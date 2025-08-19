Tổng bí thư, Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm triển lãm quốc gia

Sáng 19/8, lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng đồng loạt diễn ra trên cả nước.

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố, được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tại đầu cầu trung tâm tại Trung tâm triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).

Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, cùng các đại biểu tới dự lễ khởi công, khánh thành 250 công trình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Trong số 250 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành, có 89 dự án, công trình khánh thành; 161 dự án, công trình khởi công. Có 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A; 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C.

Hạ tầng giao thông có 59 dự án, công trình; Công trình dân dụng - đô thị có 44 dự án, công trình; Công trình công nghiệp với 57 dự án, công trình; Hạ tầng kỹ thuật: 36 dự án, công trình; Nhà ở xã hội 22 dự án, công trình; Nông nghiệp và phát triển nông thôn có 6 dự án, công trình; Văn hóa, thể thao 3 dự án, công trình; Giáo dục 12 dự án, công trình; Quốc phòng có 1; y tế: 10 dự án, công trình.

Trong số các dự án, nguồn vốn Nhà nước có 129 dự án với 478.000 tỷ đồng, chiếm 37% tổng mức; 121 dự án, công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác với 802.000 tỷ đồng, chiếm 63% tổng mức. Vốn FDI có 5 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 54.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết với sự nổ lực phấn đấu của các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, hôm nay trên khắp mọi miền Tổ quốc long trọng tổ chức lễ khánh thành, khởi công 250 dự án trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đây đều là những công trình quan trọng, có ý nghĩa chiến lược; không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, chung tay vượt khó, mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển, ý chí vươn lên của toàn dân tộc. Bên cạnh đó là minh chứng sinh động cho thành tựu phát triển hạ tầng đất nước, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong việc xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Cũng tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Việt Quang, Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup khẳng định Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia được hoàn thành sau gần 10 tháng thi công thần tốc, là một kỷ lục chưa từng có trong lĩnh vực xây dựng các tổ hợp triển lãm quy mô lớn trên thế giới.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) khánh thành ngày 19/8/2025. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN).

Ngay sau lễ khánh thành, nơi đây sẽ là tâm điểm của Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc". Cùng với đó là chuỗi sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh.

Theo ông Quang, với tầm vóc công trình và vị trí địa lý chiến lược, Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô Hà Nội và cả nước, góp phần kiến tạo chuỗi giá trị kinh tế đầy tiềm năng.