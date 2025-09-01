Phải làm gì nếu bị say nắng, ngất xỉu khi xem diễu binh?

Người bị say nắng cần được đưa vào chỗ mát, chườm khăn lạnh, cho uống nước từ từ và gọi cấp cứu 115 nếu tình trạng không thuyên giảm.

Trước thực tế nhiều người phải chờ đợi nhiều tiếng liền ngoài trời để xem diễu binh, diễu hành dịp đại lễ A80, Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai phương án y tế phục vụ lễ kỷ niệm, đặc biệt là sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân trong mọi tình huống.

Từ việc gần 500 người phải hỗ trợ y tế do chờ đợi quá lâu ngoài trời để xem tổng duyệt A80, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, lưu ý bà con cần bảo vệ sức khỏe nhất là khi thời tiết thất thường để tránh say nắng, ngất xỉu, hạ đường huyết hay cảm lạnh.

PGS.TS Đào Xuân Cơ thăm hỏi bệnh nhân nhập viện ở Trung tâm Đột quỵ

Đối với say nắng, nguyên nhân là phơi mình dưới trời nóng lâu khiến mất nước, dẫn đến mệt mỏi, hoa mắt, da nóng, có thể ngất xỉu. Người dân nên mặc quần áo thoáng, đội mũ rộng vành, uống nhiều nước lọc hoặc oresol. Nếu xảy ra sự cố, cần đưa nạn nhân vào chỗ mát, chườm khăn lạnh, cho uống nước từ từ và gọi cấp cứu 115 nếu tình trạng nặng.

Với trường hợp ngất xỉu do đứng lâu, cần để người bệnh nằm ở nơi thoáng, nâng cao chân, nới lỏng quần áo và gọi lực lượng y tế tại chỗ. Người có huyết áp thấp nên ăn sáng đầy đủ, hạn chế đứng bất động quá lâu.

Hạ đường huyết cũng là tình trạng thường gặp khi nhiều người đi sớm, bỏ bữa. Triệu chứng gồm run rẩy, bủn rủn, vã mồ hôi. Người dân nên mang theo kẹo, bánh hoặc nước ngọt. Nếu có dấu hiệu, hãy uống nước đường, ngậm kẹo và nghỉ ngơi ngay.

Ngoài ra, chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai khuyên người có cơ địa dị ứng, hen suyễn cần mang theo thuốc xịt bên mình; luôn theo dõi dự báo thời tiết, chuẩn bị áo mưa, áo khoác chống nước để phòng cảm lạnh, hạ thân nhiệt khi gặp mưa. Nếu bị ướt, cần thay quần áo khô, ủ ấm cơ thể, uống nước ấm và gọi cấp cứu nếu có biểu hiện lừ đừ, nói khó.

“Quan trọng nhất là phải chủ động phòng ngừa. Người dân hãy chuẩn bị đầy đủ trang phục, nước uống, lắng nghe cơ thể mình và tìm sự trợ giúp ngay khi thấy mệt”, PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

Bố trí nhiều điểm trực y tế

Để bảo đảm an toàn cho người dân tham dự sự kiện A80, Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai mạng lưới trực y tế chặt chẽ với các chuyên gia hàng đầu ứng trực tại bệnh viện để sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn y tế khi có ca phức tạp.

Ngay từ 12h ngày 1/9, các đội y tế đã trực 100% quân số đến hết lễ chính thức. Giám đốc Bệnh viện trực tiếp chỉ đạo, phối hợp cùng lực lượng an ninh, Trung tâm Cấp cứu 115 và các bệnh viện bạn để tạo thành mạng lưới ứng cứu nhanh chóng, hiệu quả.

Các tổ y tế phối hợp ứng trực tại các điểm then chốt

Ông Cơ cũng cho biết Bệnh viện đã bố trí các điểm trực cấp cứu tại các vị trí then chốt. Cụ thể, các khán đài A3, A4, B, B1 đều bố trí bác sĩ, điều dưỡng cùng cáng gấp, vali cấp cứu và xe cứu thương chờ sẵn ở đường Ông Ích Khiêm và đường Độc Lập.

Ngoài ra, các đội y tế lưu động được bố trí tại đường Lê Duẩn và công viên Thống Nhất. Mỗi điểm đều có bác sĩ, điều dưỡng và xe cứu thương riêng.

Đặc biệt, điểm hồi sức cấp cứu tiền viện tại Nhà kính - Bộ Tư lệnh 69 sẽ phối hợp cùng Bệnh viện 108 để xử trí những ca nặng trước khi vận chuyển.

“Người dân khi cần hỗ trợ y tế hãy tìm tới các điểm trực có biểu tượng chữ thập đỏ, hoặc nhờ sự giúp đỡ từ lực lượng an ninh, tình nguyện viên gần nhất”- Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai lưu ý.