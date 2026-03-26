Toyota chuyển hướng chiến lược xe chạy bằng hydro sang phân khúc thương mại

Tập đoàn Toyota Motor đang tập trung nguồn lực phát triển pin nhiên liệu hydro cho các dòng xe thương mại trong bối cảnh người tiêu dùng cá nhân vẫn chưa mặn mà với công nghệ sạch này. Từng được kỳ vọng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với xe điện trong cuộc đua bảo vệ môi trường, xe chạy bằng pin nhiên liệu hydro hiện đang phải tìm kiếm hướng đi mới để tận dụng những thành tựu công nghệ đã dày công nghiên cứu.

Ông Mitsumasa Yamagata, chủ tịch nhà máy sản xuất pin nhiên liệu của Toyota, khẳng định đây là thời điểm then chốt để đẩy nhanh các sáng kiến về hydro cùng các đối tác nhằm thay đổi tương lai ngành vận tải toàn cầu.

Ưu điểm lớn nhất của pin nhiên liệu là khả năng tạo ra điện năng mà chỉ thải ra hơi nước và nhiệt, với hiệu suất chuyển đổi năng lượng vượt xa động cơ đốt trong truyền thống. Đặc biệt, thời gian nạp nhiên liệu hydro nhanh tương đương với đổ xăng, giúp khắc phục nhược điểm chờ đợi sạc pin lâu của xe điện.

Hiện nay Toyota và chính phủ Nhật Bản đang tích cực xây dựng mô hình triển khai thực tế cho xe tải sử dụng hydro một cách có kế hoạch và quy mô lớn. Kế hoạch này bao gồm việc lắp đặt các trạm nạp hydro khổng lồ dọc theo các tuyến đường cao tốc huyết mạch nối liền miền đông và miền tây Nhật Bản. Mục tiêu là đảm bảo khả năng tiếp cận thuận tiện cho xe tải và giữ giá hydro ổn định ở mức tương đương với giá dầu diesel.

Không chỉ tại Nhật Bản, Liên minh Châu Âu cũng dự kiến thiết lập các trạm nạp hydro với khoảng cách tối đa 200 km trên các trục lộ chính vào năm 2031, trong khi Trung Quốc cũng có lộ trình tương tự. Tại thị trường nội địa, chính quyền Tokyo phối hợp cùng Toyota triển khai dự án taxi chạy bằng hydro với mục tiêu đưa 600 chiếc sedan Crown vào hoạt động từ nay đến năm 2031. Toyota kỳ vọng đội xe taxi này sẽ tạo ra một cụm nhu cầu ổn định giúp thúc đẩy hạ tầng cung ứng nhiên liệu phát triển mạnh mẽ hơn.

Dù có nhiều tiềm năng, thị trường xe du lịch chạy bằng hydro đang đối mặt với thực tế ảm đạm khi doanh số toàn cầu năm ngoái chỉ đạt hơn 7.000 chiếc, giảm sâu so với mức kỷ lục năm 2021. Rào cản gia nhập thị trường của xe hydro cao hơn nhiều so với xe điện do đòi hỏi đầu tư khổng lồ vào các bộ phận chuyên dụng như ngăn pin và bình chứa nhiên liệu.

Bên cạnh đó, sự thiếu hụt trầm trọng về hạ tầng trạm nạp với chỉ khoảng 1.160 trạm trên toàn thế giới đã cản trở khả năng phổ biến của công nghệ này. Tuy nhiên, Toyota vẫn kiên trì với chính sách đa lộ trình để đạt được mức trung hòa carbon, khẳng định môi trường sử dụng hydro đang dần hình thành thuận lợi hơn cho cả xe cá nhân lẫn xe tải nặng trong tương lai gần.

Theo Nikkei Asia