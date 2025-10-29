Tổng bí thư Tô Lâm mời các nhà khoa học, chuyên gia AI quốc tế đến Việt Nam làm việc

Tổng bí thư đã mời các chuyên gia, nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo đến Việt Nam trao đổi, trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng hoạch định, thực thi chính sách KHCN của Việt Nam.

AI phải phục vụ con người, vì con người

Tiếp tục các hoạt động trong chương trình chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, ngày 28/10 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô London, Tổng bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Toạ đàm với các chuyên gia công nghệ của Anh và thế giới về AI và Chip bán dẫn.

Phát biểu tại Tọa đàm, Tổng bí thư Tô Lâm cảm ơn các chuyên gia thế giới đã có mặt tại nước Anh - một địa điểm rất đặc biệt - nơi khởi nguồn của cách mạng khoa học - công nghệ lần thứ nhất, quê hương của những trí tuệ vĩ đại đã tạo ra những bước tiến lớn cho nhân loại.

Tổng bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Toạ đàm với các chuyên gia công nghệ của Anh và thế giới về AI và Chip bán dẫn. Ảnh: Dangcongsan.gov.vn.

Tổng bí thư nêu rõ, thế giới đang chứng kiến sự phát triển vượt bậc của khoa học - công nghệ, nhất là khi trí tuệ nhân tạo đang trở thành động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi mô hình phát triển của các quốc gia. Nhận thức được xu hướng và tầm quan trọng của lĩnh vực này, Việt Nam đã ban hành chính sách và dành sự ưu tiên cao độ cho thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây sẽ là điểm đột phá quan trọng hàng đầu, thực sự đóng vai trò động lực chính để phát triển nhanh, bền vững và vươn lên mạnh mẽ trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam mong muốn đồng hành cùng các nước tiên tiến để chia sẻ tầm nhìn, giá trị chung nhằm xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, để AI phục vụ con người, vì con người và giúp con người trí tuệ hơn, sáng tạo hơn, nhân ái hơn và hòa bình, thịnh vượng hơn.

“Chúng tôi hoan nghênh, sẵn sàng đón nhận, triển khai thử nghiệm những ý tưởng tiên phong, đột phá từ các chuyên gia, nhà khoa học nhằm tạo ra những mô hình mới, giá trị mới cho nhân loại trong kỷ nguyên AI”, Tổng bí thư nói.

Tổng bí thư đánh giá cao sáng kiến của Diễn đàn toàn cầu Bốt-xtơn (Boston Global Forum - BGF) về “Chính phủ AI 24/7”, “xây dựng chuẩn mực giá trị, chất lượng cho tài sản số”; “mô hình văn hóa nghệ thuật thời đại AI”; “giải pháp tập hợp nguồn nhân lực trình độ cao”. Những ý tưởng này thực sự rất hữu ích cho Việt Nam, nhất là khi cả nước mới sắp xếp tinh gọn bộ máy của cả hệ thống chính trị theo hướng tinh - gọn - mạnh để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và phục vụ doanh nghiệp, người dân được tốt hơn.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi Tọa đàm. Ảnh: Dangcongsan.gov.vn.

Tổng bí thư Tô Lâm mong muốn được lắng nghe những ý kiến sâu sắc, tâm huyết, những ý tưởng tiên phong, đột phá từ các chuyên gia, nhà khoa học có mặt tại cuộc Tọa đàm hôm nay, đồng thời tin tưởng những đóng góp này sẽ mở ra những con đường mới cho sự phát triển, ứng dụng AI tại Việt Nam.

Mong muốn các chuyên gia AI quốc tế đến Việt Nam hợp tác phát triển

Tại Toạ đàm, nhiều chuyên gia công nghệ đã phát biểu đánh giá cao sự phát triển năng động của Việt Nam, chỉ trong vòng một thế hệ Việt Nam đã đưa hàng triệu người thoát nghèo, xây dựng một trong những nền kinh tế sản xuất cạnh tranh nhất Châu Á và có lực lượng lao động trẻ, thành thạo kỹ năng số.

Đặc biệt những tiến bộ trong cải cách hành chính của Việt Nam, sự cởi mở trong hợp tác quốc tế đã định vị Việt Nam trở thành một đối tác chủ chốt trong mạng lưới toàn cầu của những quốc gia số đáng tin cậy.

Một số ý kiến cũng khuyến nghị, để trí tuệ nhân tạo thực sự phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế xã hội, phục vụ ngày càng tốt hơn đời sống của người dân thì Chính phủ các nước cần chú trọng xây dựng hạ tầng số tin cậy, phát triển các tiêu chuẩn AI có trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư, công bằng và minh bạch…

Phát biểu kết luận Toạ đàm, Tổng bí thư bày tỏ ấn tượng về các vấn đề, ý tưởng của các chuyên gia, nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Ông cho rằng những giải pháp, khuyến nghị đã nêu rất phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Tổng bí thư cho biết sẽ giao cơ quan chức năng nghiên cứu, phối hợp làm rõ nội dung, tiến tới triển khai các bước cụ thể nhằm biến ý tưởng thành các dự án, chương trình tại Việt Nam.

Các chuyên gia công nghệ phát biểu tại buổi Tọa đàm. Ảnh: Dangcongsan.gov.vn.

"Buổi Toạ đàm hôm nay là bước khởi đầu đầy ý nghĩa, mở ra hành trình hợp tác lâu dài, sâu sắc giữa Việt Nam với các trí tuệ, tinh hoa của Vương quốc Anh và thế giới", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tổng bí thư Tô Lâm mong muốn trong thời gian tới các chuyên gia tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam phát triển về AI nói riêng và khoa học - công nghệ nói chung, đặc biệt là chia sẻ tri thức và kinh nghiệm trong hoạch định chiến lược Al quốc gia, phát triển hạ tầng số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ, ứng dụng Al trong các lĩnh vực trọng điểm như y tế, nông nghiệp thông minh, giáo dục số. Cùng với đó, cùng Việt Nam triển khai thành công các chương trình trọng điểm về khoa học - công nghệ, nhất là các lĩnh vực mới, tiên phong nhằm giúp Việt Nam xây dựng một nền kinh tế sáng tạo, tự cường.

Dịp này, Tổng bí thư trân trọng mời các chuyên gia, nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo đến Việt Nam trao đổi, trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng hoạch định, thực thi chính sách khoa học công nghệ của Việt Nam nhằm sớm đưa những ý tưởng được thảo luận ngày hôm nay trở thành hiện thực, mang lại nhiều giá trị mới, mô hình mới và niềm tin mới cho nhân loại trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.