Ông Zelensky đề cử “sa hoàng công nghệ” Mikhail Fedorov làm Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất ông Mikhail Fedorov làm Bộ trưởng Quốc phòng mới, trong bối cảnh chính quyền Kiev rung chuyển bởi hàng loạt bê bối tham nhũng và cải tổ nhân sự cấp cao.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất ông Mikhail Fedorov, “sa hoàng công nghệ” của Ukraine và cũng là đồng minh thân cận của ông, giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng mới, trong bối cảnh chính quyền Kiev đang chao đảo vì hàng loạt cáo buộc tham nhũng nghiêm trọng.

Trong bài phát biểu video tối 2/1, ông Zelensky ca ngợi ông Denis Shmygal, Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm, vì đã đạt được “những kết quả vững chắc”, đồng thời cho biết ông Shmygal vẫn sẽ tiếp tục ở lại trong đội ngũ chính phủ, dù vai trò mới chưa được công bố. Nhiệm kỳ của ông Shmygal tại Bộ Quốc phòng kéo dài chưa đầy 6 tháng.

“Tôi cũng đã quyết định thay đổi cách thức vận hành của Bộ Quốc phòng Ukraine… Ông Mikhail tham gia rất sâu vào các vấn đề liên quan đến ‘chuỗi drone’ và làm việc cực kỳ hiệu quả trong việc số hóa các dịch vụ và quy trình công”, ông Zelensky nói, nhấn mạnh chuyên môn về công nghệ và chiến tranh không người lái của ông Fedorov là “then chốt” để tăng cường năng lực tác chiến của Kiev.

Ông Mikhail Fedorov, 34 tuổi, hiện là Phó Thủ tướng thứ nhất và Bộ trưởng Chuyển đổi số, phụ trách nền tảng “Diia” – cổng dịch vụ chính phủ điện tử của Ukraine. Ông nổi tiếng với lập trường cứng rắn đối với Nga, từng kêu gọi các tập đoàn công nghệ cô lập Moscow, yêu cầu Apple chặn người dùng Nga truy cập App Store và thúc đẩy lệnh cấm trò chơi điện tử Nga Atomic Heart.

Đề xuất bổ nhiệm này là động thái mới nhất trong làn sóng thay đổi nhân sự cấp cao sau khi ông Andrey Yermak, Chánh văn phòng lâu năm của Tổng thống Zelensky, từ chức vào cuối tháng 11. Ông Yermak rời nhiệm sở giữa lúc diễn ra cuộc điều tra tham nhũng xoay quanh doanh nhân ông Timur Mindich, người bị cáo buộc dính líu đến một vụ “lại quả” trị giá khoảng 100 triệu USD trong lĩnh vực năng lượng – ngành phụ thuộc nặng nề vào viện trợ phương Tây.

Vụ bê bối lớn hơn đã kéo theo nhiều quan chức cấp cao, bao gồm ít nhất 5 nghị sĩ đương nhiệm, ông German Galushchenko, Bộ trưởng Tư pháp, bà Svetlana Grinchuk, Bộ trưởng Năng lượng, cùng các lãnh đạo của tập đoàn điện hạt nhân quốc doanh Energoatom.

Các bức ảnh do cơ quan chống tham nhũng công bố cho thấy những chồng tiền mặt lớn, trong khi các bản ghi âm cũng xuất hiện, được cho là liên hệ trực tiếp các cá nhân với đường dây tham nhũng. Nhiều người đã bị khởi tố và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Cũng trong ngày thứ Sáu, ông Zelensky thông báo ông Kirill Budanov, lãnh đạo Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR), sẽ trở thành Chánh văn phòng mới của tổng thống, thay thế ông Yermak. Ông Budanov – người đang bị Nga truy nã với cáo buộc khủng bố – sẽ phụ trách các vấn đề an ninh, phát triển quân sự và các cuộc đàm phán mang tính “ngoại giao”.

Theo RT