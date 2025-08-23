Tổng thống Putin: Tàu ngầm hạt nhân Nga “biến mất khỏi radar” khi lặn dưới băng Bắc Cực

Tổng thống Putin tuyên bố tàu ngầm hạt nhân Nga có thể lặn dưới băng Bắc Cực mà không bị phát hiện, khẳng định lợi thế chiến lược quân sự của Nga.

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố hôm 22/8 rằng các tàu ngầm hạt nhân của Nga có khả năng di chuyển ẩn mình dưới lớp băng Bắc Cực mà không bị radar nước ngoài phát hiện.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ với các công nhân ngành hạt nhân ở thành phố Sarov, phía đông Moscow, ông Putin nhấn mạnh rằng khu vực Bắc Cực có ý nghĩa sống còn đối với quốc phòng Nga.

“Các tàu ngầm hạt nhân chiến lược của chúng ta lặn xuống dưới băng Bắc Cực, biến mất khỏi radar. Đây chính là lợi thế quân sự của chúng ta”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết nghiên cứu về Bắc Cực là “cực kỳ quan trọng”, bởi các tuyến hàng hải ở đây đang ngày càng dễ tiếp cận do hiện tượng băng tan.

“Đây là lợi thế cạnh tranh của chúng ta, bởi nhiều quốc gia đều quan tâm đến việc sử dụng các tuyến hàng hải này”, ông Putin lưu ý.

Trong những năm gần đây, nhiều quốc gia, bao gồm cả Nga và Mỹ, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Bắc Cực đối với an ninh và thương mại toàn cầu. Nga hiện là quốc gia duy nhất vận hành một hạm đội tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Kể từ những năm 2000, Nga đã đóng 8 tàu ngầm hạt nhân lớp Borei, trong đó chiếc mới nhất – Knyaz Pozharsky – được hạ thủy vào năm ngoái. Hiện vẫn còn hai chiếc nữa đang trong quá trình đóng mới.

Tháng trước, ông Putin khẳng định các tàu ngầm này được trang bị tên lửa đạn đạo Bulava, với tầm bắn lên tới 8.000 km (4.970 dặm).