Nhật Bản xây dựng đặc khu thông minh tích hợp AI và công nghệ robot

Học viện khoa học Tokyo dự kiến sẽ xây dựng một tổ hợp phức hợp cao 39 tầng và đặt mục tiêu đưa một phần của dự án vào vận hành từ năm 2031.

Một trường đại học tại Tokyo vừa công bố kế hoạch xây dựng một đặc khu tương lai ngay tại Tokyo nhằm kết hợp những thành tựu mới nhất của AI với công nghệ robot. Học viện khoa học Tokyo dự kiến sẽ xây dựng một tổ hợp phức hợp cao 39 tầng và đặt mục tiêu đưa một phần của dự án vào vận hành từ năm 2031.

Khoảng 70 doanh nghiệp và tổ chức hàng đầu bao gồm NTT, Hitachi và Denso sẽ cùng tham gia hợp tác trong dự án quy mô này với kỳ vọng thúc đẩy sự phát triển của các công ty khởi nghiệp công nghệ và tạo ra những ngành công nghiệp hoàn toàn mới. Để hiện thực hóa mục tiêu, học viện khoa học Tokyo sẽ di dời một trường trung học trực thuộc tại quận Meguro vào năm 2027 và tiến hành tái cải tạo khu đất trống này với sự hỗ trợ từ nhà thầu phát triển đô thị NTT.

Nhà trường có kế hoạch tham gia trực tiếp vào việc phát triển các cấu phần của tổ hợp, đồng thời dành không gian để phục vụ cho các nghiên cứu chung với doanh nghiệp và làm bệ phóng ươm mầm cho các startup. Khái niệm AI nhân tạo vật lý, một mô hình tích hợp công nghệ thông minh trực tiếp vào các hệ thống cơ khí tự động, dự kiến sẽ được ứng dụng sâu sắc vào mọi mặt của đời sống hằng ngày bên trong đặc khu.

Hàng chục tập đoàn lớn thuộc nhiều khối ngành kinh tế khác nhau như SoftBank, Fujitsu và Mazda Motor sẽ cử nhân sự đến làm việc trực tiếp hoặc đặt văn phòng tại trung tâm nghiên cứu này. Tại đây, hệ thống thiết bị đeo thông minh và các nhà vệ sinh tích hợp cảm biến sinh học sẽ được đưa vào thử nghiệm nhằm xây dựng quy trình giám sát sức khỏe toàn diện cho người lao động, bên cạnh các dự án phát triển công nghệ xe tự lái, ô tô bay và dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái.

Trong lĩnh vực nông nghiệp đô thị, hệ thống robot tại các trang trại tự động sẽ đảm nhiệm việc gieo trồng các loại rau củ có giá trị dinh dưỡng cao. Nguồn nông sản thu hoạch này sẽ được cung cấp trực tiếp cho chuỗi nhà hàng bên trong tổ hợp, nơi các robot đầu bếp chịu trách nhiệm chế biến món ăn dựa theo sở thích cá nhân và tình trạng sức khỏe cụ thể của từng khách hàng.

Ban quản lý dự án khẳng định các robot hình người chính là chìa khóa cốt lõi để hiện thực hóa mô hình đô thị tương lai. Hiện nay, các chuyên gia đang ứng dụng mô hình bản sao kỹ thuật số thời gian thực trong không gian mạng để giúp robot nhanh chóng học hỏi và thực hiện các thao tác vận động linh hoạt như con người, một quy trình đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ giữa năng lực cảm biến, thuật toán thông minh và hạ tầng truyền thông tốc độ cao.

Học viện khoa học Tokyo được thành lập vào năm 2024 dựa trên sự sáp nhập giữa viện công nghệ Tokyo và đại học y nha khoa Tokyo. Ban lãnh đạo nhà trường tin tưởng rằng các mô hình dịch vụ và giải pháp kinh doanh mới sẽ được tạo ra nhờ việc kết hợp nền tảng kỹ thuật công nghệ với các kiến thức y tế chuyên sâu được tích lũy từ hai ngôi trường tiền thân.

Do quyền sở hữu mảnh đất tái phát triển thuộc về nhà trường, cơ sở giáo dục này dự kiến sẽ thu về khoảng 4,5 tỷ yên, tương đương hơn 28 triệu USD tiền thuê đất hằng năm. Trong bối cảnh nguồn ngân sách hỗ trợ vận hành từ chính phủ quốc gia duy trì ở mức giới hạn, nguồn doanh thu thương mại ổn định này sẽ trở thành nguồn tài chính vô cùng quý giá giúp nhà trường tự chủ hoạt động, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Theo Nikkei Asia