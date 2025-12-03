Ông Trump lại "gật gù" trong cuộc họp: Vấn đề sức khỏe hay nguyên nhân khác?

Ông Donald Trump nhiều lần bị ghi lại cảnh nhắm mắt, mệt mỏi trong các cuộc họp cấp cao. Nghiên cứu cho thấy thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến tâm trạng, phán đoán và thông điệp của Tổng thống Mỹ.

Ngày 2/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện với dáng vẻ vật vờ, dường như chật vật chống lại cơn buồn ngủ trong một cuộc họp nội các. Điều này xảy ra chỉ ít phút sau khi ông khẳng định: “Tôi còn minh mẫn hơn 25 năm trước”. Nhiều nguồn video cho thấy ông nhắm mắt trong một khoảng thời gian dài.

Một cảnh tượng tương tự đã diễn ra vào ngày 6/11, khi ông dành gần 20 phút vật lộn với cơn buồn ngủ trong Phòng Bầu dục. Trong năm nay, nhiều lần ông cũng bị bắt gặp với đôi mắt nhắm nghiền.

Những đoạn clip này nhanh chóng trở thành nguồn gốc của hàng loạt meme như “Dozy Don” (Don buồn ngủ) hay “Sleepy Don” (Don ngái ngủ). Một nghiên cứu năm 2020 cũng đã phân tích tác động của thói quen ngủ của ông Trump. Và đây là những gì họ tìm thấy.

Thiếu ngủ ảnh hưởng đến tâm trạng của ông Trump

Ông Donald Trump dường như ngủ ít hơn so với giai đoạn đầu nhiệm kỳ lần thứ nhất. Các nhà phân tích theo dõi những “đêm muộn” của ông bằng cách kiểm tra thời gian ông đăng bài trên mạng xã hội.

Việc đăng bài lúc tối muộn có mối liên hệ mật thiết với việc ông ngủ ít. Điều này thể hiện rõ trong lịch sinh hoạt của ông Trump. Dù thường thức dậy vào lúc 6h00, ông lại đăng bài thường xuyên hơn trong khung từ 23h00 giờ đến 2h00 so với đầu năm 2017.

Hoạt động trực tuyến lúc đêm khuya của ông tăng mạnh qua từng năm và không thể giải thích bằng lịch trình di chuyển hay thay đổi mùa vụ. Người theo dõi tương tác ít hơn, và mỗi bài đăng nhận được ít lượt thích, chia sẻ và bình luận hơn.

Ngày hôm sau, truyền thông của ông cũng thay đổi rõ rệt. Dữ liệu phân tích các bài phát biểu và phỏng vấn cho thấy ông thể hiện ít vui vẻ hơn sau những đêm thức muộn. Ông có khả năng thể hiện sự tức giận cao hơn gần ba lần. Thậm chí, thị trường cá cược cũng nghiêng nhẹ về phía đối thủ của ông sau các đêm ông thức khuya.

Sức khỏe của ông Trump

Ông Trump từ lâu đã chỉ trích cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden vì “ngủ mọi lúc”.

“Ông ta ngủ suốt – ban ngày, ban đêm, ngoài bãi biển. Tôi thì không phải người hay ngủ”, ông Trump, 79 tuổi, nói vào tháng 11.

Ông cho biết mình chỉ ngủ 4–5 tiếng mỗi đêm. Các bác sĩ của ông khẳng định thói quen này từ lâu đã phù hợp với ông, đồng thời cho biết sức khỏe tim mạch của ông tương đương một người 65 tuổi.

Một số người có thể hoạt động tốt với lượng ngủ rất ít. Nhưng đa phần chuyên gia cảnh báo kiểu sinh hoạt này thấp hơn nhiều so với mức khuyến nghị.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), người trên 65 tuổi nên ngủ 7–8 tiếng mỗi đêm. Việc ông Trump thức khuya thường xuyên làm dấy lên câu hỏi về chất lượng giấc ngủ, cùng khả năng ảnh hưởng đến phán đoán và cách ông giao tiếp.

Đội ngũ của ông Trump đã bác bỏ mọi tin đồn liên quan đến sức khỏe của Tổng thống Mỹ.

“Tại Nhà Trắng dưới thời Biden, họ che giấu sự suy giảm nhận thức của ông Joe Biden và tránh để ông xuất hiện trước báo chí. Ngược lại, Tổng thống Trump và toàn bộ đội ngũ đã minh bạch và cởi mở về tình trạng sức khỏe của ông, vốn vẫn ở mức xuất sắc”, tờ New York Times dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt.

Theo Livemint,Washington Post