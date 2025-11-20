Mazda tận dụng AI để cạnh tranh với các hãng sản xuất ô tô lớn

Bộ phận AI của Mazda hiện có khoảng 70 nhân viên và có kế hoạch mở rộng lên tới 400 người.

Mazda Motor đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các hoạt động hành chính và văn phòng, với mục tiêu táo bạo là tăng gấp đôi năng suất vào năm 2030. Động thái này được xem là chiến lược sống còn giúp nhà sản xuất ô tô quy mô trung bình này duy trì khả năng cạnh tranh với các đối thủ lớn hơn, những công ty sở hữu nguồn lực tài chính dồi dào hơn.

Vào ngày 1 tháng 9, Mazda đã thành lập một bộ phận chuyển đổi AI tại trụ sở chính ở tỉnh Hiroshima. Bộ phận này hiện có khoảng 70 nhân viên và có kế hoạch mở rộng lên tới 400 người.

Mazda đang tập trung vào các nghiệp vụ hành chính, bao gồm kế toán, mua sắm, nhân sự và quan hệ công chúng (PR). AI sẽ được sử dụng để tổ chức dữ liệu phân tán trên nhiều hệ thống khác nhau, cho phép truy cập thông tin tức thời và dễ dàng.

Mazda sử dụng các chatbot AI như Copilot của Microsoft và ChatGPT của OpenAI, đồng thời đang phát triển cả AI độc quyền của riêng mình.

Ông Akihiro Kidani, Giám đốc Điều hành Cấp cao, giải thích về chiến lược này: "Ý tưởng là cho phép năm người làm công việc của mười người, giải phóng năm người còn lại để tạo ra giá trị mới".

Các phòng ban hành chính đang tích cực xác định các công việc có thể được tinh gọn. Ví dụ, việc tổng hợp số liệu sản xuất xe toàn cầu hàng tháng của bộ phận PR từng mất gần 50 giờ làm việc do sự khác biệt về hệ thống tại các nhà máy liên doanh ở nước ngoài. Tuy nhiên, một phương pháp lập bảng bằng AI đang được thử nghiệm sẽ cho phép tính toán tức thời trên tất cả các hệ thống toàn cầu.

Không chỉ dừng lại ở đó, AI còn được ứng dụng để chuyển đổi các bài phát biểu của Chủ tịch Mazda sang các ngôn ngữ khác, tái tạo chính xác giọng nói, truyền tải cả nội dung lẫn giọng điệu ban đầu.

Mazda từ lâu đã chủ động trong việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số trong sản xuất và phát triển. Kể từ năm 1996, công ty đã tập trung hóa dữ liệu từ các quy trình lập kế hoạch, thiết kế và kỹ thuật xe mới để nâng cao hiệu quả. Hãng cũng áp dụng phương pháp phát triển dựa trên mô hình (model-based development), một phương pháp ảo giúp giảm thiểu tối đa việc tạo mẫu thử và thử nghiệm thực tế. Trong những năm gần đây, Mazda đã kết hợp phương pháp này với AI để tiếp tục cải thiện hiệu suất.

Với doanh số toàn cầu năm kết thúc vào tháng 3 đạt 1,3 triệu chiếc, xếp thứ 19 trong số các nhà sản xuất ô tô thế giới, ông Kidani nhận định: "Với nguồn lực hạn chế, chúng tôi cần phải tiên tiến hơn các đối thủ cạnh tranh trong đổi mới kỹ thuật số".

Hiệu suất hoạt động của công ty hiện đang bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan của Mỹ. Mazda đã báo lỗ hoạt động hợp nhất 53,8 tỷ yên (344 triệu USD) trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 9, mặc dù vẫn đặt mục tiêu đạt 50 tỷ yên lợi nhuận cho cả năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026—mức giảm 73% so với năm trước.

Khôi phục khả năng kiếm lời là vấn đề cấp bách đối với sự tồn tại của Mazda trong quá trình chuyển đổi sang tương lai xe điện hóa và tự động hóa. Việc ứng dụng AI không chỉ giúp Mazda tăng năng suất mà còn là một chiến lược quan trọng để cắt giảm chi phí.

Theo Nikkei Asia