Top 10 quốc gia châu Phi có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào nhất năm 2025

Châu Phi sở hữu 30% khoáng sản thế giới, 40% vàng, gần 90% crôm và bạch kim, cùng các mỏ cobalt, kim cương, uranium lớn nhất thế giới.

Châu Phi là một kho báu tài nguyên thiên nhiên, từ cobalt và kim cương đến vàng, dầu mỏ và các khoáng sản hiếm. Những nguồn tài nguyên này vận hành các ngành công nghiệp toàn cầu, thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng và đưa châu lục trở thành một nhân tố quan trọng trong nền kinh tế thế giới.

Bức tranh tài nguyên của châu Phi rộng lớn và đa dạng, bao gồm các khoáng sản thiết yếu, hydrocarbon, đá quý và đất đai màu mỡ. Theo Liên Hợp Quốc, châu lục này sở hữu 30% trữ lượng khoáng sản của thế giới, 40% vàng, tới 90% crôm và bạch kim, cùng một số mỏ cobalt, kim cương và uranium lớn nhất.

Nguồn tài nguyên này biến châu Phi trở thành một nhân tố chủ chốt trong nền kinh tế toàn cầu, vận hành năng lượng, công nghiệp và công nghệ trên toàn thế giới.

Trung tâm của nguồn tài nguyên này là Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi có 70% lượng coltan toàn cầu, một phần ba cobalt toàn cầu, hơn 30% trữ lượng kim cương và 10% lượng đồng của thế giới.

Các nhà phân tích mô tả Congo là “Arab Saudi của kỷ nguyên xe điện”, phản ánh vai trò then chốt của nước này trong chuỗi cung ứng công nghệ hiện đại. Ngoài Congo, nhiều quốc gia châu Phi khác cũng sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên đáng kể, ngày càng định hình các thị trường khu vực và toàn cầu.

10 quốc gia châu Phi giàu tài nguyên nhất năm 2025, theo dữ liệu do World Population Review tổng hợp. Ảnh: BI.

Tài nguyên theo từng quốc gia

Congo được coi là quốc gia giàu tài nguyên nhất thế giới. Trữ lượng cobalt và coltan của nước này đóng vai trò thiết yếu cho công nghệ toàn cầu, vận hành xe điện, điện thoại thông minh và hệ thống lưu trữ năng lượng tái tạo.

Ngoài các khoáng sản thiết yếu, tiềm năng thủy điện dọc sông Congo cùng với các mỏ kim cương và đồng dồi dào khiến nước này trở thành một trung tâm tài nguyên vô song.

Thêm vào đó, thỏa thuận hòa bình gần đây với Rwanda được kỳ vọng sẽ ổn định các khu vực phía đông, cho phép các tập đoàn đa quốc gia, đặc biệt là các công ty phương Tây và Mỹ, đẩy nhanh hoạt động thăm dò và khai thác, mở khóa thêm tiềm năng kinh tế.

Theo sát phía sau là Nam Phi, quốc gia sở hữu ngành khai khoáng phát triển nhất châu lục. Nơi đây có trữ lượng kim loại thuộc nhóm bạch kim lớn nhất thế giới, đồng thời vẫn là nhà sản xuất hàng đầu về vàng, than đá, crôm và mangan. Khai khoáng là trụ cột của nền kinh tế và đóng vai trò thiết yếu trong các chuỗi cung ứng quốc tế.

Trong khi đó, Angola nổi tiếng nhờ dầu mỏ và kim cương. Các trữ lượng sắt, phosphate và vàng chưa được khai thác đầy đủ càng tăng thêm tiềm năng, với những khu vực giàu kim cương như Lunda nằm trong nhóm năng suất cao nhất thế giới.

Châu Phi sở hữu trữ lượng tài nguyên thiên nhiên khổng lồ, đóng vai trò quan trọng đối với các ngành công nghiệp và quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Ảnh: BI.

Dịch chuyển sang Đông Phi, Tanzania nổi bật với tanzanite, loại đá quý không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào khác trên Trái Đất. Ngành vàng của nước này đang mở rộng nhanh chóng, và các phát hiện khí đốt tự nhiên gần đây giúp Tanzania trở thành một trung tâm năng lượng mới nổi, được hỗ trợ bởi các mỏ sắt, nickel và than đá.

Namibia là quốc gia dẫn đầu thế giới về uranium và khai thác kim cương biển. Khi hoạt động thăm dò lithium gia tăng do nhu cầu pin ngày càng cao và khả năng phát hiện dầu ngoài khơi, ngành tài nguyên của Namibia có thể tăng trưởng vượt bậc trong những năm tới.

Tại Bờ Biển Ngà (Côte d’Ivoire), vàng, nickel, bauxite và dầu mỏ tồn tại song song với các ngành sản xuất cacao, cà phê và dầu cọ đang thịnh vượng, biến quốc gia này trở thành một trong những nền kinh tế đa dạng nhất châu Phi.

Tài nguyên thiên nhiên của Ai Cập tập trung vào hydrocarbon và khoáng sản công nghiệp. Các mỏ khí lớn, bao gồm mỏ Zohr, đã biến Ai Cập thành nhà xuất khẩu năng lượng khu vực, trong khi đá vôi, phosphate và đất hiếm hỗ trợ ngành công nghiệp sản xuất và xây dựng.

Dù bất ổn chính trị, Nam Sudan sở hữu một số mỏ dầu phong phú nhất châu Phi và các khoáng sản chưa được khai thác. Đất nông nghiệp màu mỡ và rừng gỗ quý tiếp tục gia tăng tiềm năng kinh tế dài hạn của nước này.

Burundi có diện tích nhỏ nhưng lại sở hữu một trong những mỏ nickel chưa phát triển lớn nhất thế giới, cùng với oxit đất hiếm, tantalum và niobium. Phần lớn khoáng sản của nước này vẫn chưa được khai thác, đưa Burundi trở thành một nhân tố quan trọng của Đông Phi.

Cuối cùng, Madagascar là nguồn cung cấp graphite chất lượng cao phục vụ pin lithium-ion, cùng với chromite, đất hiếm, mica và đá quý, khiến quốc gia này trở nên chiến lược trong quá trình chuyển dịch năng lượng và chuỗi cung ứng khoáng sản công nghiệp.

Sự giàu có về tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên thiên nhiên của châu Phi vô cùng phong phú, nhưng ảnh hưởng toàn cầu của châu lục phụ thuộc vào quản trị, gia tăng giá trị và đầu tư cơ sở hạ tầng.

Với nhu cầu tăng mạnh về khoáng sản thiết yếu và vật liệu phục vụ năng lượng tái tạo, các quốc gia như Congo, Nam Phi, Tanzania và Namibia được kỳ vọng giữ vai trò chiến lược ngày càng lớn, không chỉ là nhà cung cấp, mà còn là những đóng góp trung tâm cho tương lai công nghiệp và năng lượng của thế giới.

Theo BI