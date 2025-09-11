Skoda ra mắt mẫu sedan Slavia, đối đầu với Vios, Accent và City

Skoda vừa chính thức giới thiệu mẫu sedan hạng B Slavia tại Việt Nam, với giá bán từ 468 triệu đồng, nhằm cạnh tranh trực tiếp với những cái tên quen thuộc như Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City.

Sáng 11/9, thương hiệu ô tô của CH Séc là Skoda đã chính thức bán ra thị trường mẫu sedan cỡ B được lắp ráp tại Việt Nam là Slavia.

Xe có 3 phiên bản, gồm Active giá 468 triệu đồng, Ambition giá 528 triệu đồng và Style giá dao động 568 triệu đồng.

Đáng chú ý, ngay trong tháng 9 ra mắt xe, khách mua Skoda được tặng 100% phí trước bạ, tương đương giá giảm còn 421-511 triệu đồng.

Skoda Slavia mang thiết kế châu Âu nên có vẻ ngoài khá cứng cáp.

So với các đối thủ hiện hữu trong phân khúc sedan cỡ B là Toyota Vios (giá từ 458-545 triệu đồng), Honda City (từ 499-569 triệu đồng), Hyundai Accent (từ 439-569 triệu đồng), Mitsubishi Attrage (từ 380-490 triệu đồng), mẫu xe mới Skoda Slavia đang có lợi thế giá bán sau khuyến mại rẻ hơn, đi kèm thương hiệu châu Âu.

Về ngoại hình, xe sở hữu kích thước dài 4.541 mm, rộng 1.752 mm và cao 1.507 mm, chiều dài cơ sở 2.651 mm, đặc biệt khoảng sáng gầm lên tới 178 mm, nhỉnh hơn hầu hết đối thủ Nhật và Hàn, giúp Slavia có ưu thế khác biệt. Tuy nhiên, thiết kế của xe vẫn bị cho là hơi cứng kiểu Âu, và thiếu nét mềm mại hiện đại như xe châu Á.

Đuôi xe được đánh giá chắc chắn và mang tính khí động học cao với thiết kế dốc từ trần xuống mép cốp.

Về động cơ, Slavia được trang bị máy 1.0L TSI tăng áp cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 178 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp.

Ở bản cao hơn, xe dùng động cơ 1.5L TSI 150 mã lực, mô-men xoắn tới 250 Nm, kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DSG – cấu hình vốn hiếm gặp trong phân khúc B tại Việt Nam. Sức mạnh này vượt trội so với Toyota Vios hay Hyundai Accent, vốn vẫn sử dụng động cơ hút khí tự nhiên 1.5L khoảng 115 mã lực, hay Honda City với động cơ 1.5 i-VTEC 119 mã lực.

Khoang lái của Skoda Slavia phiên bản Ambition.

Trang bị cũng là điểm Skoda muốn tạo khác biệt. Ngay từ bản tiêu chuẩn, Slavia đã có màn hình giải trí 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống an toàn cơ bản như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo.

Bản cao cấp nhất Style có màn hình 10 inch, cửa sổ trời, màn hình đồng hồ kỹ thuật số, ghế làm mát, dàn âm thanh 8 loa kèm subwoofer – vốn thường chỉ xuất hiện ở các mẫu xe hạng C trở lên. Trong khi đó, Hyundai Accent hay Toyota Vios bản cao nhất thường chỉ dừng ở màn hình 8 inch, âm thanh 4-6 loa, còn Honda City tập trung vào cảm giác lái và thiết kế trẻ trung nhưng ít “đồ chơi” hơn.

Nhờ chiều dài cơ sở lên tới 2.651 mm nên hàng ghế sau của Slavia khá thoáng. Tuy nhiên nhược điểm là chỉ phiên bản cao nhất bọc da, hai bản còn lại dùng nỉ.

Có thể thấy, điểm mạnh của Skoda Slavia là hiệu suất vận hành và độ “chịu chi” về tiện nghi. Đặc biệt, với động cơ tăng áp và hộp số DSG có lẫy chuyển số sau vô-lăng thường hướng đến nhóm khách hàng trẻ thích trải nghiệm, di chuyển đường dài và muốn tìm một mẫu sedan cỡ nhỏ nhưng không thiếu sức mạnh. Bên cạnh đó, không gian rộng với cốp sau lên tới trên 1.000 lít, trang bị tiện cận cao cấp cũng giúp Slavia ghi điểm trong mắt người dùng tìm kiếm sự khác biệt so với “bộ 3 sedan quốc dân” lâu nay.

Tuy nhiên, thách thức cho Skoda Slavia cũng không nhỏ. Thứ nhất, các mẫu xe quen thuộc lâu nay như Vios, Accent và City đều có lợi thế về thương hiệu, mạng lưới đại lý rộng khắp, chi phí bảo dưỡng thấp và dễ bán lại. Bên cạnh đó, động cơ tăng áp của Slavia dù mạnh mẽ nhưng thường đi kèm nghi ngại tiêu hao nhiên liệu hơn khi vận hành đô thị, đồng thời chi phí bảo trì và phụ tùng có thể cao hơn.

Ngoài ra, sức hút gần đây của sedan cỡ B trên thị trường dường như đã hạ nhiệt trước sự xuất hiện ngày càng nhiều của xe SUV cỡ nhỏ giá mềm, bất chấp các mẫu "hot" như Vios, City, Accent thường xuyên được khuyến mãi giảm giá, khiến sự xuất hiện của Skoda Slavia mang theo nhiều thách thức dài hạn. Điều này đòi hỏi hãng xe của CH Séc sẽ phải tham gia lâu dài vào cuộc đua giảm giá.

Vì vậy, dù sự xuất hiện của Skoda Slavia được xem là một làn gió mới đến từ châu Âu với mức giá dễ tiếp cận trong phân khúc B. Nhưng để cạnh tranh lâu dài, Slavia cần thời gian để chứng minh độ bền, chi phí sử dụng và hệ thống dịch vụ sau bán – những yếu tố quyết định tới sự lựa chọn của số đông người Việt.