hoãn, theo quan chức Ukraine và Mỹ.

Các quan chức Ukraine giấu tên nói với Axios rằng Tổng thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã thảo luận về thỏa thuận hòa bình bí mật với ông Witkoff tại một cuộc họp riêng ở Miami một tuần trước đó.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Nhà Trắng đã bắt đầu thông báo cho các quan chức Ukraine và châu Âu về kế hoạch mới này.

Theo Kyiv Independent