Góc nhìn truyền thông

Bình luận
Ngất xỉu vì chờ xem diễu binh - lời nhắc giữ gìn sức khỏe trong ngày hội lớn

Gần 500 người phải cấp cứu vì vạ vật chờ xem diễu binh là một lời cảnh báo đáng lưu tâm. Ngày hội lớn sẽ trọn vẹn nếu chúng ta có sự chuẩn bị chu đáo, hỗ trợ và chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Trước và trong buổi tổng duyệt diễu binh hôm 30/8, lực lượng chức năng nhiều lần cấp cứu người đến xem gặp vấn đề về sức khỏe. Theo thống kê của Bộ Y tế, gần 500 người đã được hỗ trợ do ngất xỉu, mệt lả, đau đầu, hoa mắt vì ngồi nhiều giờ, thậm chí chờ cả đêm ở ngoài trời để được chứng kiến các đội diễu binh.

Thực tế ấy là lời cảnh báo chúng ta rằng niềm háo hức chứng kiến ngày hội lớn của dân tộc cần đi kèm với sự chuẩn bị khoa học và ý thức giữ gìn sức khỏe.

TS Vương Ánh Dương, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết khu vực khán đài dành cho đại biểu có nhiều người cao tuổi, nhưng sát giờ tổng duyệt khách mời mới đến nên gần như không có ca cấp cứu nào. Trong khi đó, số ca cấp cứu chủ yếu ở sau khán đài B, C và dọc các tuyến phố - nơi người dân tập trung giữ chỗ từ rất sớm.

Ở các tuyến phố mà đoàn diễu binh đi qua, nhiều người đã ngồi chờ cả ngày ở vỉa hè để giữ chỗ. Ngồi nhiều giờ giữa trời nắng gắt, mưa bất chợt, sương đêm lạnh và ăn uống, nghỉ ngơi không đảm bảo là điều không nên với người sức yếu, có bệnh nền, hoặc có tuổi.

Những ngày qua, nhiều người Hà Nội nhường cơm sẻ áo cho bà con đến từ các tỉnh. Anh Trung Kiên, 37 tuổi ở Cát Linh, là một trong những trường hợp như thế khi bố trí nơi ăn ở miễn phí cho hơn 50 cựu chiến binh ở các tỉnh về dự lễ kỷ niệm A80.

Chị Quản Thị Lan (32 tuổi, trú tại phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội) cũng bố trí nhiều phòng miễn phí trong căn nhà 7 tầng cho những người ở tỉnh xa về theo dõi lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9. Chủ nhà đã cung cấp mì tôm miễn phí, ấm siêu tốc đun nước, nước uống cho mọi người.

Còn chị Hoàng Hường (ở Từ Liêm, Hà Nội) cũng sẵn sàng đón từ 500 -1.000 người đến ăn, ở, miễn phí. Chị cho biết đã đặt sẵn 12 con dê và dựng rạp, chuẩn bị phòng ốc để bà con nghỉ lại vì “biết bao giờ mới có cơ hội để đón mọi người lần thứ hai”.

Từ tinh thần tương thân tương ái đang lan rộng đó, mong rằng sẽ có thêm những người dân Hà Nội sẵn sàng nhường chỗ, hỗ trợ bà con tỉnh xa - những người đang rất vất vả để lần duy nhất trong đời được chứng kiến tận mắt lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình. Nhường một chỗ ngồi, nhường một khoảng đứng cũng là sẻ chia niềm hạnh phúc để bà con ở xa không cần đến quá sớm và phải vạ vật bên đường, chờ đợi nhiều giờ dưới nắng mưa, đối mặt với rủi ro y tế.

a.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ y tế cho một cựu chiến binh xem tổng duyệt A80

Háo hức được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh quy mô chưa từng có trong lịch sử là cảm xúc chung của tất cả người Việt. Nhưng sức khỏe sự an toàn của mình và cộng đồng là điều cần hết sức lưu tâm. Các chuyên gia khuyến cáo bà con dự các sự kiện cần ăn uống đầy đủ, đảm bảo dinh dưỡng, không chen lấn. Mọi người cũng cần xác định các điểm trực y tế gần nhất để kịp thời kêu gọi sự hỗ trợ khi cần.

Người có tuổi, có bệnh nền có thể xem qua các màn hình LED lớn ở công viên, quảng trường trung tâm. Ở đây không gian rộng rãi, thoáng mát, có thể theo dõi trọn vẹn từng khoảnh khắc của lễ diễu binh trong điều kiện an toàn, văn minh, thoải mái.

Sự kiện A80 là niềm tự hào không chỉ của Hà Nội mà của cả dân tộc, khi quá khứ và hiện tại gặp nhau, giữa triệu trái tim cùng chung nhịp đập. Và để ngày hội ấy thực sự rực rỡ, mỗi người hãy giữ gìn sức khỏe, sẻ chia chỗ đứng, lan tỏa tinh thần nghĩa tình.

Mỗi hành động nhường nhịn, mỗi cử chỉ văn minh sẽ làm cho ngày hội thêm trọn vẹn và ý nghĩa.

