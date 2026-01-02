Đường trượt zipline dài nhất thế giới: Kéo dài hơn 3 km, đạt tốc độ lên đến 150 km/giờ

Zipline K3 tại Nam Phi lập kỷ lục thế giới với chiều dài 3,2 km, cho phép du khách lao đi giữa núi non Overberg với tốc độ lên tới 150 km/h.

K3, nằm trong dãy núi Overberg thuộc tỉnh Western Cape của Nam Phi, hiện đang nắm giữ kỷ lục zipline (cáp trượt) dài nhất thế giới, với chiều dài lên tới 3,2 km.

Là một trong những dự án zipline tham vọng nhất hành tinh, K3 chính thức được khánh thành vào năm 2024, dưới hình thức liên doanh giữa SA Forest Adventures và Mossel Bay Zipline. Dự án này mất tới 6 năm để lên kế hoạch, xin phê duyệt và lắp đặt, nhưng đổi lại, Western Cape giờ đây đã sở hữu một trong những đường zipline ngoạn mục nhất từng được xây dựng, cho phép người tham gia “bay” xuyên qua khung cảnh hùng vĩ của dãy Overberg với tốc độ từ 120 km/h đến 150 km/h, tùy theo cân nặng và điều kiện thời tiết.

“Tôi đã dành 2 năm để tìm kiếm những địa điểm phù hợp trên khắp Nam Phi. Địa điểm đó vừa phải thuận tiện về mặt hậu cần, vừa phải dễ tiếp cận”, ông Clinton Lerm, chủ sở hữu SA Forest Adventures, chia sẻ với TimeOut Cape Town.

“Một ngày nọ, tôi lái xe ngang qua ngọn núi nơi zipline K3 bắt đầu và nhận thấy có các tháp trên đỉnh, cho thấy đã có sẵn một con đường dẫn lên. Sau đó, tôi đi lên núi cùng một người nông dân và ngay lập tức biết rằng đây chính là nơi hoàn hảo để xây dựng zipline dài nhất thế giới. Nhưng mọi thứ không đơn giản chỉ là kéo một sợi cáp — tôi phải tính toán rất kỹ lưỡng, bao gồm cả yếu tố hướng gió”, ông nói thêm.

Những người ưa mạo hiểm có thể đi bộ đường dài để tới bệ xuất phát, được gọi là “The Nest”, hoặc chọn cách nhẹ nhàng hơn là ngồi xe tải 4×4. Sau khi hoàn tất các bước hướng dẫn an toàn với nhân viên, người chơi sẽ được móc vào dây cáp và bắt đầu hành trình dài 3,2 km — một chuyến đi được mô tả là “để đời”.

Tuy nhiên, cảm giác mạnh không đến ngay lập tức. Trên thực tế, đoạn đầu của hành trình, khoảng 100 mét đầu tiên, diễn ra khá chậm. Nhưng sau đó, tốc độ tăng lên nhanh chóng, và chỉ trong chớp mắt, cây cối cùng khung cảnh núi non tuyệt đẹp xung quanh bắt đầu mờ đi trước mắt.

Tùy theo trọng lượng cơ thể, người chơi có thể đạt vận tốc tối đa lên tới 150 km/h. Zipline được thiết kế để tự giảm tốc khi gần đến điểm kết thúc, và luôn có nhân viên túc trực để hỗ trợ hạ xuống an toàn — trong trường hợp người chơi bị choáng hoặc ngất vì quá phấn khích.

Trải nghiệm zipline dài nhất thế giới này có giá 1.800 rand Nam Phi (khoảng 100 USD). Tuy nhiên, người tham gia phải đáp ứng một số điều kiện bắt buộc: cân nặng tối thiểu 40 kg và tối đa 120 kg, không sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích, và không mắc các bệnh lý tim mạch hay khuyết tật thể chất.

Đáng chú ý, để đảm bảo tiếp tục giữ vững danh hiệu “zipline dài nhất thế giới”, SA Forest Adventures hiện đang triển khai kế hoạch xây dựng một đường zipline mới với chiều dài lên tới 5 km.

Theo OC