Tổng thống Colombia cảnh báo ông Trump: "Đừng đánh thức con báo" bằng lời đe dọa tấn công quân sự

Tổng thống Colombia Gustavo Petro cảnh báo ông Donald Trump rằng đe dọa chủ quyền Colombia đồng nghĩa với tuyên chiến, sau khi ông Trump nói các quốc gia sản xuất cocaine, bao gồm Colombia, có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Tổng thống Colombia đã cảnh báo ông Donald Trump rằng ông đang liều lĩnh “đánh thức con báo”, sau khi nhà lãnh đạo Mỹ gợi ý rằng bất kỳ quốc gia nào mà ông tin là sản xuất ma túy bất hợp pháp đưa vào Mỹ đều có thể trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công quân sự.

Trong cuộc họp nội các hôm 2/12 vừa qua, ông Trump cho biết các cuộc tấn công quân sự vào các mục tiêu trên đất liền trong lãnh thổ Venezuela sẽ “bắt đầu rất sớm”. Ông Trump cũng cảnh báo rằng bất cứ quốc gia nào sản xuất ma túy đều có thể trở thành mục tiêu, và đặc biệt nêu đích danh Colombia – quốc gia từ lâu được xem là đồng minh thân cận của Washington trong “cuộc chiến chống ma túy”.

Ngay sau đó, Tổng thống Colombia, ông Gustavo Petro, hôm 3/12 theo giờ địa phương đã phản pháo trên mạng xã hội, viết: “Đe dọa chủ quyền của chúng tôi là tuyên chiến; đừng phá hủy hai thế kỷ quan hệ ngoại giao”.

Ông Petro cũng mời ông Trump tới Colombia – quốc gia sản xuất cocaine lớn nhất thế giới – để tận mắt chứng kiến nỗ lực của chính phủ trong việc phá hủy các phòng thí nghiệm sản xuất ma túy. “Hãy đi cùng tôi, và tôi sẽ cho ông thấy chúng bị phá hủy như thế nào – một phòng thí nghiệm mỗi 40 phút”, ông viết.

Kể từ tháng 8, chính quyền ông Trump đã đẩy căng thẳng ở Mỹ Latin lên mức chưa từng thấy kể từ cuộc xâm lược Panama năm 1989, dưới danh nghĩa các chiến dịch chống ma túy. Lầu Năm Góc đã triển khai một lực lượng hải quân quy mô lớn với gần 15.000 binh sĩ ngay sát Venezuela ở vùng Caribbean và đã giết hơn 80 người trong các cuộc tấn công nhằm vào những chiếc thuyền nhỏ bị cáo buộc chở ma túy.

“Chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công trên đất liền nữa”, ông Trump nói hôm thứ Ba.

“Bạn biết đấy, trên đất liền thì dễ hơn nhiều, dễ hơn nhiều. Và chúng ta biết các tuyến đường họ đi. Chúng ta biết mọi thứ về họ. Chúng ta biết họ sống ở đâu. Chúng ta biết những kẻ xấu sống ở đâu, và chúng ta cũng sẽ sớm bắt đầu điều đó nữa”.

Khi được hỏi liệu các nỗ lực này có giới hạn ở Venezuela hay không, Tổng thống Mỹ cho biết là không.

“Tôi nghe rằng Colombia đang sản xuất cocaine. Họ có các nhà máy sản xuất cocaine, đúng không? Và rồi họ bán cocaine cho chúng ta. Chúng tôi rất cảm kích điều đó. Nhưng vâng, bất kỳ ai làm điều đó và bán nó vào đất nước chúng ta đều sẽ là mục tiêu tấn công”, ông nói.

Là đồng minh lâu năm trong “cuộc chiến chống ma túy”, Mỹ và Colombia đã rơi vào tình trạng rạn nứt gần như ngay từ khi ông Trump bước vào nhiệm kỳ thứ hai.

Cuộc va chạm đầu tiên xảy ra ngay từ tháng 1, khi ông Petro – một cựu du kích – từ chối cho phép các máy bay Mỹ chở người Colombia bị trục xuất hạ cánh, khi tuyên bố rằng họ phải được đối xử nhân đạo.

Sau đó ông đảo ngược quyết định, nhưng quan hệ tiếp tục xấu đi vào tháng 9, khi sau khi tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Petro tham gia một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine ở New York và kêu gọi binh sĩ Mỹ không tuân theo lệnh của ông Trump “tấn công nhân loại”. Ông cũng là người chỉ trích mạnh mẽ các cuộc không kích nhằm vào các thuyền bị cáo buộc chở ma túy.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi thị thực của Tổng thống Colombia. Sau đó, ông Trump cáo buộc ông Petro – mà không đưa ra bằng chứng – là “kẻ buôn ma túy bất hợp pháp” và thúc đẩy sản xuất ma túy ở quy mô lớn, biến nó thành “ngành kinh doanh chính của Colombia”.

Lời đe dọa nhắm vào Colombia của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi một cựu Tổng thống Honduras bị kết tội buôn ma túy và tham nhũng được trả tự do khỏi nhà tù Mỹ sau khi nhận được lệnh ân xá của ông Trump.

Ông Juan Orlando Hernández từng bị kết án 45 năm vì cáo buộc tạo ra “đại lộ cocaine” dẫn vào Mỹ. Trong thời gian ông tại nhiệm, Honduras trở thành điểm trung chuyển lớn của cocaine Nam Mỹ trên đường sang phía bắc, đồng thời là một trung tâm sản xuất cocaine.

Phát biểu tại cuộc họp nội các, ông Trump mô tả cuộc điều tra nhắm vào ông Hernández – bắt đầu từ trước nhiệm kỳ đầu tiên của ông – là một “cuộc săn phù thủy kinh khủng của ông Biden”.

“Nếu trong đất nước của bạn có vài kẻ buôn ma túy và bạn là Tổng thống, bạn không nhất thiết phải bỏ tù Tổng thống 45 năm”, ông nói.

Theo Guardian