Hãng quốc phòng Ukraine úp mở khả năng tấn công Iran bằng tên lửa tầm bắn 3.000 km

Ukraine gây chú ý khi lãnh đạo Fire Point tuyên bố tên lửa Flamingo có thể bay 3.000 km, làm dấy lên đồn đoán Iran có thể nằm trong tầm tấn công.

Người đứng đầu một công ty quốc phòng Ukraine tham gia phát triển các hệ thống tấn công tầm xa vừa làm dấy lên đồn đoán về tham vọng sở hữu những tên lửa có khả năng đánh trúng mục tiêu cách xa chiến trường hiện tại hàng nghìn km, sau khi công khai gửi thông điệp đe dọa Iran.

Denys Shtylerman, người đứng đầu công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine, đơn vị phát triển dòng tên lửa FP-5 Flamingo, đăng trên mạng xã hội một hình ảnh mô phỏng đàn hồng hạc bay theo quỹ đạo nối giữa Ukraine và Iran.

Hình ảnh đi kèm logo của Fire Point và dòng chú thích: “Liệu ‘Flamingo’ có thể xuất hiện ở Iran? Chúng ta sẽ sớm biết.”

Trong một bài đăng kèm theo, Shtylerman viết: “Chúng tôi nhắc lại với tất cả những ai đe dọa Ukraine bằng tên lửa: ‘Flamingo’ của chúng tôi bay được 3.000 km.”

Không có thông số kỹ thuật chi tiết nào được công bố để chứng minh năng lực hoặc tình trạng tác chiến của tên lửa. Tuy nhiên, tuyên bố này dường như nhằm nhấn mạnh khả năng tấn công tầm xa mà Fire Point cho rằng Flamingo có thể đạt được.

Nếu con số khoảng 3.000 km là chính xác, Iran sẽ nằm trong tầm với của tên lửa từ lãnh thổ Ukraine. Tầm bắn này cũng vượt xa phạm vi của phần lớn các hệ thống tên lửa mang đầu đạn thông thường hiện được xác nhận là đang phục vụ trong quân đội Ukraine.

Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận từ chính quyền Ukraine hoặc các nguồn quan sát độc lập rằng Flamingo thực sự sở hữu tầm bắn như vậy.

Do đó, vẫn chưa rõ con số 3.000 km mà Shtylerman đề cập là năng lực của một hệ thống đã hoàn thiện, mục tiêu của một dự án đang phát triển hay tham vọng trong tương lai.

Tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine. Ảnh: MW.

Quan hệ Ukraine - Iran ngày càng căng thẳng

Tuyên bố trên xuất hiện trong bối cảnh quan hệ giữa Ukraine và Iran ngày càng căng thẳng.

Kiev nhiều lần cáo buộc Tehran cung cấp cho Nga số lượng lớn máy bay không người lái tấn công và gần đây là các loại trang thiết bị quân sự khác được sử dụng trong xung đột.

Iran phủ nhận việc cung cấp vũ khí để sử dụng trong cuộc chiến, ngoài những hoạt động chuyển giao mà nước này từng thừa nhận trước đó. Trong khi đó, các chính phủ phương Tây tiếp tục cáo buộc Tehran và Moscow duy trì hợp tác quân sự ở quy mô lớn.

Đáng chú ý hơn, lập trường cứng rắn của Ukraine đối với Iran được cho là một trong những cách Kiev tìm kiếm sự ủng hộ từ Washington, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump có những dè dặt về việc tiếp tục hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine.

Hải quân Mỹ phóng tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào Iran. Ảnh: MW.

Ukraine úp mở khả năng tấn công Iran trong bối cảnh kho vũ khí Mỹ suy giảm

Những tuyên bố về khả năng tiến hành các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Iran được đưa ra trong thời điểm kho tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và bom xuyên phá của Mỹ đã bị tiêu hao đáng kể sau các chiến dịch tấn công nhằm vào Iran.

Các cuộc không kích của Mỹ được cho là gây sức ép lên Iran nhưng chưa tạo ra tác động tương xứng đối với tiềm lực quân sự của Tehran.

Diễn biến mới cũng xuất hiện sau một vụ tấn công của Ukraine nhằm vào một tàu hàng Iran trên biển Caspi hồi tháng 7. Giới chức Iran cho biết vụ việc khiến một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương.

Sự việc khi đó làm dấy lên đồn đoán rằng Tehran có thể đáp trả trực tiếp bằng cách tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

Trong những năm qua, Ukraine đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ phương Tây dưới nhiều hình thức, bao gồm tài chính, chuyên môn, linh kiện, công nghệ và thông tin tình báo.

Những nguồn lực này giúp Kiev từng bước xây dựng năng lực tấn công tầm xa ngày càng đáng kể, chủ yếu nhằm vào các mục tiêu ở Nga.

Tuy nhiên, nếu Ukraine thực sự sở hữu những hệ thống có tầm bắn khoảng 3.000 km như tuyên bố của lãnh đạo Fire Point, về mặt lý thuyết, năng lực này có thể được sử dụng nhằm vào các đối thủ khác của khối phương Tây ngoài Nga, trong đó có Iran.

Dù vậy, chưa có bằng chứng độc lập xác nhận Flamingo hiện có khả năng tấn công tầm xa 3.000 km, và tuyên bố của Fire Point hiện vẫn nên được xem là một thông điệp mang tính cảnh báo hơn là xác nhận về năng lực tác chiến đã được kiểm chứng.

Theo MW