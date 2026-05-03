Triều Tiên công bố hình ảnh vũ khí NATO thu giữ được trong xung đột Ukraine

Triều Tiên công bố hình ảnh xe tăng Abrams và Leopard thu giữ từ chiến trường Ukraine, làm dấy lên nhiều lo ngại về an ninh.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã công bố các hình ảnh xác nhận việc tiếp nhận các trang bị quân sự NATO bị thu giữ, sau khi Quân đội Nhân dân Triều Tiên được triển khai từ cuối năm 2024 để hỗ trợ lực lượng Nga đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine và phương Tây vào vùng Kursk của Nga.

Các quốc gia thành viên NATO đã cung cấp vũ khí cho Ukraine với quy mô rất lớn, tạo cơ hội đáng kể để ngành công nghiệp quốc phòng Nga nghiên cứu các khí tài như xe tăng M1 Abrams của Mỹ và Leopard 2A6 của Đức, hệ thống tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin và đạn pháo dẫn đường chính xác M982 Excalibur của Mỹ.

Việc Triều Tiên tham gia trực tiếp vào chiến sự dường như đã giúp lực lượng nước này không chỉ tiếp cận thông tin tình báo về trang bị NATO mà còn có quyền tiếp cận trực tiếp. Trong khi đó, lực lượng từ các nước NATO – như nhóm Forward Observation Group của Mỹ – được cho là đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ chiến dịch tại Kursk, song vẫn chưa rõ họ có trực tiếp đối đầu với lực lượng Triều Tiên hay không và ở mức độ nào.

Lãnh đạo Triều Tiên thị sát các xe tăng và phương tiện quân sự Ukraine bị thu giữ đang được trưng bày. Ảnh: MW.

Hiện chưa rõ các trang bị NATO được trưng bày tại Triều Tiên là do lực lượng nước này trực tiếp thu giữ hay do quân đội Nga thu được rồi chuyển giao như một cử chỉ cảm ơn.

Các khí tài được công bố bao gồm ít nhất một xe tăng Leopard 2A4 và một xe tăng M1A1 Abrams – những loại vũ khí nổi bật nhất mà NATO đã cung cấp cho Ukraine.

Hai loại này là các dòng xe tăng chiến đấu chủ lực tiêu chuẩn NATO được triển khai rộng rãi nhất, dù chúng được đánh giá là kém hiện đại hơn so với xe tăng Chonma-20 do Triều Tiên phát triển, hoặc xe tăng K2 đang được sản xuất quy mô lớn tại Hàn Quốc.

Một điểm đáng chú ý là các xe tăng phương Tây thiếu hệ thống phòng vệ chủ động – công nghệ đã được tích hợp trên các xe tăng của hai miền Triều Tiên. Tuy nhiên, các nước NATO đang có kế hoạch bổ sung hệ thống này bằng cách mua từ Israel.

Xe tăng M1A1 Abrams của quân đội Ukraine bị lực lượng Nga thu giữ tại Sumy vào tháng 6/2025. Ảnh: MW.

Dự kiến, việc phân tích chi tiết các điểm yếu của xe tăng phương Tây – như lớp giáp, độ lộ cảm biến hay hạn chế về cơ động – có thể ảnh hưởng tới học thuyết chống tăng của Triều Tiên, vốn đang thay đổi nhanh chóng cùng với sự phát triển công nghệ.

Triều Tiên trước đây từng nhiều lần trưng bày khí tài quân sự phương Tây thu giữ được, bao gồm tàu chiến USS Pueblo của Hải quân Mỹ và nhiều máy bay, xe tăng cùng phương tiện khác bị bắt giữ trong Chiến tranh Triều Tiên và các cuộc đụng độ sau đó.

Nếu như một thập kỷ trước, ngành quốc phòng Triều Tiên có lẽ sẽ nghiên cứu sâu xe tăng phương Tây để cải tiến thiết kế, nhưng nay năng lực của nước này đã tiến xa hơn đáng kể. Xe tăng Chonma-20 được đánh giá là đã đạt mức gần ngang với các thiết kế mới của Hàn Quốc và Trung Quốc.

Xe tăng Chonma-20 của Triều Tiên đánh chặn mục tiêu bằng hệ thống bảo vệ chủ động. Ảnh: MW.

Hiệu quả của các xe tăng chiến đấu chủ lực phương Tây trong chiến tranh cường độ cao ngày càng bị đặt dấu hỏi. Đến đầu tháng 6/2025, quân đội Ukraine được cho là đã mất tới 87% số xe tăng Abrams được cung cấp, trong khi các xe Leopard 2 cũng chịu tổn thất nặng nề ngay từ tháng 6/2023.

Sau đó, Lục quân Mỹ đã hủy kế hoạch hiện đại hóa sâu dòng M1A2 Abrams, thay vào đó đầu tư phát triển biến thể thế hệ mới nhẹ hơn và cải tiến mạnh – M1E3 Abrams.

Nhiều chuyên gia nhận định sự lỗi thời của thiết kế xe tăng phương Tây trong chiến trường Ukraine là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc tái thiết kế mạnh mẽ dòng Abrams.

Chương trình M1E3 được kỳ vọng sẽ tạo ra xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ tư, trong khi Trung Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên đưa loại xe tăng này vào biên chế từ năm 2025.

Triều Tiên hiện chưa phát triển xe tăng thế hệ này, nhưng tốc độ tiến bộ của ngành quốc phòng nước này cho thấy khả năng họ sẽ giới thiệu một mẫu tương tự vào đầu thập niên 2030.

