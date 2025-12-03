Tàu nghi chở ma túy bị đánh hai lần: Ông Trump và Bộ trưởng Chiến tranh nói "không biết gì"

Ông Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth phủ nhận liên quan đến cú đánh thứ hai vào thuyền nghi chở ma túy tại Caribe, giữa lúc Quốc hội Mỹ nghi vấn hành động này vi phạm luật quốc tế và che giấu thông tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth hôm 2/12 đã tìm cách né trách nhiệm về quyết định tấn công lần hai vào một chiếc thuyền nghi chở ma túy ở Caribe, khẳng định họ không hề biết quân đội đã hành động ra sao sau khi đòn tấn công đầu tiên không tiêu diệt toàn bộ những người trên tàu.

Trong cuộc họp nội các, ông Trump nói với báo chí rằng ông không được tham vấn trước, và thậm chí nhiều tháng sau vụ việc, ông vẫn chưa được báo cáo đầy đủ về những gì đã xảy ra.

“Tôi không biết về cú đánh thứ hai. Tôi không biết gì về những người đó”, ông nói. “Tôi không tham gia, tôi chỉ biết họ đã đánh chìm một chiếc tàu, nhưng tôi có thể nói thế này: họ đã thực hiện một cuộc tấn công”.

Ông Trump nói thêm rằng ông dựa vào ông Hegseth để cập nhật tình hình, và Bộ trưởng Quốc phòng “hài lòng” với cuộc tấn công hồi tháng 9.

Tuy nhiên, ông Hegseth hôm thứ Ba cũng phủ nhận bất kỳ vai trò trực tiếp nào trong việc nhắm vào những người sống sót, nói rằng ông đã trao toàn quyền quyết định cho Đô đốc Frank M. “Mitch” Bradley và đã rời phòng họp “lâu trước khi” xuất hiện thông tin rằng một số người trên tàu vẫn sống sót.

“Tôi xem cú đánh đầu tiên trực tiếp”, ông Hegseth nói. “Tôi không ở lại thêm một hay hai tiếng đồng hồ – giai đoạn mà các phân tích hiện trường nhạy cảm được thực hiện – nên tôi đi sang cuộc họp tiếp theo”.

Ông nói thêm rằng bản thân ông chỉ biết về cú đánh thứ hai vài giờ sau đó.

Cả ông Trump và ông Hegseth đều bảo vệ hành động của Đô đốc Bradley, nói rằng chúng đúng và nằm trong thẩm quyền pháp lý của chính quyền, đồng thời ông Hegseth tuyên bố chính quyền sẽ “hậu thuẫn” ông Bradley.

“Tổng thống Trump đã trao quyền cho các chỉ huy làm điều cần thiết – những việc tối tăm và khó khăn trong đêm”, ông nói.

Tuy nhiên, nỗ lực đổ toàn bộ trách nhiệm lên vai ông Bradley, Tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt Mỹ, diễn ra trong bối cảnh các nghị sĩ cả hai đảng đang gia tăng giám sát tính hợp pháp của cuộc tấn công. Một số người thậm chí cho rằng hành động đó có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Ông Trump trước đó từng nói ông “không bao giờ muốn có cú đánh thứ hai”.

Lời kể của ông Hegseth hôm thứ Ba cũng làm dấy lên câu hỏi về phát biểu ban đầu của ông ngay sau vụ tấn công, khi ông nói trên Fox News rằng: “Tôi đã xem trực tiếp. Chúng tôi biết chính xác ai ở trên chiếc thuyền đó, biết chính xác họ đang làm gì”.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa ông Roger Wicker, chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, cam kết sẽ “giám sát nghiêm ngặt” quy trình ra quyết định sau khi tờ Washington Post và kênh CNN đưa tin quân đội đã giết những người sống sót trong cú đánh thứ hai vào thuyền nghi chở ma túy ở Caribe hồi tháng 9. Ủy ban đã yêu cầu cung cấp toàn bộ âm thanh, hình ảnh của vụ tấn công để phục vụ điều tra.

Đảng Dân chủ từ lâu đã chỉ trích các chiến dịch của chính quyền Mỹ tại Caribe là liều lĩnh và không cần thiết, cho rằng ông Trump đã thổi phồng mối đe dọa từ các tàu nghi chở ma túy và không đưa ra được bằng chứng rằng những người bị tiêu diệt trong các cuộc tấn công là đáng bị nhắm mục tiêu.

Nhưng quyết định tiến hành cú đánh thứ hai vào những người sống sót đã khiến một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng rộng hơn yêu cầu giám sát và truy trách nhiệm. Một số cảnh báo rằng những hành động này đã vượt ra ngoài giới hạn chấp nhận được của chiến dịch tấn công ở Caribe.

Một số nghị sĩ còn cáo buộc chính quyền thiếu minh bạch. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jack Reed, lãnh đạo phe thiểu số trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện, nói với CNN: “Tôi rất nghi ngờ vì họ không bao giờ chia sẻ đoạn băng đó với chúng tôi – và tôi tin họ đang cố tình che giấu điều đã xảy ra”.

Ông Trump hôm thứ Ba liên tục bảo vệ chiến dịch chống buôn ma túy ở Caribe là cần thiết, dù ông thừa nhận mình không nắm được chi tiết cuộc tấn công hồi tháng 9.

Ông cũng ám chỉ rằng ông sẽ sớm cho phép tấn công các mục tiêu bên trong Venezuela, một bước leo thang đáng kể so với chiến dịch vốn chỉ diễn ra trên vùng biển quốc tế.

“Chúng ta sẽ bắt đầu tấn công trên đất liền nữa”, ông nói, thêm rằng việc tấn công các nghi phạm trong lãnh thổ Venezuela “sẽ dễ hơn nhiều”, và ông không loại trừ việc tấn công trong các nước khác nếu Washington tin rằng họ đang đưa ma túy vào Mỹ.

Ông Hegseth – người ban đầu gọi các báo cáo về cú đánh thứ hai là “tin giả” trước khi chính quyền chính thức thừa nhận – tiếp tục chỉ trích truyền thông hôm thứ Ba, gọi những chất vấn về quyết định tấn công là “vô trách nhiệm”.

Tuy nhiên, ông lại một lần nữa nhấn mạnh rằng quyết định đó không phải của ông.

“Tôi không tận mắt thấy người sống sót, vì chiếc thuyền đã bốc cháy, nổ tung trong lửa và khói”, ông nói. “Người ta gọi đó là sương mù chiến tranh”.

