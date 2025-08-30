Chờ đợi thâu đêm xem tổng duyệt diễu binh, nhiều người phải hỗ trợ y tế

Lực lượng chức năng đã hỗ trợ y tế cho nhiều trường hợp gặp vấn đề sức khỏe do chờ đợi quá lâu trong điều kiện nắng mưa thất thường.

Lãnh đạo Cục Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Sở Y tế Hà Nội kiểm tra tại Trung tâm Chỉ huy đáp ứng y tế

Gần 500 ca cấp cứu, đa phần xử trí tại chỗ

Trong buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sáng 30/8, công tác y tế đã được triển khai với quy mô lớn chưa từng có, với hàng nghìn nhân viên y tế ứng trực tại các điểm trọng yếu.

Trao đổi với VietTimes, TS Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết riêng sáng 30/8, các lực lượng y tế đã cấp cứu 484 trường hợp là người dân xem diễu binh, trong đó 40 ca nặng phải chuyển tuyến.

Trong đó, các đơn vị của Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận và xử trí nhiều nhất với 213 ca, có 19 trường hợp nặng. Lực lượng quân y xử trí 95 ca, trong đó 14 ca phải nhập viện; y tế công an tiếp nhận 142 ca, có 4 ca nặng chuyển Bệnh viện Tim Hà Nội. Các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, E đều tiếp nhận hàng chục ca.

Hầu hết các tình huống là mệt mỏi, ngất xỉu, đau đầu, hoa mắt do phải chờ đợi quá lâu ngoài trời, dưới điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường.

TS Vương Ánh Dương cho biết: “Khu vực đại biểu bên trong khán đài gần như không phát sinh vấn đề. Nhưng ở khán đài B, C và trên các tuyến phố, nơi người dân tập trung từ rất sớm, số ca cấp cứu nhiều hơn, chủ yếu do chờ đợi qua đêm và thiếu nghỉ ngơi”.

Phối hợp liên lực lượng, sẵn sàng ứng cứu

Theo TS Vương Ánh Dương, lực lượng y tế không chỉ trực trong thời gian diễn ra sự kiện, mà phải có mặt từ rất sớm, từ 12h trưa hôm trước - để sẵn sàng trong mọi tình huống, vì thường người dân luôn có mặt từ sớm. Các tổ y tế đã ứng trực ngay các địa điểm để kịp thời xử trí.

Điểm đặc biệt của A80 năm nay là lực lượng y tế không chỉ phục vụ cho đoàn diễu binh, diễu hành, đại biểu, mà còn sẵn sàng cấp cứu cho người dân sống trong khu vực bị cấm đường, hay bất kỳ ai có nhu cầu khẩn cấp. Bộ Y tế đã chỉ đạo các tổ y tế tại mọi địa điểm phải coi người dân quanh khu vực đó như một phần của sự kiện để sẵn sàng cấp cứu.

Cấp cứu người dân đi xem lễ bị sự cố sức khoẻ.

Theo TS Vương Ánh Dương, các tổ y tế tại A80 không hoạt động độc lập mà phối hợp chặt chẽ giữa ba lực lượng: dân y, quân y, y tế công an. Các đội trực ở các điểm được bố trí hỗn hợp, bảo đảm tính chuyên môn và khả năng phản ứng nhanh.

Như ở khu vực quảng trường Ba Đình, luôn có sự phối hợp giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Bạch Mai.

Tại lễ đài A, B, C – nơi tập trung đông người và có nhiều đại biểu – đều bố trí tổ y tế hỗn hợp gồm quân y, y tế công an và dân y. Cách tổ chức này giúp việc xử trí ban đầu nhanh chóng, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ khi cần chuyển viện.

Khuyến cáo dành cho người dân

Từ thực tế cấp cứu gần 500 ca trong lễ tổng duyệt hôm nay, TS. Dương lưu ý bà con tham gia sự kiện A80:

- Chủ động theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân để có thể lựa chọn cho mình phương án về nơi tham gia phù hợp.

- Ăn uống đầy đủ và mang theo nước uống, mang theo ô, mũ, quạt tay đề phòng nắng nóng.

- Mặc trang phục lịch sự, gọn gàng, đi giày dép thoải mái.

- Tránh chen lấn, xô đẩy, không phấn khích quá mức và giữ bình tĩnh khi có tình huống khẩn cấp.

- Cần xác định những điểm trực y tế gần nhất nơi mình đứng xem để có thể có phương án cho bản thân, hay người xung quanh khi có tình huống cần hỗ trợ chăm sóc y tế, thông qua App A80.

Một điều nữa được TS Dương khuyến nghị người dân, đặc biệt là người từ tỉnh xa, không nên đến quá sớm từ chiều hôm trước.

“Chúng tôi rất trân trọng tinh thần của bà con, nhưng thay vì ngồi chờ cả ngày giữa nắng và cả đêm sương gió, bà con nên nghỉ ngơi, giữ sức khỏe và chỉ cần đến trước vài tiếng. Thời tiết Hà Nội thất thường, việc chờ lâu dễ gây mệt mỏi và phát sinh sự cố y tế”, ông khuyến cáo.

Ban Tổ chức đã bố trí 6 màn hình LED lớn tại các công viên và quảng trường trung tâm để người dân theo dõi. Đây là không gian rộng rãi, có các hoạt động giao lưu văn hóa, vừa đảm bảo trải nghiệm, vừa tránh tình trạng quá tải tại các khu vực quanh Quảng trường Ba Đình.

“Ngồi ở các điểm này, bà con vẫn chứng kiến toàn bộ sự kiện, lại an toàn và thoải mái hơn”, TS Dương nói.

Các đơn vị y tế đều ứng trực rất sớm

Việc xử trí gần 500 ca cấp cứu trong buổi tổng duyệt đã trở thành "phép thử" thực tế cho toàn bộ hệ thống y tế.

Có thể nói đây là một buổi “tổng duyệt sức khỏe” quy mô lớn trước Lễ kỷ niệm A80 chính thức, dự kiến thu hút hơn 30.000 người tại Quảng trường Ba Đình và hàng triệu người dọc các tuyến phố Hà Nội.

Sự kiện cho thấy hệ thống y tế đã sẵn sàng, từ khâu nhân lực, trang thiết bị, cho đến cơ chế phối hợp liên lực lượng, để đảm bảo an toàn tuyệt đối.