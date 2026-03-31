Trẻ mắc tay chân miệng tăng nhanh, nhiều ca diễn tiến nặng

Trước diễn biến của dịch tay chân miệng đang tăng tốc với quy mô đáng lo ngại, Bộ Y tế đã có công văn hoả tốc yêu cầu toàn ngành y tế khẩn trương kích hoạt các biện pháp ứng phó.

Với hơn 25.000 ca mắc và hàng loạt ca nặng liên quan đến Enterovirus 71, chiều 31/3, Bộ Y tế yêu cầu toàn hệ thống khám, chữa bệnh nâng mức cảnh giác, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc và siết chặt quy trình điều trị, hạn chế tử vong.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, trong 3 tháng đầu năm 2026, cả nước đã có hơn 25 nghìn ca mắc tay chân miệng, trong đó có 4 ca tử vong. Trẻ từ 1 đến 5 tuổi chiếm tới 92,7% số ca mắc, tiếp tục là nhóm đối tượng dễ tổn thương nhất.

Khu vực phía Nam chiếm tới 71,9% tổng số ca với 18.031 trường hợp. Áp lực điều trị đang dồn lên các bệnh viện tuyến cuối phía Nam khi số bệnh nhi nhập viện tăng nhanh, trong đó có nhiều ca diễn tiến nặng.

Số mắc tay chân miệng nhập viện tăng nhanh

Kết quả giám sát cho thấy sự lưu hành của Enterovirus 71, chủng virus có độc lực cao, có thể gây biến chứng thần kinh nghiêm trọng và dẫn tới tử vong nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Trong bối cảnh này, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh rà soát, cập nhật ngay kế hoạch phòng chống dịch, chuẩn bị đầy đủ kịch bản tiếp nhận, phân loại, thu dung, cách ly và điều trị khi số ca tiếp tục gia tăng. Trọng tâm là bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị y tế theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị hiện hành, đồng thời tăng cường tập huấn để nâng cao năng lực phát hiện sớm dấu hiệu nặng ngay từ tuyến đầu.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực cấp cứu và hồi sức tích cực tại chỗ, hạn chế tối đa tình trạng chuyển tuyến muộn. Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa nhi, sản nhi và bệnh nhiệt đới phải sẵn sàng phương án điều trị ca nặng, chỉ chuyển tuyến khi vượt quá khả năng chuyên môn. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp với hệ thống y tế dự phòng để giám sát dịch tễ, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch.

Bộ Y tế cũng nhấn mạnh nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện, yêu cầu các cơ sở siết chặt kiểm soát nhiễm khuẩn, đặc biệt trong tuân thủ quy trình chuyên môn và xử lý rác thải y tế, nhằm ngăn chặn nguy cơ hình thành ổ dịch ngay trong cơ sở điều trị.

Song song với các giải pháp chuyên môn, công tác truyền thông được yêu cầu đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác nhân gây bệnh, đường lây, dấu hiệu nhận biết và biện pháp phòng ngừa.

Việc phát hiện sớm và đưa trẻ đi khám kịp thời được xem là yếu tố quan trọng giúp giảm tỷ lệ biến chứng nặng.