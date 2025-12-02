Ông Trump bác yêu cầu của ông Maduro qua điện đàm, thu hẹp lựa chọn cho nhà lãnh đạo Venezuela

Ông Nicolas Maduro đang cạn cơ hội rời Venezuela trong an toàn khi ông Donald Trump từ chối loạt yêu cầu ân xá, dỡ trừng phạt và hành lang an toàn. Hạn chót rời đi đã hết, khiến nguy cơ ông Maduro bị dồn vào đường cùng tăng mạnh.

Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro, đang dần cạn lựa chọn để từ chức và rời khỏi đất nước dưới sự bảo đảm hành lang an toàn của Mỹ, sau một cuộc gọi ngắn với Tổng thống Mỹ ông Donald Trump vào tháng trước, trong đó ông Trump đã từ chối hàng loạt yêu cầu từ nhà lãnh đạo Venezuela, theo bốn nguồn tin am hiểu về cuộc trao đổi.

Cuộc gọi hôm 21/11 diễn ra sau nhiều tháng Mỹ gia tăng áp lực lên Venezuela, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào những con tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy ở Caribe, những lời đe dọa lặp lại của ông Trump về khả năng mở rộng chiến dịch quân sự lên đất liền và việc Washington liệt Cartel de los Soles (Cartel Mặt trời) – nhóm mà chính quyền Trump cho rằng có sự tham gia của ông Maduro – vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài.

Ông Maduro và chính phủ của ông luôn bác bỏ mọi cáo buộc hình sự và nói rằng Mỹ đang tìm cách thay đổi chế độ để giành quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên khổng lồ của Venezuela, bao gồm dầu mỏ.

Theo Reuters dẫn ba nguồn tin cho hay, trong cuộc gọi, ông Maduro nói với ông Trump rằng ông sẵn sàng rời Venezuela với điều kiện ông và các thành viên gia đình được hưởng quyền ân xá pháp lý đầy đủ, bao gồm việc dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt của Mỹ và chấm dứt vụ án quan trọng mà ông đang đối mặt tại Tòa án Hình sự Quốc tế.

Ông cũng yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt đối với hơn 100 quan chức chính phủ Venezuela, nhiều người trong số họ bị Mỹ cáo buộc vi phạm nhân quyền, buôn ma túy hoặc tham nhũng, theo ba nguồn tin này.

Ông Maduro đề nghị Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đứng đầu một chính phủ lâm thời trước các cuộc bầu cử mới, theo hai nguồn tin.

Ông Trump đã bác bỏ hầu hết các yêu cầu trong cuộc gọi kéo dài chưa đầy 15 phút, nhưng nói với ông Maduro rằng ông có một tuần để rời Venezuela đến bất kỳ địa điểm nào ông chọn cùng với các thành viên gia đình.

Hành lang an toàn này đã hết hạn vào thứ Sáu tuần trước, khiến ông Trump tuyên bố vào hôm sau đó rằng không phận Venezuela bị đóng lại, theo hai nguồn tin.

Tờ Miami Herald trước đó đã đưa tin một số chi tiết của cuộc gọi. Thời hạn chót vào thứ Sáu trước đây chưa từng được tiết lộ.

Ông Trump vào Chủ nhật tuần trước xác nhận rằng ông đã nói chuyện với ông Maduro nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Nhà Trắng từ chối bình luận thêm, và Bộ thông tin Venezuela, cơ quan xử lý mọi yêu cầu báo chí, chưa trả lời đề nghị bình luận.

Chính quyền ông Trump tuyên bố không công nhận ông Maduro, người lên nắm quyền từ năm 2013, là Tổng thống hợp pháp của Venezuela. Ông Maduro tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử năm ngoái, nhưng Mỹ và nhiều chính phủ phương Tây gọi cuộc bỏ phiếu đó là giả tạo, trong khi các quan sát viên độc lập nói phe đối lập giành chiến thắng áp đảo.

Phát biểu trước những người tuần hành, ông Maduro hôm 1/12 thề “trung thành tuyệt đối” với nhân dân Venezuela.

Hiện chưa rõ liệu ông Maduro có thể đưa ra đề xuất mới về hành lang an toàn hay không. Ông Trump hôm đầu tuần đã thảo luận với các cố vấn cấp cao về chiến dịch gây áp lực lên Venezuela, cùng với các chủ đề khác, theo một quan chức cấp cao Mỹ.

Một nguồn tin ở Washington am hiểu các cuộc thảo luận nội bộ của chính quyền Trump không loại trừ khả năng đạt được thỏa thuận cho ông Maduro ra đi, nhưng nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều bất đồng lớn và nhiều chi tiết quan trọng chưa được giải quyết.

Mỹ đã treo thưởng 50 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông Maduro và treo thưởng 25 triệu USD cho các quan chức cấp cao khác, bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello, những người bị Mỹ truy tố vì cáo buộc buôn ma túy cùng nhiều tội danh khác. Tất cả đều bác bỏ các cáo buộc.

Chính quyền ông Maduro đã đề nghị có thêm một cuộc gọi với ông Trump, theo ba nguồn tin.

Theo Reuters