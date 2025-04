Triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả: Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược nói gì?

Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đề nghị triệt để thu hồi các thuốc do đối tượng làm giả đã đưa ra thị trường.

Ngày 16/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, bắt giữ 14 đối tượng về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh”.

Công an Thanh Hoá phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Trao đổi với VietTimes về vụ việc trên, sáng nay, 17/4, ông Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) - cho biết ngay khi nhận thông tin vào tối 16/4, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đề nghị cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật và triệt để thu hồi các thuốc do đối tượng làm giả đã đưa ra thị trường.

Ông Hùng cho hay thông tin ban đầu của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị chức năng, số thuốc do các đối tượng làm giả không vào trong hệ thống các bệnh viện, do không có giấy tờ, chứng từ để tham gia đấu thầu, mà các thuốc này chủ yếu bán ở kênh nhà thuốc, do một số chủ nhà thuốc hám lợi đã vi phạm các quy định về dược, mua thuốc trôi nổi, không có hóa đơn từ các đối tượng này.

Thông tin từ phía cơ quan Công an đưa ra thì các tượng đã thuê kho ở nơi vắng vẻ, đầu tư dây chuyền, máy móc, thuê nhân công ăn ở khép kín ở xưởng để sản xuất. Sau đó, bọn chúng đặt mua các nguyên liệu là dược phẩm, dược liệu, thảo mộc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trộn lẫn nghiền thành bột, sử dụng máy móc đóng thành viên nang, ép vỉ, đóng gói thành phẩm bán ra thị trường qua các kênh phân phối hám lời.

Trong số 21 loại “thuốc”, “thuốc chữa xương khớp” giả đã được cơ quan công an bắt giữ có 4 loại là giả các thuốc đã được cấp phép lưu hành (44 hộp thuốc Tetracyclin, 40 hộp thuốc Clorocid, 49 hộp thuốc Pharcoter, 52 hộp thuốc Neo-Codion), các loại còn lại là sản phẩm do các đối tượng tự đặt tên, không có các sản phẩm thuốc nào tương tự đã được Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành.

Quy trình sản xuất thuốc chữa bệnh rất khắt khe

Đại diện Cục Quản lý Dược cho biết thêm: Việc đấu tranh phòng chống thuốc giả, đã và luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế. Thực hiện chỉ thị 17 của Thủ tướng, trong những năm qua, Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược hàng năm đều có các văn bản chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh và các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc; thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh phòng, chống thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cuối năm 2024, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị cơ quan công an phối hợp truy tìm tận gốc việc sản xuất, buôn bán các thuốc giả nêu trên và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật.

Trách nhiệm trong quản lý dược Theo quy định về cơ quan quản lý nhà nước về dược tại Luật Dược 2016: 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về dược. 2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về dược. 3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về dược và phối hợp với Bộ Y tế trong việc thực hiện quản lý nhà nước về dược theo phân công của Chính phủ. 4. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về dược tại địa phương.