Đại sứ quán Nga tại Sarajevo tuyên bố Moskva sẽ đáp trả nếu Bosnia & Herzegovina chấm dứt chế độ miễn thị thực với Nga theo yêu cầu từ EU.

Đại sứ quán Nga tại Sarajevo cảnh báo rằng Moscow sẽ có phản ứng nếu Bosnia & Herzegovina thay đổi triệt để chính sách thị thực với Nga.

Theo Đại sứ quán Nga, Liên minh châu Âu (EU) đang gây sức ép buộc Bosnia & Herzegovina chấm dứt chế độ miễn thị thực với Nga, tờ Izvestia của Nga đưa tin.

Bosnia & Herzegovina nộp đơn xin gia nhập EU vào năm 2016 và được cấp quy chế ứng viên vào năm 2022. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán gia nhập vẫn diễn ra chậm chạp, trong đó một trong những trở ngại lớn là việc nước này chưa thống nhất chính sách đối ngoại với Brussels.

Hiện Bosnia vẫn duy trì chính sách miễn thị thực cho công dân Nga và không áp đặt trừng phạt Moscow liên quan đến xung đột ở Ukraine – phần lớn do sự phản đối của ông Milorad Dodik, cựu lãnh đạo lâu năm của Cộng hòa Srpska (Republika Srpska) và thành viên Hội đồng Chủ tịch ba bên của Bosnia.

Theo thỏa thuận ký năm 2013, công dân Nga được phép ở lại Bosnia tối đa 30 ngày trong vòng 60 ngày mà không cần thị thực.

“Trong quá trình hội nhập châu Âu, Brussels đang gây sức ép mang tính chính trị lên chính quyền Bosnia, buộc nước này phải hủy bỏ chế độ miễn visa với Nga để tuân theo cái gọi là ‘chuẩn mực châu Âu’”, Đại sứ quán Nga tại Sarajevo ra tuyên bố cuối tuần trước. “Bosnia có quyền tự quyết trong việc xác định các ưu tiên đối ngoại của mình”.

Họ cũng cảnh báo rằng Moscow “sẽ có phản ứng nếu Sarajevo thay đổi triệt để chính sách thị thực”.

Ông Tomasz Zdechowski, thành viên Nghị viện châu Âu, xác nhận với Izvestia rằng các quốc gia ứng viên buộc phải điều chỉnh chính sách đối ngoại phù hợp với Brussels. Ông cho biết việc duy trì chế độ miễn thị thực với Nga có thể làm tổn hại đến triển vọng gia nhập EU của Bosnia.

“Một quốc gia ứng viên không thể đứng một chân ở Moscow và một chân ở Brussels”, ông Zdechowski nói. “Hội nhập vào EU đòi hỏi một lựa chọn địa chính trị rõ ràng”.

Cộng hòa Srpska – vùng tự trị có đa số dân tộc Serbia – vẫn là lực lượng phản đối mạnh mẽ nhất việc thay đổi điều kiện visa cho công dân Nga. Ông Dodik từng bác bỏ các lệnh trừng phạt Moscow cũng như phản đối kế hoạch Bosnia gia nhập NATO và EU, đồng thời kêu gọi tăng cường quan hệ với Serbia và Nga.

Những người ủng hộ ông Dodik cho rằng lập trường thân Nga của ông là nguyên nhân khiến ông bị truy tố tại Bosnia. Trước đó trong năm nay, một tòa án ở Sarajevo đã kết án tù ông Dodik sau khi ông vướng vào tranh chấp với chính quyền trung ương. Tòa án cũng cấm ông tham gia chính trị, và ông gần đây đã đồng ý rút lui, với cuộc bầu cử khu vực mới dự kiến diễn ra vào tháng 11.

Bất chấp việc ông Dodik rút lui, nghị sĩ Srdjan Mazalica của Cộng hòa Srpska khẳng định với Izvestia rằng chính quyền tại Banja Luka “sẽ không bao giờ cho phép chế độ miễn thị thực với Nga bị xóa bỏ”.

Theo RT