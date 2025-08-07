Top 10 UAV chiến đấu hàng đầu thế giới có trần bay cao nhất hiện đang hoạt động

Độ cao bay của UAV được cho là yếu tố then chốt quyết định khả năng sống sót trên chiến trường, hiệu suất trinh sát và năng lực tác chiến.

Càng bay cao, UAV càng giảm được diện tích phản xạ radar, thậm chí vượt quá độ cao tầm đánh chặn của tên lửa phòng không, từ đó tăng khả năng đột phá và sống còn. Ngoài ra, UAV bay càng cao thì phạm vi trinh sát và bao phủ hỏa lực càng rộng, nâng cao hiệu suất tác chiến và khả năng răn đe.

Dưới đây là Top 10 UAV có trần bay cao nhất thế giới được xếp theo các dữ liệu công khai.

1. WZ-8 (Vô Trinh-8), Trung Quốc, trần bay 40.000+ mét

WZ-8 là UAV trinh sát tốc độ cao tầng gần không gian, do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) chế tạo. Đây là UAV duy nhất trên thế giới có khả năng trinh sát liên tục ở tầng gần không gian, lần đầu ra mắt công khai trong lễ duyệt binh Quốc khánh Trung Quốc năm 2019 (1/10).

Cấu hình: cánh tam giác không đuôi, động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng điểm hỏa hai lần YF-50 (không phụ thuộc vào oxy trong khí quyển), đuôi đứng hai bên cánh.

Máy bay không người lái WZ-8. Ảnh: Zhihu.



Được phóng từ máy bay mẹ, có thể đạt độ cao 40 km.

Kích thước: dài 11,5 m, sải cánh 6,7 m, trọng lượng cất cánh ~5 tấn.

Tầm bay >2000 km, thời gian bay 1–2 giờ.

Có thể xuyên thủng các khu vực được phòng thủ chặt chẽ, thu thập hình ảnh mục tiêu độ phân giải cao.

Tốc độ trên Mach 6, kết hợp thiết kế tàng hình, được coi là nền tảng trinh sát chiến lược hàng đầu thế giới.

2. WZ-9 (Vô Trinh-9), Trung Quốc, trần bay 25.000 mét

Còn có tên là “Thần Điêu”, WZ-9 là UAV trinh sát chiến lược cao không tầm xa, đồng thời là UAV cảnh báo sớm chống tàng hình chuyên dụng đầu tiên trên thế giới.

Ra mắt năm 2015, WZ-9 bay thử công khai cuối 2024, được triển khai tháng 3/2025.

Máy bay không người lái WZ-9. Ảnh: Zhihu.



Cấu hình: thân đôi cánh nối, sải cánh 50 m, dài 25 m.

Động cơ: 1 động cơ tuốc bin cánh quạt WS-19, lực đẩy 9,5 tấn.

Trọng lượng cất cánh ~20 tấn, trần bay 25.000 m, tốc độ hành trình 979 km/h.

Tầm bay 20.000 km, thời gian bay liên tục >35h.

Là “trung tâm chỉ huy thông tin” ở vùng cấm tiếp cận, đối trọng với RQ-4 Global Hawk của Mỹ.

3. WZ-7 (Vô Trinh-7), Trung Quốc, trần bay 22.000+ mét

Còn có tên là “Tường Long”, WZ-7 là UAV trinh sát chiến lược tầm cao và bay xa.

Cấu hình độc đáo: cánh kim cương kết nối giữa cánh chính và cánh đuôi, đuôi đôi hình chữ V.

Máy bay không người lái WZ-7. Ảnh: Zhihu.



Động cơ: từ WS-13 turbojet sang WS-13 không tăng lực.

Dài 14,33m, sải cánh 24,86 m, trọng lượng cất cánh 7,5 tấn.

Tải trọng 650kg, trần bay >22.000 m, tốc độ hành trình 750 km/h.

Tầm bay >12.000 km, thời gian bay >15h.

Được ví như “Global Hawk của Trung Quốc”.

4. RQ-4 Global Hawk, Mỹ, trần bay 20.000 mét

Đây là UAV trinh sát chiến lược của Mỹ do Northrop Grumman phát triển, phục vụ từ năm 2001.

Cấu hình: cánh siêu lớn (sải cánh 39,9 m), đuôi chữ V đứng, đầu tròn như cá voi sát thủ.

Máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ. Ảnh: Zhihu.



Động cơ: Rolls-Royce AE 3007H, lực đẩy 31,4 kN.

Trọng lượng cất cánh 14,6 tấn, tải trọng 900 kg, trần bay 20.000 m.

Tốc độ hành trình 635 km/h, tầm bay >22.000 km, thời gian bay 32h.

Mỹ dự kiến sẽ loại biên RQ-4 Global Hawk trước năm 2027, thay thế bằng RQ-180.

5. WZ-10 (Vô Trinh-10), Trung Quốc, trần bay 18.000+ mét

Còn có tên “Phong Ảnh”, WZ-10 là phiên bản nâng cấp của UAV Wing Loong-10, chuyên về trinh sát–tấn công và tác chiến điện tử chiến lược.

Ra mắt năm 2022, được đưa vào biên chế chính thức 2024.

Thiết kế: cạnh răng cưa, cửa hút khí ẩn trên lưng, đuôi chữ V.

Máy bay không người lái WZ-10 của Trung Quốc. Ảnh: Zhihu.



Dài 9,95m, sải cánh 17,8 m, 2 động cơ ZF850, tổng lực đẩy 31,4 kN.

Trọng lượng cất cánh 3,5 tấn, trần bay >18.000 m.

Tốc độ hành trình 650 km/h, tải trọng 900 kg, 6 giá treo vũ khí.

Tầm bay 4.000 km, thời gian bay >8h.

Đối trọng: được cho là có khả năng của UAV MQ-9 Reaper và máy bay có người lái EA-18G của Mỹ.

6. RQ-180 “White Bat”, Mỹ, trần bay 18.000+ mét

Là UAV trinh sát chiến lược tàng hình cao độ cao của Mỹ, phát triển bởi Northrop Grumman.

Bay thử lần đầu 2010, vào biên chế 2019.

Máy bay không người lái RQ-180 của Mỹ. Ảnh: Zhihu.



Thiết kế: thân cánh liền khối, sải cánh ~40 m, dài 14,5 m.

2 động cơ GE CF-34, lực đẩy gấp đôi RQ-4.

Trọng lượng cất cánh 14,6 tấn, tải trọng ~1 tấn (trinh sát điện tử, radar mảng pha, truyền thông).

Trần bay 18.000 m, tốc độ hành trình 900 km/h.

Tầm bay 22.000 km, thời gian bay liên tục 24h.

Sẽ thay thế trinh sát tầm cao có người lái U-2 và UAV RQ-4, đóng vai trò chủ lực trong tác chiến điện tử, trinh sát và trung kế liên lạc của Mỹ.

7. S-70B “Okhotnik-B" (Hunter), Nga, trần bay 18.000 mét

Là UAV tấn công chiến lược tàng hình của Nga, thiết kế bởi Sukhoi.

Thiết kế bay cánh liền (flying wing), phiên bản nâng cấp từ S-70 nguyên mẫu.

Động cơ: AL-41F (nâng cấp từ AL-31F), bắt đầu sản xuất hàng loạt từ 2024.

Máy bay không người lái S-70B Okhotnik-B của Nga. Ảnh: Zhihu.



Sải cánh ~20 m, dài ~14 m, trọng lượng cất cánh >20 tấn.

Tải trọng vũ khí 2,8 tấn, trần bay 18.000 m.

Tốc độ tối đa ~1.000 km/h, tầm bay >6.000 km.

Là UAV chiến đấu hạng nặng tàng hình mạnh nhất của Nga.

8. Shahed-147, Iran, trần bay 18.000 mét

Là UAV trinh sát cao độ cao của Iran, được phát triển dựa trên UAV MQ-9 của Mỹ bị bắt giữ.

Sải cánh 26m, động cơ tuốc bin cánh quạt.

Trọng lượng cất cánh 5–7 tấn, trần bay 18.000 m.

Tốc độ bay ~500 km/h, tầm bay >1.800 km.

Máy bay không người lái Shahed-147 của Iran. Ảnh: Zhihu.



Trang bị radar khẩu độ tổng hợp, phục vụ do thám các nước lân cận như Israel.

Shahed-149 “Gaza” là bản nâng cấp tiếp theo của Shahed-147. Là giải pháp giá rẻ nhưng hiệu quả cho trinh sát chiến lược.

9. CH-7 (Caihong-7), Trung Quốc, trần bay 16.000 mét

Là UAV trinh sát chiến lược tàng hình tầm cao, do Tập đoàn Khoa học Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) phát triển.

Thiết kế cánh bay liền khối, có đuôi ngang răng cưa.

2 động cơ tuốc bin cánh quạt, tổng lực đẩy 10 tấn.

Sải cánh 27,3 m, trọng lượng cất cánh 8 tấn.

Máy bay không người lái CH-7 của Trung Quốc. Ảnh: Zhihu.



Trần bay ~16.000 m, tốc độ hành trình 610 km/h.

Tầm bay 10.000 km, thời gian bay 16h.

Thực hiện trinh sát bí mật trong môi trường đối kháng cao, hỗ trợ vũ khí tấn công tầm xa.

Đối tượng về tiêu chí: RQ-180 và máy bay ném bom tàng hình B-21 của Mỹ.

10. MQ-9 Reaper, Mỹ, trần bay 15.240 mét

Là UAV trinh sát–tấn công nổi tiếng nhất thế giới qua thực chiến, do General Atomics phát triển.

Có nhiều biến thể: MQ-9A, MQ-9A ER, MQ-9B SkyGuardian, SeaGuardian, STOL,...

Thiết kế: cánh dài, máy bay hình thoi, động cơ cánh quạt TPE331-10T (671kW).

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ, Ảnh: Zhihu.



Trọng lượng cất cánh 4,7 tấn, dài 11 m, sải cánh 20 m.

Trần bay 15.240 m, tốc độ tối đa 445 km/h.

Tầm bay 4.820 km, thời gian bay >27h.

Là UAV được sử dụng rộng rãi nhất, kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất, được xuất khẩu nhiều nhất thế giới.