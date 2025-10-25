"Sứa bóng ma" của Trung Quốc: Robot trong suốt có thể do thám dưới đại dương

Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển robot sứa trong suốt, hoạt động lặng lẽ dưới nước với camera AI tích hợp, có thể giám sát sinh thái và thực hiện nhiệm vụ bí mật mà không bị phát hiện.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa chế tạo thành công một robot sứa trong suốt như bóng ma, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ bí mật dưới nước mà gần như không để lại dấu vết.

Được mô tả là “bóng ma dưới biển sâu”, con robot sứa sinh học này do ông Tao Kai – giảng viên Trường Cơ điện, Đại học Bách khoa Tây Bắc (Northwestern Polytechnical University) ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây – phát triển.

Theo công bố của trường, robot này gần như không thể phân biệt với sứa thật khi hoạt động dưới nước, cho phép nó thực hiện nhiệm vụ giám sát thông minh và theo dõi thời gian thực trong môi trường thủy sinh.

“Nhờ tiêu thụ năng lượng cực thấp, vận hành gần như im lặng và thiết kế mô phỏng sinh vật sống, robot này đặc biệt phù hợp cho các nhiệm vụ giám sát bí mật ở biển sâu, quan sát hệ sinh thái mong manh và kiểm tra chính xác các cấu trúc dưới nước”, ông Tao nói với Science and Technology Daily.

Robot có hình dáng trong suốt, với thân dù và xúc tu mềm mại, được chế tạo từ vật liệu điện cực hydrogel do nhóm nghiên cứu phát triển.

Thiết bị này có kích thước chỉ 120 mm (4,7 inch) đường kính và nặng 56 gram – nhỏ gọn đến mức có thể dễ dàng di chuyển trong môi trường nước mà không gây nhiễu động.

Robot di chuyển dưới nước nhờ bộ truyền động thủy lực tĩnh điện, mô phỏng tín hiệu thần kinh điều khiển sự co giãn cơ của sứa thật.

Với mức tiêu thụ năng lượng chỉ 28,5 milliwatt, robot hầu như không tạo ra tiếng ồn hay xáo động vật lý, cho phép nó hoạt động bí mật trong thời gian dài dưới biển sâu.

Thiết bị còn được trang bị camera siêu nhỏ và chip xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp, giúp nó nhận diện chính xác mục tiêu dưới nước thông qua công nghệ học máy (machine learning).

Vào tháng 8, robot sứa này được giới thiệu trong một chương trình khoa học của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), cùng với loạt robot mô phỏng sinh vật khác như chim máy, châu chấu cơ khí, tắc kè robot và cá robot.

Trong chương trình, ông Tao Kai đã trình diễn khả năng thông minh của robot, cho thấy nó có thể lơ lửng ổn định trong dòng nước biến động, đồng thời nhận diện chính xác các vật thể như logo của trường đại học hay cá hề (clownfish).

Màn trình diễn chứng minh rằng một robot lấy cảm hứng từ tự nhiên có thể tự nhận thức môi trường và xác định mục tiêu độc lập.

Một thành viên nhóm nghiên cứu cho biết robot sứa có thể được sử dụng để quan sát và theo dõi quần thể cá dưới nước mà không làm chúng hoảng sợ hoặc thay đổi hành vi.

Chương trình CCTV ca ngợi robot sứa là giải pháp sáng tạo cho những thách thức lớn của thăm dò biển sâu, bao gồm vấn đề năng lượng, khả năng ẩn mình và tương thích môi trường.

Đại học Bách khoa Tây Bắc là một trong những trung tâm hàng đầu Trung Quốc về nghiên cứu hàng không và robot học. Trường này từng phát triển robot mô phỏng chim, côn trùng và robot lai có thể di chuyển cả dưới nước lẫn trên không, được đánh giá thuộc nhóm tiên tiến nhất thế giới.

Phòng thí nghiệm của ông Tao Kai – Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về Hệ thống vi mô và nano cho hàng không vũ trụ thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc – là một trong những đơn vị đầu tiên tại Trung Quốc nghiên cứu về hệ thống vi cơ điện tử (MEMS).

Theo SCMP