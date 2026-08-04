Nga hạ thủy “sát thủ” hạt nhân Ulyanovsk, hé lộ sức mạnh tàu ngầm lớp Yasen-M

Nga đã hạ thủy tàu ngầm hạt nhân Ulyanovsk thuộc dòng Yasen-M, mở ra giai đoạn hoàn thiện và thử nghiệm trước khi dự kiến bàn giao cho Hải quân Nga vào cuối năm 2027.

Nga đã hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân Ulyanovsk, đánh dấu việc con tàu bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước khi tiến hành thử nghiệm và bàn giao cho Hải quân Nga.

Lễ hạ thủy diễn ra ngày 28/6 tại Nhà máy đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk. Tàu ngầm được đưa ra khỏi nhà xưởng và xuống nước để tiếp tục lắp đặt các hệ thống, hoàn thiện trang bị và chuẩn bị cho quá trình thử nghiệm.

Ulyanovsk được cho là có lượng giãn nước khoảng 13.800 tấn, thuộc Đề án 885M (Yasen-M), dòng tàu ngầm tấn công đa nhiệm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga.

Sau khi nổi trên mặt nước, các công nhân sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống trên tàu trong thời gian tàu neo tại nhà máy, trước khi bước vào một loạt cuộc thử nghiệm tại cảng và trên biển.

Theo Sevmash, Ulyanovsk sẽ trải qua các cuộc thử nghiệm neo đậu, thử nghiệm trên biển và thử nghiệm nghiệm thu cấp nhà nước trước khi dự kiến được bàn giao vào tháng 12/2027.

Hạm đội Phương Bắc sẽ tiếp nhận tàu ngầm mới

Hải quân Nga dự kiến đưa Ulyanovsk vào biên chế Hạm đội Phương Bắc sau khi con tàu hoàn tất toàn bộ quá trình thử nghiệm.

Phát biểu tại lễ hạ thủy, Tổng tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Aleksandr Moiseyev, cho biết Ulyanovsk là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm hiện đại hóa lực lượng hải quân nước này.

“Tháng 6 năm nay, Nhà máy đóng tàu Sevmash danh tiếng đã đặt ky tàu ngầm hạt nhân Murmansk. Hôm nay, tàu tuần dương thứ sáu trong dòng này, Ulyanovsk, được đưa ra khỏi ụ. Đây là bằng chứng cho thấy công việc đổi mới hạm đội đang được tiến hành một cách có hệ thống, đồng thời nâng cao năng lực chiến đấu của Hải quân”, ông nói.

Theo Đô đốc Moiseyev, quá trình đóng Ulyanovsk sẽ tiếp tục được hoàn tất sau khi tàu đã nổi và con tàu sẽ trải qua một loạt cuộc thử nghiệm.

“Sau đó, tàu ngầm sẽ hoạt động trong Hạm đội Phương Bắc Cờ Đỏ và tiếp nối những truyền thống vẻ vang của các thế hệ tiền nhiệm”, ông nói thêm.

Buổi lễ có sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ, hải quân và ngành công nghiệp quốc phòng Nga, trong đó có Phó Thủ tướng Yuri Trutnev cùng đại diện Cục thiết kế Malakhit, đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế tàu ngầm.

Một phần trong đội tàu Yasen-M đang được Nga mở rộng

Ulyanovsk là tàu ngầm mới nhất trong chương trình đóng tàu Yasen-M đang được Nga triển khai.

Chiếc tàu thuộc Đề án 885 nguyên bản mang tên Severodvinsk được đưa vào biên chế Hạm đội Phương Bắc năm 2014. Sau đó, Nga phát triển phiên bản cải tiến Yasen-M, bắt đầu với tàu Kazan.

Theo Sevmash, bốn tàu ngầm Yasen-M gồm Kazan, Novosibirsk, Krasnoyarsk và Arkhangelsk hiện đã được đưa vào biên chế Hải quân Nga, cùng với chiếc Severodvinsk.

Nhà máy mô tả Ulyanovsk là tàu ngầm thứ sáu trong phiên bản hiện đại hóa Yasen-M hoàn tất công đoạn đóng thân tàu.

Trong khi đó, dây chuyền sản xuất vẫn tiếp tục được duy trì. Tháng 6, Sevmash đã đặt ky tàu Murmansk, được nhà máy xác định là chiếc Yasen-M thứ chín trong toàn bộ dòng tàu.

Được thiết kế cho các nhiệm vụ hải quân tầm xa

Dòng Yasen-M được thiết kế để trở thành một trong những loại tàu ngầm tấn công đa nhiệm chủ lực của Hải quân Nga.

Nhiệm vụ của chúng bao gồm tác chiến chống tàu ngầm, chống hạm, tấn công mục tiêu trên đất liền và thu thập thông tin tình báo.

Các tàu ngầm Yasen-M được trang bị các ống phóng ngư lôi hạng nặng cùng hệ thống phóng thẳng đứng, có khả năng mang các loại tên lửa hành trình như dòng Kalibr và P-800 Oniks.

Giới chức Nga cũng từng liên hệ dòng tàu này với chương trình tên lửa siêu vượt âm Tsirkon (Zircon), dù cấu hình vũ khí cụ thể đang được triển khai trên tàu chưa được công bố công khai.

Nhờ sử dụng lò phản ứng hạt nhân, Yasen-M có thể duy trì hoạt động trong thời gian dài mà không chịu những hạn chế về nhiên liệu như các tàu ngầm sử dụng hệ thống động lực thông thường.

Sevmash cho biết thiết kế của tàu còn tích hợp hệ thống động lực ít gây tiếng ồn hơn, sonar và hệ thống tác chiến được nâng cấp, cùng cấu trúc thân tàu được thiết kế nhằm giảm tín hiệu âm thanh dưới nước.

Những đặc tính này giúp Yasen-M hướng tới khả năng hoạt động trong các nhiệm vụ hải quân tầm xa, kết hợp giữa tấn công, trinh sát và tác chiến đa nhiệm.

Theo Defense News, IE