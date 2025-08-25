Tổng bí thư Tô Lâm trao tặng bà Nguyễn Thị Bình danh hiệu Anh hùng Lao động

Sáng 25/8, Bộ Ngoại giao tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.



Tổng bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng bí thư Tô Lâm đã trao tặng Bộ Ngoại giao danh hiệu Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong công tác tham mưu, triển khai các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc từ năm 2023 đến năm 2025.

Ngoài ra, Tổng bí thư cũng trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do đã có công lao to lớn trong lĩnh vực đối ngoại, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.